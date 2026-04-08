Την πεποίθηση ότι η εγγύτητα σε μια κομβική υποδομή, όπως το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών, δημιουργεί μια ομοιόμορφη ζώνη υπεραξίας στα ακίνητα καταρρίπτει η RedataSet.

Ο βραχίονας AI και Data Analytics της Resolute Cepal Greece σε ανάλυση που εξέδωσε αναφέρει ότι μια προσεκτική χαρτογράφηση της αγοράς κατοικίας στους πέντε δήμους που περιβάλλουν το Ελευθέριος Βενιζέλος αποκαλύπτει μια αγορά δύο ταχυτήτων, με τις αποστάσεις στις τιμές και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά να είναι μεγαλύτερες από όσο θα περίμεναν ακόμη και οι πιο ειδικοί.

Η διαφορά στα ακίνητα γύρω από το Ελευθέριος Βενιζέλος

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε η Redataset η περιοχή γύρω από το αεροδρόμιο δεν αποτελεί ένα ενιαίο επενδυτικό οικοσύστημα. Αντιθέτως, παρουσιάζει έναν δομικό διαχωρισμό, με την Παλλήνη και τα Σπάτα να αποτελούν τους δύο αντίθετους πόλους σε ένα ιδιότυπο τιμολογιακό φάσμα. Το πλέον εντυπωσιακό εύρημα αφορά την παραδοξότητα της εγγύτητας.

Η ζώνη που βρίσκεται γεωγραφικά πιο κοντά στις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου παραμένει, περιέργως, η φθηνότερη ολόκληρης της περιοχής.





Η διαφορά είναι χαώδης: Η απόκτηση κατοικίας στην Παλλήνη κοστίζει πάνω από 1.000 ευρώ ανά τ.μ. επιπλέον σε σχέση με τα Σπάτα ή την Αρτέμιδα, παρόλο που οι δύο δήμοι συνορεύουν και εξυπηρετούνται από τον ίδιο συγκοινωνιακό κόμβο. Η διαφορά δεν εντοπίζεται μόνο στο κόστος, αλλά και στον χαρακτήρα των ακινήτων. Στα Σπάτα και την Αρτέμιδα, η αγορά κυριαρχείται από μονοκατοικίες, προσφέροντας ένα προϊόν που απευθύνεται σε όσους αναζητούν περισσότερο χώρο σε χαμηλότερο κόστος.





Ποια περιοχή παίρνει προβάδισμα

Στον αντίποδα, η Παλλήνη έχει μετατραπεί σε ένα σύγχρονο οικιστικό κέντρο. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των διαθέσιμων κατοικιών εκεί έχει κατασκευαστεί μετά το 2020, την ώρα που η οικοδομική δραστηριότητα στην υπόλοιπη ζώνη του αεροδρομίου παρέμενε σχεδόν στάσιμη. Σε μια περίοδο που το ενεργειακό κόστος καθορίζει τις αποφάσεις των αγοραστών, η Παλλήνη παίρνει σαφές προβάδισμα. Διαθέτει σχεδόν το διπλάσιο απόθεμα ακινήτων υψηλής ενεργειακής κλάσης σε σύγκριση με το Κορωπί.







Η σύνδεση αυτής της υπεροχής με την πρόσφατη κατασκευαστική άνθιση είναι προφανής: τα νέα σπίτια στην Παλλήνη χτίζουν την αξία τους πάνω στην ενεργειακή απόδοση, προσελκύοντας αγοραστές υψηλότερου εισοδήματος. Αν η Παλλήνη είναι το premium και τα Σπάτα το value-for-money οι υπόλοιποι τρεις δήμοι της περιοχής –Παιανία, Κορωπί και Μαρκόπουλο– διαμορφώνουν μια πιο ισορροπημένη εικόνα.

Μοιράζονται ένα παρόμοιο προφίλ, χωρίς ακραίες διακυμάνσεις, αλλά με σταθερά αυξανόμενη ανταγωνιστικότητα.

Πηγή: OT.GR