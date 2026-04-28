Μετωπική επίθεση στην απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, εξαπολύει η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος.

Μετά από έκτακτη συνεδρίαση, την Τρίτη 28 Απριλίου 2026, οι εκπρόσωποι του δικηγορικού κλάδου υπογραμμίζουν ότι η σοβαρότητα της υπόθεσης –που αγγίζει τον πυρήνα της εθνικής ασφάλειας και των δημοκρατικών θεσμών– καθιστά την πλήρη διερεύνησή της επιβεβλημένη.

«Εύλογα ερωτηματικά και καχυποψία»

Οι δικηγόροι εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους για το γεγονός ότι, παρά τα νέα δεδομένα και τις πρόσφατες παραδοχές του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, η εισαγγελική πράξη της 27ης Απριλίου βάζει «φρένο» σε κάθε περαιτέρω έρευνα.

«Η απόφαση αυτή δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά, οδηγεί σε καχυποψία και έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών ως προς την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και δε συνάδει με την αρχή του Κράτους Δικαίου», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Στο μικροσκόπιο του ΕΔΔΑ

Η Συντονιστική Επιτροπή υπενθυμίζει ότι η πάγια νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) απαιτεί ενδελεχή έρευνα σε υποθέσεις δημοσίου ενδιαφέροντος. Η μη συμμόρφωση με αυτές τις αρχές, σύμφωνα με τους δικηγόρους, πλήττει τον θεσμικό ρόλο της Δικαιοσύνης ως εγγυητή των ατομικών ελευθεριών.

Θεματοφύλακες των δημοκρατικών θεσμών

Κλείνοντας, το δικηγορικό σώμα διαμηνύει ότι η προάσπιση του Κράτους Δικαίου παραμένει ένα «αδιαπραγμάτευτο πρόταγμα». Ως θεσμικοί θεματοφύλακες του δημοσίου συμφέροντος, οι Δικηγορικοί Σύλλογοι ξεκαθαρίζουν ότι θα συνεχίσουν να πιέζουν για την αποκάλυψη της αλήθειας και την απόδοση ευθυνών εκεί που πραγματικά ανήκουν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνεδρίασε εκτάκτως στις 28.4.2026, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών ενδιαφέρει όλη την ελληνική κοινωνία, καθότι άπτεται θεμάτων που αφορούν στην εθνική ασφάλεια, στη δημοκρατική λειτουργία και στην προστασία θεμελιωδών ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και ελευθεριών.

Η σοβαρότητα της υπόθεσης επιβάλλει την πλήρη διερεύνησή της, σύμφωνα, άλλωστε, και με την πάγια νομολογία του ΕΔΔΑ, που απαιτεί να γίνεται πλήρης και ενδελεχής έρευνα των υποθέσεων, πολύ δε περισσότερο όταν πρόκειται για θέματα δημοσίου ενδιαφέροντος.

Αναμέναμε, λοιπόν, μετά και τις παραδοχές της πρόσφατης απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, να διαταχθεί νέα έρευνα για την αποκάλυψη της αλήθειας και την απόδοση ευθυνών, όπου ανήκουν.

Η από 27.4.2026 Πράξη του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με την οποία δεν ανασύρεται από το αρχείο η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών και ως εκ τούτου, δε διατάσσεται καμία περαιτέρω έρευνα, παρά τα αναφερόμενα στην άνω απόφαση, δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά, οδηγεί σε καχυποψία και έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών ως προς την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και δεν συνάδει με την αρχή του Κράτους Δικαίου.

Η προάσπιση του Κράτους Δικαίου αποτελεί αδιαπραγμάτευτο πρόταγμα για το δικηγορικό σώμα, άμεσα συνδεόμενο με το θεσμικό ρόλο, που η ίδια η Πολιτεία επιφύλαξε στους Δικηγορικούς Συλλόγους, ως θεματοφυλάκων των δημοκρατικών θεσμών και του δημοσίου συμφέροντος».