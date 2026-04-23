Με το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί, αυτή την Κυριακή 26 Απριλίου 2026 η μαθητική εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ της Ηγουμενίτσας».

Οι μαθήτριες και οι μαθητές του Πρότυπου ΕΠΑΛ Ηγουμενίτσας ερευνούν ενδιαφέροντα θέματα της, μιλούν με παιδιά της γενιάς τους για ζητήματα που τους απασχολούν και γνωρίζουν σημαντικούς ανθρώπους που αφηγούνται ιστορίες από την προσωπική τους διαδρομή.

Στις σελίδες της μαθητικής εφημερίδας θα διαβάσουμε:

ΕΡΕΥΝΑ: Το δυσβάσταχτο άγχος των βαθμών και των εξετάσεων

ΓΝΩΜΕΣ: «Αν ήμουν δήμαρχος για μια μέρα…»

ΑΡΘΡΟ: Ένα 24ωρο χωρίς κινητό. Θα τα καταφέρναμε;

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: Θωμάς Γαλανόπουλος : Ο τελευταίος καμπανοποιός της Ελλάδας

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Στη Θεσπρωτία ζουν «μαύρες τίγρεις»

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: Ηλιάνα Κομίνη: Στην κορυφή της Ευρώπης στο καράτε

Το έργο, με τίτλο «Παρά θιν’ αλός» του ζωγράφου Θωμά Μακινατζή κοσμεί το εξώφυλλο της Μαθητικής Εφημερίδας.

Οι Μαθητικές Εφημερίδες που έχουν κυκλοφορήσει ως ένθετα με το BHMA είναι διαθέσιμες και σε ηλεκτρονική μορφή στην ομώνυμη ενότητα του ψηφιακού «ΒΗΜΑΤΟΣ».