Το Ιράν προειδοποίησε ότι θα απαντήσει με «μακρά και επώδυνα πλήγματα» κατά αμερικανικών θέσεων, εάν η Ουάσιγκτον προχωρήσει εκ νέου σε επιθέσεις, επαναλαμβάνοντας παράλληλα τη διεκδίκησή του στα Στενά του Ορμούζ και περιπλέκοντας τα σχέδια των ΗΠΑ για δημιουργία διεθνούς συμμαχίας με στόχο το άνοιγμα της θαλάσσιας οδού.

Δύο μήνες μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ με το Ιράν, το κρίσιμο αυτό θαλάσσιο πέρασμα παραμένει κλειστό, διακόπτοντας περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η εξέλιξη αυτή έχει οδηγήσει σε εκτόξευση των διεθνών τιμών ενέργειας και έχει εντείνει τους φόβους για επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας.

Αδιέξοδο στις συνομιλίες

Οι προσπάθειες για αποκλιμάκωση βρίσκονται σε αδιέξοδο. Αν και από τις 8 Απριλίου ισχύει κατάπαυση του πυρός, το Ιράν συνεχίζει να μπλοκάρει τα Στενά του Ορμούζ, ως απάντηση στον ναυτικό αποκλεισμό των εξαγωγών πετρελαίου του από τις ΗΠΑ, βασική πηγή εσόδων για την Τεχεράνη.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επρόκειτο να ενημερωθεί για νέα σχέδια στρατιωτικών επιθέσεων με στόχο να εξαναγκαστεί το Ιράν σε διαπραγματεύσεις. Οι πληροφορίες αυτές, που δημοσιοποιήθηκαν αρχικά από το Axios, προκάλεσαν άνοδο στις τιμές του πετρελαίου, με το Brent να ξεπερνά προσωρινά τα 126 δολάρια το βαρέλι πριν υποχωρήσει κοντά στα 114.

Εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι δεν είναι ρεαλιστικό να αναμένονται γρήγορα αποτελέσματα από τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, ενώ την ίδια ώρα καταγράφηκε έντονη δραστηριότητα της αντιαεροπορικής άμυνας στην Τεχεράνη, με αναχαιτίσεις drones.

Η ένταση στην περιοχή αποτυπώνεται και σε αποφάσεις όπως αυτή των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, που απαγόρευσαν στους πολίτες τους να ταξιδεύουν σε Ιράν, Λίβανο και Ιράκ.

Σφοδρά αντίποινα

Ανώτερο στέλεχος των Φρουρών της Επανάστασης προειδοποίησε, σύμφωνα με το Reuters, ότι ακόμη και περιορισμένη επίθεση των ΗΠΑ θα οδηγήσει σε σφοδρά αντίποινα, ενώ ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν διεμήνυσε ότι η χώρα θα διατηρήσει τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, προειδοποίησε ότι αν η κρίση παραταθεί, θα υπάρξουν σοβαρές επιπτώσεις στην παγκόσμια ανάπτυξη, με αύξηση του πληθωρισμού και εκατομμύρια ανθρώπους να οδηγούνται στη φτώχεια.

Την ίδια ώρα, η Ουάσιγκτον εξετάζει πολλαπλά σενάρια, από νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις έως τη δημιουργία διεθνούς ναυτικής δύναμης για την προστασία της ναυσιπλοΐας στα Στενά.

Μάλιστα, σήμερα λήγει η προθεσμία των 60 ημερών που έχει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να ζητήσει την έγκριση του Κογκρέσου για να κηρύξει πόλεμο στο Ιράν ή, σε διαφορετική περίπτωση, να σταματήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, όμως είναι πολύ πιθανό η ημερομηνία να περάσει χωρίς να αλλάξει την πορεία της σύγκρουσης.

Παρά τη σοβαρή επιδείνωση της οικονομίας του Ιράν λόγω του πολέμου και των κυρώσεων, αναλυτές εκτιμούν ότι η Τεχεράνη μπορεί να αντέξει μια παρατεταμένη αντιπαράθεση στον Περσικό Κόλπο, διατηρώντας την πίεση στις διεθνείς αγορές ενέργειας.