Ευθεία και ανεπίτρεπτη παρέμβαση στη λειτουργία της δικαιοσύνης, που προσβάλλει τον θεσμό και προσεγγίζει, όπως αναφέρεται, «χαρακτηριστικά σοβαρής θεσμικής εκτροπής» χαρακτηρίζει με ανακοίνωση της η Ενωση Εισαγγελέων, την απόφαση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με την οποία ζητάει την παραίτηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα.

Η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία μίας ψήφου (12 υπέρ και 11 κατά και δύο αποχές) στο πλαίσιο σφοδρών επικρίσεων που διατύπωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος, για την απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να μην ανασύρει από το αρχείο και να μην διαταχθεί εκ νέου έρευνα για τις υποκλοπές.

Η Ενωση Εισαγγελέων με ανακοίνωση της καταδικάζει απερίφραστα, όπως τονίζει, την ληφθείσα απόφαση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος καταδικάζει απερίφραστα την ληφθείσα κατά πλειοψηφία απόφαση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών περί υποβολής αιτήματος παραίτησης του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με αφορμή χειρισμούς στην υπόθεση των υποκλοπών.

Η διατύπωση τέτοιου αιτήματος, εκτός κάθε συνταγματικά και νομοθετικά προβλεπόμενου πλαισίου, συνιστά ευθεία και ανεπίτρεπτη παρέμβαση στη λειτουργία της Δικαιοσύνης, προσβάλλει τον θεσμό και προσεγγίζει τα χαρακτηριστικά σοβαρής θεσμικής εκτροπής.

Η απονομή της Δικαιοσύνης διέπεται αποκλειστικά από το Σύνταγμα και τους νόμους και δεν υπόκειται σε πιέσεις ή παρεμβάσεις που επιχειρούν να επηρεάσουν τη δικαστική κρίση ή να υποκαταστήσουν τις θεσμοθετημένες διαδικασίες ελέγχου.

Τέτοιες ενέργειες, ιδίως όταν εκδηλώνονται από θεσμικούς συλλειτουργούς της Δικαιοσύνης, πλήττουν ευθέως το κύρος της και διαταράσσουν την ισορροπία των λειτουργιών της Πολιτείας.

Η ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης είναι αδιαπραγμάτευτη και η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος θα συνεχίσει να τη διαφυλάσσει με κάθε θεσμικά προβλεπόμενο μέσο, στηρίζοντας εμπράκτως τους λειτουργούς της Δικαιοσύνης, ανεξαρτήτως βαθμού, έναντι κάθε απόπειρας παρέμβασης ή αμφισβήτησης του έργου τους».