Επίσκεψη και δηλώσεις από την στρατιωτική βάση του Μύνστερ, φορώντας στολή παραλλαγής και στεκόμενος δίπλα σε τεθωρακισμένα οχήματα, πραγματοποίησε ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, θέλοντας να δώσει την δική του απάντηση στις απειλές των ΗΠΑ για περιορισμό των αμερικανικών δυνάμεων στην Γερμανία εξαιτίας της στάσης του στο θέμα του Ιράν.

Δηλώσεις – «όρκος πίστης» σε ΝΑΤΟ και Τραμπ

Σύμφωνα με τον Μερτς ο ίδιος τάσσεται υπέρ «μιας αξιόπιστης διατλαντικής συνεργασίας» στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και είναι δεσμευμένος σε μια στενή συνεργασία με τις ΗΠΑ και στους κοινούς διατλαντικούς στόχους.

Ο Μερτς, ο οποίος μπήκε και σε άρμα μάχης, αφιέρωσε σημαντικό μέρος των δηλώσεων του για να μιλήσει για τον εκσυγχρονισμό της Bundeswehr, επισημαίνοντας ότι ο γερμανικός στρατός πρέπει να είναι σε θέση να «πολεμήσει από σήμερα το βράδυ» και ταυτόχρονα να είναι έτοιμος για τις προκλήσεις του αύριο και του μεθαύριο.

Καμία αρνητική αναφορά σε ΗΠΑ

Ο Γερμανός καγκελάριος μεταξύ άλλων χρησιμοποίησε σαφέστατα πιο αυστηρή ρητορική όσον αφορά στο ζήτημα του Ιράν, αφήνοντας εκτός κάδρου τον Τραμπ και την επίθεση των ΗΠΑ και εστιάζοντας στο δια ταύτα, ότι δηλαδή η ιρανική ηγεσία «οφείλει να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», να σταματήσει «να παίζει με τον χρόνο» και να πάψει να κρατά «όμηρο» τόσο την περιοχή όσο και τη διεθνή κοινότητα.

Απαντώντας εμμέσως στις κατηγορίες του Ντόναλντ Τραμπ ότι είναι εντάξει με το να αποκτήσει πυρηνικό όπλο το Ιράν, ο Μερτς υποστήριξε πως: «Το στρατιωτικό πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν πρέπει να τερματιστεί. Δεν πρέπει να υπάρξουν περαιτέρω επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και των εταίρων στην περιοχή».

Όσον αφορά στα Στενά του Ορμούζ, υπογράμμισε ότι στόχος είναι ο άμεσος τερματισμός του αποκλεισμού που έχει επιβάλει το Ιράν. «Εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις, η Γερμανία είναι έτοιμη να συμμετάσχει στρατιωτικά, προκειμένου να διασφαλιστεί η ελευθερία της ναυσιπλοΐας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ασυγκίνητος ο Τραμπ με την προσπάθεια, συνέχισε την επίθεση

Αν και δεν είναι ξεκάθαρο αν έλαβε ενημέρωση για τις δηλώσεις Μερτς και είδε τις εικόνες από την επίσκεψη του καγκελάιρο στο Μύνστερ, ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτηση του στο Truth Social συνέχισε την επίθεση του κατά του Μερτς υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι δεν θα έπρεπε να ασχολείται τόσο με το θέμα του Ιράν, αλλά: «Ο καγκελάριος της Γερμανίας θα έπρεπε να αφιερώνει περισσότερο χρόνο στον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας–Ουκρανίας (όπου υπήρξε πλήρως αναποτελεσματικός!) και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της χώρας του».

Η ανάρτηση Τραμπ γράφει συγεκριμένα: «Ο καγκελάριος της Γερμανίας θα έπρεπε να αφιερώνει περισσότερο χρόνο στον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας–Ουκρανίας (όπου υπήρξε πλήρως αναποτελεσματικός!) και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της χώρας του, ιδίως στο μεταναστευτικό και την ενέργεια, και λιγότερο χρόνο στο να παρεμβαίνει σε όσους προσπαθούν να εξαλείψουν την πυρηνική απειλή του Ιράν, καθιστώντας έτσι τον κόσμο —συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας— πιο ασφαλή! Πρόεδρος Ντ. Τζ. Τραμπ».