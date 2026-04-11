Την ανηφόρα συνεχίζουν να τραβούν οι τιμές στα ακίνητα, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν επηρεάζει μόνο τις αγορές ενέργειας και τη ναυτιλία, αλλά και το real estate.

Το κόστος έχει αυξηθεί έως και 20%, δημιουργώντας ένα ντόμινο επιπτώσεων, που μπορεί να οδηγήσει σε νέο κύμα ανατιμήσεων στα ακίνητα.

Παράγοντες της αγοράς αναφέρουν ότι την εμφάνισή τους έχουν κάνει τα πρώτα σημάδια τιμολογιακών πιέσεων στις νέες οικοδομές, απόρροια του πολέμου. Ήδη, παρατηρούνται δυσκολίες στην υποβολή παραγγελιών, καθώς οι προμηθευτές αρνούνται να δεσμευτούν για τη διαθεσιμότητα και την ποσότητα των υλικών, αλλά και για την τιμή.

Οι τιμές στα ακίνητα

Αποκαλυπτική είναι έρευνα της Focus Bari, σύμφωνα με την οποία, το 56% εκτιμά ότι οι τιμές θα συνεχίσουν να αυξάνονται τα επόμενα χρόνια. Η έρευνα καταγράφει ως βασικά χαρακτηριστικά της σημερινής αγοράς τις υψηλές τιμές και τη σημαντική εξάρτηση από ξένους επενδυτές.

Δύο στους τρεις πολίτες θεωρούν ότι η ελληνική αγορά ακινήτων θα συνεχίσει να στηρίζεται σε κεφάλαια από το εξωτερικό, ενώ περίπου το 30% πιστεύει ότι η Ελλάδα αποτελεί ελκυστικό επενδυτικό προορισμό για ξένους επενδυτές.

Από την πλευρά τους, επαγγελματίες της αγοράς εκτιμούν ότι οι ξένες επενδύσεις έχουν συμβάλει στην έντονη άνοδο των τιμών, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι απαιτήσεις των πωλητών θεωρούνται υπερβολικές.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ανάλυση της ΙΟΒΕ–CEPAL, αναφέρει ότι η Ελλάδα καταγράφει από τα υψηλότερα ποσοστά επιβάρυνσης κόστους στέγασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με μεγάλο μέρος των νοικοκυριών να δαπανά πάνω από το 40% του εισοδήματός του για στέγαση.

Την ίδια στιγμή, τα στοιχεία της Eurostat για το τέταρτο τρίμηνο του 2025, επιβεβαιώνουν την έντονη πίεση στην αγορά ακινήτων. Οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 5,1% στην ευρωζώνη και κατά 5,5% στην ΕΕ, σε ετήσια βάση, διατηρώντας τον ρυθμό ανόδου που είχε καταγραφεί και το προηγούμενο τρίμηνο.

Η εικόνα ανάμεσα στα κράτη-μέλη παρουσιάζει έντονες αποκλίσεις, με ορισμένες χώρες να καταγράφουν διψήφια ποσοστά αύξησης που προκαλούν ανησυχία για την προσιτότητα της στέγασης. Ειδικότερα, η Ουγγαρία κατέγραψε την υψηλότερη ετήσια αύξηση στην ΕΕ, με +21,2%, η Πορτογαλία ακολούθησε με το εντυπωσιακό +18,9% και η Κροατία συμπλήρωσε την τριάδα των υψηλών επιδόσεων με +16,1%.

Στον αντίποδα, η Φινλανδία αποτέλεσε εξαίρεση, καθώς ήταν η μοναδική χώρα που κατέγραψε ετήσια μείωση των τιμών (-3,1%). Σε τριμηνιαία βάση (σύγκριση δ’ με γ’ τρίμηνο του 2025), οι τιμές υποχώρησαν ελαφρώς στη Γαλλία (-0,7%) και την Εσθονία (-0,3%), ενώ στην Κύπρο παρέμειναν σταθερές.

Η έκθεση της Eurostat ρίχνει φως και στη σχέση μεταξύ αγοράς και ενοικίασης. Το τέταρτο τρίμηνο του 2025, τα ενοίκια στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 3,2%, σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ρυθμός σαφώς ηπιότερος από αυτόν των τιμών πώλησης (+5,5%).

Η ανάλυση σε βάθος δεκαετίας (2015-2025), αποκαλύπτει το μέγεθος της μεταβολής. Οι τιμές των κατοικιών στην ΕΕ έχουν «εκτοξευθεί» κατά 64,9% από το 2015. Τα ενοίκια έχουν αυξηθεί κατά 21,8% την ίδια περίοδο.

Στην Ουγγαρία, οι τιμές των ακινήτων σχεδόν τετραπλασιάστηκαν (+290%), ενώ υπερδιπλασιάστηκαν σε ακόμη 12 χώρες, ανάμεσα στις οποίες η Πορτογαλία (+180%) και η Βουλγαρία (+157%).

Οι ακριβές και φθηνές περιοχές

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Spitogatos, τα Νότια Προάστια και οι Κυκλάδες συνεχίζουν να καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις στην κατάταξη των πιο ακριβών περιοχών της χώρας για αγορά κατοικίας, με ΜΖΤ πώλησης κατοικίας 4.167 ευρώ/τ.μ. και 4.000 ευρώ/τ.μ. αντίστοιχα, ενώ ακολουθούν τα Βόρεια Προάστια, η Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) Λευκάδας και η Π.Ε. Χανίων.

Στον αντίποδα, οι πιο οικονομικές περιοχές της χώρας για αγορά κατοικίας είναι οι εξής: η Π.Ε. Καστοριάς με ΜΖΤ πώλησης στα 538 ευρώ/τ.μ., η Π.Ε. Κοζάνης, η Π.Ε. Φλώρινας, η Π.Ε. Κιλκίς και η Π.Ε. Καρδίτσας.

Οι περιοχές που ξεχώρισαν κατά το 1ο τρίμηνο του 2026, για τις σημαντικές αυξήσεις που σημείωσαν στη ΜΖΤ πώλησης κατοικίας, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, είναι η περιοχή του Υμηττού, ενώ ακολουθούν η Δροσιά, ο Ταύρος, η Δάφνη και η Αγία Βαρβάρα.

