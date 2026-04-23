«Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας μη της χαλάσουμε το χατίρι. Ας το δει και στο θέατρο»! Με τη χάρη του…ατσούμπαλου ο Χρήστος Λούλης σηκώνει στα χέρια τη Γαλήνη Χατζηπασχάλη σε μια τρανταχτά κωμική ανάπλαση της κλασικής σκηνής των νιόπαντρων «Νίκου» και «Τζένης», που με αμηχανία μεγατόνων οδεύουν προς την γαμήλια κλίνη στη θρυλική κωμωδία «Τζένη Τζένη» του Ντίνου Δημόπουλου, ξεστομίζοντας μία από τις πασίγνωστες ατάκες της.

Σενάριο – κέντημα αυτό των Γιαλαμά και Πρετεντέρη στο οποίο βασίστηκε η ταινία του 1966, με πρωταγωνιστικό ζευγάρι τους νεότατους και λαμπερούς Τζένη Καρέζη και Ανδρέα Μπάρκουλη, ένα δίδυμο τόσο λαμπερό και φαινομενικά αθώο και πρωτόβγαλτο στις μηχανορραφίες της ελληνικής πολιτικής σκηνής που σχεδόν δυσκολεύεσαι να πιστέψεις ότι υπάρχει.

Αυτή την εκτυφλωτική φωτεινότητα της κλασικής ελληνικής κωμωδίας και των θαυμάσιων πρωταγωνιστών της, ο Νίκος Καραθάνος την τσαλακώνει με τον δικό του τρόπο στο θεατρικό του «Τζένη Τζένη» κρατώντας σχεδόν ανέγγιχτο το σενάριο – σταυροβελονιά των Ασημάκη Γιαλαμά και Κώστα Πρετεντέρη αλλά και τα πρωτότυπα αναγνωρίσιμα κοστούμια με μικρές πινελιές εδώ κι εκεί που το κάνουν να φαντάζει ακόμα πιο επίκαιρο από ότι θα πίστευε κανείς. Η Ελλάδα του 1966 μπορεί να μην είναι ίδια με την Ελλάδα του 2026 – μιλάμε για καθαρά 60 χρόνια διαφορά όπου έχουν έρθει τα πάνω-κάτω – κι όμως «όλα τριγύρω αλλάζουνε και όλα τα ίδια μένουν»!

Ένα ιδιότυπο ρέκβιεμ

Στις κοσμοπολίτικες Σπέτσες του ΄66 λίγο πριν τη χούντα, μια ιστορία ρομάντζου και πολιτικής διαπλοκής ανθεί καθώς ο τοπικός κομματάρχης Σκούταρης εγκαταλείπει, μετά από μια σειρά γεγονότων, τον υποψήφιό του για να υποστηρίξει τον Νίκο Μαντά, ανιψιό του εφοπλιστή Κασανδρή φρεσκοπαντρεμένο με πολιτικό γάμο στην Αμερική, δίνοντας του για σύζυγο την κόρη του Τζένη. Παρά τα πολιτικά συμφέροντα και τις όλες μηχανορραφίες, το ζευγάρι ερωτεύεται στο ιδανικό σκηνικό του καλοκαιριού.

Ο Καραθάνος λοιπόν ως εμπνευστής και σκηνοθέτης της θεατρικής μεταφοράς της πρωτότυπης κινηματογραφικής κωμωδίας που έχει συντροφεύσει διαφορετικές γενιές Ελλήνων με τις αλλεπάλληλες προβολές της από την ελληνική τηλεόραση, έχει συλλάβει την υπόθεση του Τζένη Τζένη ως ένα πραγματικά ιδιότυπο ρέκβιεμ – ωδή στη χαμένη αθωότητα των ηρώων του εμπορικού σινεμά του ΄60 και στην τυποποιημένη λάμψη του ελληνικού καλοκαιριού, που μάθαμε να χαζεύουμε στην οθόνη του σαλονιού μας. Διαρκής η αναμόχλευση των αναμνήσεων και η αναζήτηση ταυτότητας μέσα σε καπνούς και βαριά ζεϊμπέκικα.

Η επί σκηνής 4μελής ορχήστρα επιβάλλει το επιβλητικό τέμπο μιας τραγικωμωδίας αναπτυγμένης στα πρότυπα του αρχαίου δράματος ενώ το «χολιγουντιανού τύπου» σινεμασκόπ της Finos Films δεσπόζει πάνω από ένα πότε σκοτεινό και πότε επαρκώς φωτισμένο σκηνικό που μετατρέπει τους ηθοποιούς σε σκιές.

