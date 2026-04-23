Σε αυτό το επεισόδιο του Σινεμά στη Σέντρα, ο Αντώνης Καρπετόπουλος και ο Γιάννης Ζουμπουλάκης ξεκινούν από τον Φρανκ Σινάτρα και καταλήγουν στον Μάικλ Τζάκσον.

Στο σημερινό επεισόδιο: Όχι μια αλλά δύο (!) μουσικές βιογραφίες θρυλικών προσωπικοτήτων προβάλλονται στις αίθουσες από την περασμένη Πέμπτη και αυτό δεν θα μπορούσε να μην δώσει την ευκαιρία στον Αντώνη Καρπετόπουλο και τον Γιάννη Ζουμπουλάκη να δοκιμαστούν ακόμα και στο τραγούδι κατά την διάρκεια εγγραφής του σημερινού podcast ΣΙΝΕΜΑ ΣΤΗ ΣΕΝΤΡΑ. Στην μια πλευρά ο «Michael» του Αντουάν Φουκουά με θέμα το φαινόμενο Μάικλ Τζάκσον που πέθανε πρόωρα προκαλώντας δυστυχία σε εκατομμύρια φανς και στην άλλη το «Sinatra! Eternity» των Γιώργου Παπαθεοδώρου – Μάικλ Ομπλοβιτς που αναφέρεται στην περίοδο που ο Φρανκ Σινάτρα προσπαθούσε να κερδίσει τον ρόλο του στρατιώτη Μάτζιο στην ταινία «Οσο υπάρχουν άνθρωποι». Οι ταινίες δεν συγκρίνονται αλλά δίνουν καλή πάσα για μια κουβέντα εφ’όλης της ύλης για τους δύο θρύλους.