Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του, με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, ο 16χρονος με καταγωγή από το Σουδάν, ο οποίος κατηγορείται για το τροχαίο ατύχημα στη Λιοσίων, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό της 16χρονης.

Τι υποστήριξε

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος εκφράζει τη θλίψη του για ό,τι συνέβη και εμφανίζεται έτοιμος να συνδράμει την 16χρονη σε ό, τι χρειαστεί.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες ισχυρίστηκε πως όταν κατάλαβε τι είχε γίνει φοβήθηκε, κυρίως επειδή δεν διέθετε δίπλωμα, και γι’ αυτό έφυγε από το σημείο.

Ελεύθερος ο 22χρονος

Διαφορετική ποινική μεταχείριση επιφύλαξαν οι δικαστικές αρχές στον 22χρονο συνοδηγό ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, υποχρεωτική εμφάνιση δύο φορές το μήνα, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και εγγύηση 3.000 ευρώ.

Και αυτός -σύμφωνα με πληροροφίες- υποστήριξε ότι πανικοβλήθηκε και έχασε την ψυχραιμία του.

Αποσωληνώθηκε η 16χρονη

Χθες, Τετάρτη, μετά από 5 ημέρες νοσηλείας στη ΜΕΘ, οι γιατροί προχώρησαν στην αποσωλήνωση της 16χρονης, με την κατάσταση της υγείας της να βελτιώνεται μέρα με τη μέρα.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, μιλώντας για την κατάσταση της μετά τα πολλαπλά και βαριά κατάγματα που υπέστη σε όλο το κορμί της, εξήγησε πως το κορίτσι αναπνέει κανονικά μόνο του και έχει πλήρη αντίληψη για το τι συμβαίνει γύρω του.

Αν και συνεχίζεται να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ, φαίνεται πως μπορεί να κινηθεί κανονικά. Θα παραμείνει και το επόμενο διάστημα στο «ΚΑΤ» ώστε να αντιμετωπιστούν όλες οι βλάβες που της προκλήθηκαν από το τροχαίο.

«Φυσικά υπάρχουν προβλήματα αλλά φαίνεται ότι κέρδισε τη μάχη για τη ζωή», είπε ο Μιχάλης Γιαννάκος.