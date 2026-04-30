Διαστάσεις που μπορεί να έχουν αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή ασφάλεια, αλλά και στις σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Γερμανίας παίρνει η κόντρα μεταξύ του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, που ξέσπασε με αφορμή τα σχόλια και την στάση του τελευταίου στο θέμα του πολέμου του Ιράν και των διαπραγματεύσεων.

Πλέον το ζήτημα έφτασε σε ανοιχτές απειλές από τον Ντόναλντ Τραμπ ότι είναι εξαιρετικά πιθανό οι ΗΠΑ να μειώσουν τον αριθμό των στρατευμάτων που έχουν αναπτύξει στη Γερμανία. Οι απειλές έρχονται λίγες ημέρες αφότου ο καγκελάριος της Γερμανίας δήλωσε ότι η Αμερική «ταπεινώνεται» από το Ιράν.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η κυβέρνησή του «μελετά και εξετάζει την πιθανή μείωση των στρατευμάτων στη Γερμανία, με απόφαση που θα ληφθεί μέσα στο επόμενο σύντομο χρονικό διάστημα».

Η κόντρα Μερτς – Τραμπ

Τη Δευτέρα, ο Φρίντριχ Μερτς υποστήριξε ότι η ομάδα του Τραμπ φαίνεται να μην μπορεί να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων στις διαπραγματεύσεις της με το Ιράν για την επίτευξη τερματισμού του συνεχιζόμενου πολέμου και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

«Οι Ιρανοί είναι προφανώς πολύ επιδέξιοι στις διαπραγματεύσεις, ή μάλλον πολύ επιδέξιοι στο να μην διαπραγματεύονται, αφήνοντας τους Αμερικανούς να ταξιδεύουν στο Ισλαμαμπάντ και μετά να φεύγουν ξανά χωρίς κανένα αποτέλεσμα», ανέφερε ο Γερμανός καγκελάριος.

Ο Μερτς επανέλαβε την κριτική του την Τετάρτη, λέγοντας ότι η Ευρώπη «υποφέρει» από τις συνέπειες του κλεισίματος των Στενών.

Ο Τραμπ ακύρωσε ένα δεύτερο ταξίδι Αμερικανών διαπραγματευτών στο Ισλαμαμπάντ την περασμένη εβδομάδα. Έκτοτε, οι συζητήσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και τα Στενά του Ορμούζ έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Την Τρίτη, ο Τραμπ κατηγόρησε τον Μερτς πως είναι εντάξει με «το Ιράν να διαθέτει πυρηνικό όπλο» και δήλωσε ότι ο καγκελάριος «δεν ξέρει για τι πράγμα μιλά!».

Προσπάθεια Μερτς να διασκεδάσει τις εντυπώσεις

Νωρίτερα την Τετάρτη, ο Μερτς απέρριψε αυτά τα σχόλια, λέγοντας ότι η σχέση του με τον Τραμπ παραμένει «όσο καλή ήταν πάντα», όμως η απειλή περί απόσυρσης των αμερικανικών στρατευμάτων προκαεί ανησυχία στο Βερολίνο και σε όλη την Ευρώπη. Αυτό συμβαίνει εν μέσω μιας περιόδου αυξημένων εντάσεων μεταξύ των ΗΠΑ και των παραδοσιακών τους συμμάχων στην Ευρώπη, κατά την οποία ο Τραμπ έχει εντείνει τις απειλές του να αποσύρει τη χώρα από το ΝΑΤΟ.

Στόχος η αποδυνάμωση της Συμμαχίας;

Ειδικοί έχουν υποστηρίξει ότι ο Λευκός Οίκος -αφού έχει γίνει ξεκάθαρο ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να αποχωρήσουν από την Συμμαχία- θα μπορούσε αντί αυτού να προχωρήσει σε ενέργειες που υπονομεύουν τη συμμαχία χωρίς να φτάνουν σε πλήρη αποχώρηση. Ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσε να περιλαμβάνει την απόσυρση αμερικανικών στρατευμάτων από την Ευρώπη.

Οι ΗΠΑ διαθέτουν πάνω από 68.000 εν ενεργεία στρατιωτικό προσωπικό στην Ευρώπη, σύμφωνα με στοιχεία του Κέντρου Δεδομένων Ανθρώπινου Δυναμικού Άμυνας των ΗΠΑ (DMDC). Η Γερμανία φιλοξενεί το μεγαλύτερο τμήμα, με περισσότερους από 35.000 στρατιώτες το 2024, σύμφωνα με την Υπηρεσία Έρευνας του Κογκρέσου. Γερμανικά μέσα ενημέρωσης ανεβάζουν τον αριθμό υψηλότερα, περίπου στους 50.000.

Οι αμερικανικές παρεμβάσεις και πιέσεις

Σημειώνεται ότι μερικές ώρες πριν από την ανάρτηση του Τραμπ για τα στρατεύματα στη Γερμανία, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, μίλησε με τον Γερμανό υπουργό Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ, και συζήτησαν για το Ιράν και τη σημασία της διασφάλισης της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Αντίστοιχα αργότερα από την εν λόγω ανάρτηση, ο Τραμπ είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, όπου συζήτησαν τόσο για το Ιράν, όσο και για την Ουκρανία και το ενδεχόμενο μιας προσωρινής κατάπαυσης του πυρός εκεί.