Τα σκηνικά του Κωνσταντίνου Σκουρλέτη και οι φωτισμοί της Ελίζας Αλεξανδροπούλου συστήνουν ένα θέατρο σκιών σε τρία διαφορετικά «δωμάτια» με αναφορές στους αρχιμάστορες της λαϊκής κωμωδίας: από τη δεσπόζουσα στα δεξιά Τζένη Καρέζη και τον εξ αριστερών της Λάμπρο Κωνσταντάρα ως το ταπεινό νησιωτικό «σπίτι» του Διονύση Παπαγιαννόπουλου, που μοιράζεται ο Νίκος Καραθάνος με τον Άγγελο Παπαδημητρίου από την πλευρά του Σκουταρέικου και το απαθανατισμένο ως αενάως φωτεινό, ασπρόμαυρο ελληνικό καλοκαίρι πίσω από το θρόισμα του αέρα και την κίνηση μιας λευκής κουρτίνας, μέχρι το κατακόκκινο σαλόνι του μεγαλοαστικού Κασσανδρέικου με τη φωτογραφία των Μπάρκουλη-Καρέζη και τη γαλάζια θάλασσα στο φόντο.

Το σκηνικό συμπληρώνεται από το νησιώτικο εκκλησάκι που πηγαινοέρχεται, τα κρεμαστά κινέζικα φανάρια (είναι όλα imitation;), το αναστατωμένο κρεβάτι των νιόπαντρων, την 60s αύρα της «Αμερικάνας» Ζέτα Μακρυπούλια και της εξαίσιας δολοπλόκου μαμάς της, Ιωάννας Μαυρέα. Αλλά και από το εξίσου διαβολικό και δοκιμασμένο στη χημεία της οθόνης (από το τηλεοπτικό Maestro) Κασανδρέικο ζεύγος των Χάρις Αλεξίου και Κώστα Μπερικόπουλου, τις κωμικές στιγμές των Γιάννη Κότσιφα (Ανδρέας Δερμέζης, Στράτος, μπράβος), Αλέξανδρου Σκουρλέτη (Μίμης Φραγκόπουλος, νησιώτης, αστυνομικός) και Ιωάννας Μπιτούνη (Σοφία η υπηρέτρια).

Όσο για τις τηλεοπτικές οθόνες, αυτές περισσεύουν στο σκηνικό, τοποθετημένες στη σειρά ως ντεκόρ που παίζει αδιάκοπα σκηνές από την ορίτζιναλ ταινία, Μαραντόνα και Θεία Λειτουργία. Η τηλεόραση των παιδικών μας χρόνων είναι εδώ, στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, το ίδιο και τα είδωλα της αθάνατης ελληνικής κινηματογραφικής κωμωδίας με τον αείμνηστο Διονύση Παπαγιαννόπουλο να δεσπόζει… ουρανοκατέβατος.

Γκόρτσος, Γκόρτσος!

Και «Γκόρτσος, Γκόρτσος!» ακούμε και τη μαγκούρα του βλέπουμε να ανεβοκατεβαίνει, το μαντήλι του να ανεμίζει στο χέρι, το ηχόχρωμα της φωνής του να μπλέκεται με αυτό του Νίκου Καραθάνου, τις μάσκες με το χαρακτηριστικό του βλέμμα να απλώνονται στη σκηνή σε συμβολικό γκροτέσκο χορό.

Ο αγαπημένος δευτεραγωνιστής του ελληνικού κινηματογράφου, Παπαγιαννόπουλος, γίνεται ο τραγικός ήρωας μιας ιστορίας βγαλμένης από τα έγκατα του ελληνικού DNA, τα λόγια της οποίας ξέρουμε απέξω και ανακατωτά και με νοσταλγία επαναλαμβάνουμε βουτώντας στη γαλάζια μνήμη των σαγηνευτικών καλοκαιριών παιδικών μας χρόνων.

Τι είναι αυτό λοιπόν που μας συγκινεί στην αθανασία των ελληνικών κλασικών κωμωδιών; Ο Νίκος Καραθάνος σκάβει κάτω από την ιλουστρασιόν επιφάνεια με μια εξαιρετική ομάδα ηθοποιών που είτε μιμούνται είτε κάνουν ακριβώς το αντίθετο από τους ήρωες της μεγάλης οθόνης στο Τζένη Τζένη. Η κίνηση είναι διαρκής, ο χορός είναι ασταμάτητος, ο θόρυβος στο φινάλε εκκωφαντικός.

«Το μεγάλο μυστικό μου» ακούγεται και στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, όχι όμως όπως και στην ταινία με τη φωνή της Καίτης Χωματά και τη μορφή της νεαρής τότε Νόρας Βαλσάμη. Πόσο πολύ αγαπάμε τους δικούς μας ήρωες και με τι λαχτάρα ανυπομονούμε να τους ξαναβρούμε και στη σκηνή, δεν περιγράφεται.

INFO «Τζένη Τζένη – Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ» σε σκηνοθεσία του Νίκου Καραθάνου, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά από 23 Απριλίου. Ημέρες & Ώρες παραστάσεων Τετάρτη & Κυριακή:19.00 Πέμπτη & Παρασκευή: 20:30 Σάββατο: 17.30 & 21.00

