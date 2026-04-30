Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση της χώρας, προέβη σε μια αιχμηρή δήλωση κατά των ΗΠΑ, λέγοντας ότι η μόνη θέση για τους Αμερικανούς στον Περσικό Κόλπο «είναι στον βυθό των υδάτων του».

«Σήμερα, δύο μήνες μετά τη μεγαλύτερη εκστρατεία και επιθετική ενέργεια που έχει γίνει ποτέ στην περιοχή και την επαίσχυντη αποτυχία των ΗΠΑ στο δικό τους σχέδιο, ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ», δήλωσε ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

«Το λαμπρό μέλλον της περιοχής του Περσικού Κόλπου θα είναι ένα μέλλον χωρίς την Αμερική και θα υπηρετεί την πρόοδο, την ευημερία και τα συμφέροντα των λαών της», πρόσθεσε.

Η δήλωση μεταδόθηκε τηλεοπτικά από τα κρατικά μέσα, προκαλώντας ανησυχία για την ήδη τεταμένη κατάσταση στην περιοχή, ενώ δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως ή μιλήσει από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του.

Υπάρχουν παράλληλα πληροφορίες ότι ο νέος ηγέτης, γιος του προηγούμενου που σκοτώθηκε στις αμερικανο-ισραηλινές επιδρομές της 28ης Φεβρουαρίου, φέρεται να είναι σοβαρά τραυματισμένος, αν και οι λεπτομέρειες παραμένουν περιορισμένες και μη επιβεβαιωμένες.

Η ένταση στον Περσικό Κόλπο συνεχίζει να αυξάνεται, με την περιοχή να παραμένει στο επίκεντρο διεθνών ανησυχιών για πιθανή κλιμάκωση συγκρούσεων.

Το υπερόπλο που φέρνουν οι ΗΠΑ

Την ίδια ώρα, σε μια κίνηση που σηματοδοτεί μια νέα εποχή στην τεχνολογική κλιμάκωση της σύγκρουσης, η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM) ζητά την ανάπτυξη του υπερηχητικού πυραύλου «Dark Eagle» στη Μέση Ανατολή.

Πρόκειται για μια στρατηγική επιλογή που, εάν εγκριθεί, θα φέρει για πρώτη φορά στο πεδίο της μάχης ένα οπλικό σύστημα αιχμής, το οποίο θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά τους κανόνες εμπλοκής απέναντι στο Ιράν, υπερβαίνοντας τα όρια των συμβατικών όπλων που έχουν μέχρι στιγμής χρησιμοποιηθεί όπως αναφέρει το Bloomberg.

Το πρόγραμμα του «Dark Eagle» έχει σημειώσει σημαντικές καθυστερήσεις και το όπλο δεν έχει κηρυχθεί ακόμη «πλήρως επιχειρησιακό», την ώρα που η Ρωσία και η Κίνα έχουν ήδη αναπτύξει τις δικές τους εκδοχές παρόμοιων συστημάτων.

Eπιχειρησιακή σκοπιμότητα

Το αίτημα για την ενίσχυση δυνάμεων αιτιολογεί την κίνηση αυτή αναφέροντας ότι το Ιράν έχει μετακινήσει τους εκτοξευτές του εκτός της εμβέλειας του πυραύλου ακριβείας (Precision Strike Missile – PrSM), ο οποίος μπορεί να πλήξει στόχους σε απόσταση άνω των 300 μιλίων.

Σύμφωνα με πηγή που έχει άμεση γνώση του θέματος, δεν έχει ληφθεί ακόμη τελική απόφαση, ενώ η CENTCOM αρνήθηκε να σχολιάσει.

Τεχνικά χαρακτηριστικά και κόστος

To «Dark Eagle», γνωστό και ως «Υπερηχητικό Όπλο Μεγάλης Εμβέλειας» (LRHW), διαθέτει αναφερόμενη εμβέλεια άνω των 1.725 μιλίων, αν και οι ακριβείς δυνατότητές του παραμένουν απόρρητες.

Είναι σχεδιασμένο να διασχίζει την ατμόσφαιρα προς τον στόχο με ταχύτητα πενταπλάσια του ήχου (Mach 5+), εκτελώντας ελιγμούς για να αποφεύγει την αναχαίτιση.

Το όπλο σχεδιάστηκε αρχικά για την αντιμετώπιση προηγμένων συστημάτων αεράμυνας της Κίνας ή της Ρωσίας. Κάθε πύραυλος της Lockheed Martin Corp. κοστίζει περίπου 15 εκατομμύρια δολάρια, ενώ ο συνολικός αριθμός τους δεν υπερβαίνει τους οκτώ. Το Γραφείο Λογοδοσίας της Κυβέρνησης (GAO) έχει εκτιμήσει ότι κάθε πυροβολαρχία θα κοστίζει περίπου 2,7 δισεκατομμύρια δολάρια.

Προετοιμασία για κλιμάκωση

Από τις 9 Απριλίου ισχύει εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ωστόσο το αίτημα αυτό υποδηλώνει ότι οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για ενδεχόμενα νέα πλήγματα, στην περίπτωση που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποφασίσει να συνεχίσει τις επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με την Becca Wasser, επικεφαλής του τμήματος Άμυνας του Bloomberg Economics, και οι δύο πλευρές έχουν εκμεταλλευτεί αυτό το διάστημα για επανεξοπλισμό και σχεδιασμό, προειδοποιώντας ότι «οι μελλοντικοί γύροι των μαχών ενδέχεται να είναι πιο θανατηφόροι».

Η ενδεχόμενη έγκριση της ανάπτυξης του πυραύλου θα αποτελέσει παράλληλα ένα μήνυμα προς τους στρατηγικούς αντιπάλους, τη Ρωσία και την Κίνα, ότι οι ΗΠΑ είναι πλέον σε θέση να ανταποκριθούν σε μια ικανότητα την οποία οι αντίπαλοί τους κατέχουν εδώ και καιρό.