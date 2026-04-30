Μετά την αρχειοθέτηση, για δεύτερη φορά, της έρευνας για τις υποκλοπές με πράξη του ίδιου του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα, νομικοί που γνωρίζουν καλά όλες τις παραμέτρους της υπόθεσης που έχει προκαλέσει ισχυρές πολιτικές αναταράξεις από την ώρα που αποκαλύφθηκε, τονίζουν σειρά παραλείψεων των αρμοδίων εισαγγελικών αρχών, που οδήγησαν στη μη διερεύνηση όλων των δεδομένων.

Σε μια υπόθεση, όπως αυτή των υποκλοπών, που εκ των πραγμάτων η έρευνα οφείλει να είναι σε βάθος και απαιτητική για να αποδειχθούν οι εμπλεκόμενοι στο κουβάρι των παράνομων παρακολουθήσεων, νομικοί, μεταξύ των οποίων και ο Ζαχαρίας Κεσές που εκπροσωπεί θύματα παρακολουθήσεων επισημαίνουν τα κενά των ερευνών, όχι μόνον στο στάδιο της δεύτερης αρχειοθέτησης αλλά εξ αρχής.

Ειδικότερα μετά και την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου που δίκασε και καταδίκασε τέσσερις ιδιώτες σε βαρύτατες ποινές για εμπλοκή στις παράνομες παρακολουθήσεις και έστειλε στην Εισαγγελία την απόφαση του για να ανοίξει νέος κύκλος ερευνών, νομικοί που μετείχαν στη δίκη, Ζαχαρίας Κεσές και άλλοι τονίζουν μεταξύ άλλων, τι δεν ελήφθη υπόψη για την αρχειοθέτηση και τι δεν έκανε συνολικά (και ειδικά μετά την απόφαση ) η δικαιοσύνη για να ερευνηθεί σε βάθος η υπόθεση των υποκλοπών.

Δεν κλήθηκαν σε κατάθεση υπουργοί, βουλευτές και κρατικοί αξιωματούχοι που είχαν παρακολουθηθεί ή είχε γίνει απόπειρα παρακολούθησης τους με το κακόβουλο λογισμικό Predator.

Δεν ζητήθηκαν, ούτε εξετάστηκαν τα τηλέφωνά τους για να γίνει γνωστό αν έγινε παγίδευση, η αν υπήρξε μόνον απόπειρα, όπως στην περίπτωση του Νίκου Ανδρουλάκη, που δεν πάτησε το επίμαχο link.

Δεν διερευνήθηκε, αν υπήρξε πράγματι και για ποιούς από τους παρακολουθούμενους διαρροή απορρήτων πληροφοριών.

Δεν ερευνήθηκαν οι σχέσεις των εμπλεκομένων εταιριών (Intelexa) με την ΕΥΠ με την έρευνα σε βιβλία εισερχομένων στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.

Δεν ερευνήθηκε, πως διορθώθηκε το απόρρητο προσύμφωνο μεταξύ ΕΥΠ και της εμπλεκόμενης εταιρίας Intellexa και της αντίστοιχης μυστικής υπηρεσίας στη Βόρεια Μακεδονία.

Δεν έγινε έρευνα, πως η Intellexa υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας, που έδρευε την επίμαχη περίοδο στο ίδιο κτίριο με την ΕΥΠ και αποτελούσε τεχνικό σύμβουλο του κράτους σε θέματα ασφάλειας.

Δεν εξετάστηκε μετά την καταδικαστική απόφαση και τις δημόσιες δηλώσεις του ο Τάλ Ντίλιαν που απείλησε με αποκαλύψεις, αν και στο δικαστήριο δεν προσήλθε ούτε καν να απολογηθεί.

Δεν διερευνήθηκε ποιά η σχέση του Α.Κοσμίδη,που προμηθεύτηκε την κάρτα από την οποία στάλθηκε το ύποπτο μήνυμα στον Νίκο Ανδρουλάκη, με τον Κ. Πετρίτση, που όπως αποκαλύφθηκε στη δίκη των τεσσάρων είχε σχέση συνεργασίας με την ΕΥΠ.

Δεν έρευνήθηκε γιατί από τα 87 πρόσωπα που έλαβαν μήνυμα παγίδευσης, όπως προέκυψε οι 28 είχαν διατάξεις άρσης του απορρήτου από την ΕΥΠ.

Ωστόσο η έρευνα για τις υποκλοπές, πέραν των πολιτικών εξελίξεων με αίτημα για σύσταση νέας Εξεταστικής Επιτροπής, είναι ανοικτή, καθώς δικαστικές διαδικασίες δεν έχουν κλείσει,όπως η δίκη των τεσσάρων ιδιωτών τον προσεχή Δεκέμβριο στο Εφετείο αλλά και η διαδικασία έρευνας για τις στημένες ερωτήσεις από κυβερνητικούς βουλευτές σε μάρτυρα στην προηγούμενη Εξεταστική Επιτροπή που αποκαλύφθηκαν στο δικαστήριο.

Επίσης οι μηνύσεις θυμάτων που αν προσφέρουν νέα στοιχεία θα οδηγήσουν σε έρευνες για την υπόθεση.