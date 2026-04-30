«Βρισκόμαστε σε αυτό που κάποιοι θα ονόμαζαν πόλεμο. Εγώ δεν το αποκαλώ πόλεμο» δήλωσε την Πέμπτη (30/4) ο Ντόναλντ Τραμπ στο πλαίσιο της υπογραφής εκτελεστικού διατάγματος σχετικά με τις συνταξιοδοτικές αποταμιεύσεις στο Οβάλ Γραφείο. Παράλληλα, πρόσθεσε, «θέλω να πω, το Ιράν πεθαίνει να κλείσει συμφωνία. … Θέλουν να κλείσουν συμφωνία».

«Τα εργοστάσια κατασκευής μη επανδρωμένων αεροσκαφών τους έχουν κλείσει περίπου 82%. Τα εργοστάσια κατασκευής πυραύλων τους έχουν κλείσει σχεδόν 90%» σημείωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ωστόσο, ο Τραμπ αναφέρθηκε και σε πιθανή απόσυρση αμερικανικών δυνάμεων από Ιταλία και Ισπανία, καθώς δεν έχουν βοηθήσει τις ΗΠΑ στον πόλεμο: «Πιθανόν να εξετάσω την απόσυρση αμερικανικών στρατευμάτων από την Ιταλία και την Ισπανία… όχι μόνο από τη Γερμανία. Γιατί όχι;» δήλωσε. «Η Ιταλία δεν μας βοήθησε καθόλου, ενώ η Ισπανία ήταν απαράδεκτη — απολύτως απαράδεκτη».