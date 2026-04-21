Μέσα στον Ιούνιο πρόκειται να ανοίξει το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω» που αναμένεται πως θα επιδοτήσει ποσοστό έως και 95% της δαπάνης των εργασιών που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα, ανάλογα με τα δεδομένα του δικαιούχου.

Από το συνολικό ποσό, τα 1,91 δισ. ευρώ κατευθύνονται σε νέες στρατηγικές δράσεις, ενώ 224 εκατ. ευρώ ενισχύουν υφιστάμενες κρίσιμες παρεμβάσεις.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στη στεγαστική πολιτική, καθώς προβλέπεται η διάθεση 500 εκατ. ευρώ για την ανακαίνιση ιδιωτικών κατοικιών, σε συνδυασμό με παρεμβάσεις ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης.

Το πρόγραμμα προβλέπει επιδοτήσεις που κυμαίνονται από 70% έως και 95% για παλαιά ακίνητα, ανεξάρτητα από το αν είναι κλειστά ή ήδη κατοικούμενα.

Οι δικαιούχοι

Η δράση απευθύνεται κυρίως σε νοικοκυριά χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος που δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας τους.

Αυξημένα ποσοστά επιδότησης προβλέπονται για άτομα με αναπηρία, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, μονογονεϊκά νοικοκυριά, νέους ηλικίας 25-35 ετών, καθώς και για κατοικίες σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές. Βασικός στόχος είναι η αύξηση της προσφοράς κατοικιών και η αναβάθμιση των συνθηκών ιδιοκατοίκησης.

Το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω 2026» μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης και, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η πλατφόρμα ανοίγει στις αρχές Ιουνίου. Πρόκειται για μια σημαντική παρέμβαση στην αγορά ακινήτων, καθώς στόχος είναι να δοθούν ισχυρά κίνητρα για ανακαίνιση κατοικιών και να επανέλθουν στην αγορά χιλιάδες κλειστά ή υποβαθμισμένα σπίτια.

Οι αλλαγές στο νέο «Ανακαινίζω»

Στο σκέλος της ανακαίνισης περιλαμβάνονται όλες οι βασικές εργασίες που απαιτούνται για να γίνει ένα σπίτι πλήρως λειτουργικό.

Συγκεκριμένα καλύπτονται:

Υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εργασίες

Ενίσχυση τοιχοποιίας και αποκατάσταση ζημιών

Αντικατάσταση δαπέδων

Ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας

Βαψίματα και αισθητικές παρεμβάσεις

Παράλληλα, το πρόγραμμα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή αναβάθμιση, η οποία αποτελεί πλέον βασική προϋπόθεση.

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν:

Αντικατάσταση κουφωμάτων

Θερμομόνωση

Ηλιακό θερμοσίφωνα ή συστήματα ΑΠΕ

Συστήματα θέρμανσης και ψύξης (αντλίες θερμότητας, λέβητες βιομάζας)

Οπως έχει δηλώσει η γενική γραμματέας ΕΣΠΑ Βασιλική Παντελοπούλου, «η επιτυχής ολοκλήρωση της ενδιάμεσης αναθεώρησης των Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2021-2027, υπό το συνολικό συντονισμό της Γενικής Γραμματείας ΕΣΠΑ, σηματοδοτεί για τη χώρα μας μια ουσιαστική ανακατανομή των ευρωπαϊκών πόρων στις σύγχρονες ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας».

«Η Ελλάδα ανταποκρίθηκε άμεσα και αποτελεσματικά, εξασφαλίζοντας την ανακατεύθυνση 2,13 δισ. ευρώ στην αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων, διασφαλίζοντας παράλληλα σημαντικά δημοσιονομικά και διαχειριστικά οφέλη για τη χώρα. Ένα σημαντικό σημείο της αναθεώρησης αποτελεί η δράση προσιτής και βιώσιμης στέγασης, ύψους περίπου 500 εκατ. ευρώ, με την επιδότηση ανακαίνισης ιδιωτικών παλαιών κλειστών και ανοικτών κατοικιών, που συμβάλλει στην αντιμετώπιση του προβλήματος της προσιτής στέγασης και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής».

Πηγή: ot.gr