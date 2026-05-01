Νέο κύκλο έντασης στις σχέσεις ΗΠΑ–Ευρώπης ανοίγουν οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης αμερικανικών στρατευμάτων από ευρωπαϊκές χώρες-κλειδιά.

Μετά τη στοχοποίηση της Γερμανίας, στο επίκεντρο μπαίνουν πλέον η Ισπανία και η Ιταλία, σε μια συγκυρία όπου οι διαφωνίες για τον πόλεμο με το Ιράν δοκιμάζουν τη συνοχή του ΝΑΤΟ και αναδεικνύουν βαθύτερες ρωγμές στη δυτική συμμαχία.

Ειδικότερα, πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι «πιθανόν» θα αποσύρει αμερικανικά στρατεύματα από την Ισπανία και την Ιταλία, εξαπολύοντας εκ νέου επιθέσεις κατά του ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ και της ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι.

Η Ιταλία «δεν μας έχει βοηθήσει καθόλου»

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η Ιταλία «δεν μας έχει βοηθήσει καθόλου», ενώ χαρακτήρισε την Ισπανία «απολύτως απαράδεκτη». Και οι δύο χώρες έχουν αρνηθεί τη χρήση των βάσεών τους από αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη που συμμετέχουν στον πόλεμο με το Ιράν.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται μετά από παρόμοιες απειλές που απηύθυνε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα προς τον καγκελάριο της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς. Και οι τρεις ευρωπαϊκές χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ έχουν εκφράσει επιφυλάξεις για τον πόλεμο ΗΠΑ–Ισραήλ κατά του Ιράν.

Ο Σάντσεθ έχει επιδιώξει να εμφανιστεί ως ευρωπαϊκό αντίβαρο στον Τραμπ, ενώ η Μελόνι – μία από τις πιο στενές ευρωπαίες συμμάχους του μετά την επανεκλογή του το 2024 – φαίνεται να κρατά πλέον αποστάσεις, ενόψει των εκλογών που αναμένονται το 2027. Από την πλευρά του, ο Μερτς δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «ταπεινώνονται» από το Ιράν στη Μέση Ανατολή.

Ο ιταλός υπουργός Άμυνας, Γκουίντο Κροσέτο, απάντησε ότι «δεν κατανοεί τους λόγους» μιας ενδεχόμενης αποχώρησης αμερικανικών δυνάμεων από την Ιταλία.

Ο στρατός σε Ιταλία, Γερμανία και Ισπανία

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν περίπου 12.000 στρατιώτες στην Ιταλία, ενώ στη Γερμανία βρίσκονται περισσότεροι από 36.000. Στην Ισπανία σταθμεύουν περίπου 3.800, σύμφωνα με στοιχεία του Πενταγώνου.

Σε αντίθεση με Ιταλία και Ισπανία, η Γερμανία επιτρέπει τη χρήση της αεροπορικής βάσης Ράμσταϊν για τον συντονισμό επιχειρήσεων κατά του Ιράν.

Μια πιθανή αποχώρηση των ΗΠΑ από τη Γερμανία θα είχε υψηλό κόστος και θα απαιτούσε χρόνια για να υλοποιηθεί, αποδυναμώνοντας ταυτόχρονα ένα κρίσιμο στρατηγικό πλεονέκτημα της Ουάσιγκτον.

Αξιωματούχοι του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας δήλωσαν στο Politico ότι δεν υπάρχουν άμεσα σχέδια αποχώρησης, ωστόσο λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τις δηλώσεις του προέδρου.

Το χρονικό της ρήξης με τον Μέρτς

ο Μερτς είχε επιλέξει να κάνει περισσότερες παραχωρήσεις από άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, θεωρώντας κρίσιμη τη διατήρηση καλών σχέσεων με την Ουάσιγκτον. Παράλληλα όμως, η αυξανόμενη πολιτική πίεση στο εσωτερικό της χώρας τον οδήγησε σε πιο έντονη κριτική απέναντι στον Αμερικανό πρόεδρο, που είναι ιδιαίτερα αντιδημοφιλής στη γερμανική κοινή γνώμη.

Η ένταση κορυφώθηκε μετά από τοποθέτηση του Μερτς σε σχολείο, όπου υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «ταπεινώνονται» από το ιρανικό καθεστώς. Η δήλωση αυτή προκάλεσε άμεση αντίδραση από τον Τραμπ, ο οποίος, μέσω της πλατφόρμας Truth Social, επιτέθηκε στον καγκελάριο και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης αμερικανικών στρατευμάτων από τη Γερμανία, ένα σενάριο που αποτελεί στρατηγικό εφιάλτη για το Βερολίνο.

Ο Μερτς επιχείρησε να υποβαθμίσει την αντιπαράθεση, διαβεβαιώνοντας από γερμανικό στρατιωτικό πεδίο ασκήσεων ότι η συνεργασία με τις ΗΠΑ και τους συμμάχους του ΝΑΤΟ παραμένει ισχυρή. «Εργαζόμαστε από κοινού με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους μας σε στρατηγικά κρίσιμες τοποθεσίες» δήλωσε, προσθέτοντας ότι η ενίσχυση των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων γίνεται «προς αμοιβαίο όφελος και για την εμβάθυνση του διατλαντικού δεσμού».

Ωστόσο, ο Τραμπ επανήλθε χθες, με νέα ανάρτησή του κατά του Μερτς, δείχνοντας ότι δεν σκοπεύει να ρίξει τους τόνους απέναντι στο Βερολίνο. «Ο καγκελάριος της Γερμανίας θα πρέπει να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία/Ουκρανία (όπου είναι εντελώς αναποτελεσματικός!), και να φτιάξει τη διαλυμένη χώρα του, ειδικά στο μεταναστευτικό και στην ενέργεια, και λιγότερο χρόνο στην παρέμβαση σε εκείνους που ξεφορτώνονται την πυρηνική απειλή του Ιράν, καθιστώντας έτσι τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, ένα ασφαλέστερο μέρος!», έγραψε στο Truth Social.