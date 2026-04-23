Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για τη στυγερή δολοφονία ενός 25χρονου άνδρα, ο οποίος βρέθηκε νεκρός το βράδυ της Τετάρτης, στο πάρκο Ασυρμάτου, στον Άγιο Δημήτριο.

Το θύμα, που σύμφωνα με πληροφορίες είναι γιος υψηλόβαθμου αξιωματικού της Αστυνομίας, έφερε θανάσιμο τραύμα από μαχαίρι στον θώρακα, με τις Αρχές να προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ της τραγωδίας μέσα από μαρτυρίες και «τυφλά» σημεία.



Η τραγική σύμπτωση: Ο πατέρας αντίκρισε το νεκρό παιδί του

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ., ο οποίος είχε δει τον γιο του να βγαίνει από το σπίτι μόλις 10 λεπτά νωρίτερα, ενημερώθηκε από το κέντρο επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ για έναν νεκρό άνδρα στο πάρκο. Σπεύδοντας ο ίδιος στο σημείο, για να ελέγξει το περιστατικό, ήρθε αντιμέτωπος με το πλέον αποτρόπαιο θέαμα: το ίδιο του το παιδί μέσα σε μια λίμνη αίματος. Λίγο αργότερα, στο σημείο έφτασε και η μητέρα του 25χρονου, με τις κραυγές της να «παγώνουν» τους παρευρισκόμενους, καθώς κατέρρεε μπροστά στους συναδέλφους του συζύγου της.

Το χρονικό της τραγωδίας και οι σπαρακτικές σκηνές

Όλα ξεκίνησαν γύρω στις εννέα το βράδυ, όταν ένας περαστικός εντόπισε τον νεαρό χωρίς τις αισθήσεις του, μέσα στο πάρκο και ειδοποίησε αμέσως τις Αρχές. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως ήταν ήδη αργά.

Ο καυγάς και το δρομολόγιο του θανάτου

Οι πρώτες εκτιμήσεις των στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος δείχνουν ότι το έγκλημα δεν ξεκίνησε μέσα στο πάρκο. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα:

Η αφορμή : Είχε προηγηθεί έντονος καυγάς μεταξύ πολλών ατόμων, σε κοντινό κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Το χτύπημα : Εκεί φαίνεται πως ο 25χρονος δέχθηκε τη μοιραία μαχαιριά στον θώρακα.

Η κατάρρευση: Παρά το τραύμα του, το θύμα περπάτησε μέχρι το πάρκο Ασυρμάτου, όπου, λόγω της ακατάσχετης αιμορραγίας, κατέρρευσε στο σημείο που τελικά εντοπίστηκε.

Στο «μικροσκόπιο» το οπαδικό κίνητρο

Οι αστυνομικοί «χτενίζουν» την περιοχή για βιντεοληπτικό υλικό, ωστόσο το έργο τους δυσκολεύει το γεγονός ότι ο 25χρονος βρέθηκε σε «τυφλό» σημείο, χωρίς κάλυψη από κάμερες ασφαλείας.

Ένα από τα βασικά σενάρια που εξετάζονται με ιδιαίτερη προσοχή είναι αυτό του οπαδικού κινήτρου, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα. Παράλληλα, οι Αρχές ερευνούν αν υπάρχει σύνδεση με παλαιότερο περιστατικό πυροβολισμών σε ψητοπωλείο της ίδιας περιοχής, η οποία το τελευταίο διάστημα έχει απασχολήσει επανειλημμένα την ΕΛ.ΑΣ.

Την προανάκριση συνεχίζει η Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος, αναμένοντας και τα πορίσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, που θα διενεργηθεί εντός της ημέρας και θα ρίξουν φως στις ακριβείς συνθήκες θανάτου του νεαρού.