Την ίδια περίοδο που η κυβέρνηση Τραμπ προβαίνει σε μαζικές απελάσεις μεταναστών, διαφαίνεται ότι το πρόβλημα των ΗΠΑ δεν είναι ο υπερπληθυσμός, αλλά, αντιθέτως, η μείωση των γεννήσεων και η γήρανση του πληθυσμού. Σύμφωνα με τις κυβερνητικές στατιστικές σε κάθε Αμερικανή γυναίκα αντιστοιχούν πλέον 1,57 παιδιά, πολύ λιγότερα από τα 2,1 που χρειάζονται για την αναπαραγωγή του πληθυσμού. Η εξέλιξη αυτή υπονομεύει τη συνοχή της αμερικανικής κοινωνίας, καθώς μέχρι το 2050 αναμένεται ότι σε κάθε 100 Αμερικανούς οι 43 θα είναι άτομα άνω των 65 ετών, με αποτέλεσμα τη μη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος και την αύξηση του χρέους.

H μη επίτευξη του στόχου των 2,1 παιδιών ανά γυναίκα είναι κάτι που συμβαίνει στις ΗΠΑ από τη δεκαετία του 1970, αλλά το πρόβλημα δεν γινόταν αισθητό λόγω της μετανάστευσης. Πρόκειται, βεβαίως, για ένα παγκόσμιο πρόβλημα καθώς τα 2/3 του παγκόσμιου πληθυσμού ζουν σε χώρες όπου δεν επιτυγχάνεται η αναπαραγωγή του πληθυσμού με την αντιστοιχία 2,1 παιδιών για κάθε γυναίκα. Το αποτέλεσμα είναι η αύξηση του χρέους που έφτασε το 94% του παγκόσμιου ΑΕΠ το 2025, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το φαινόμενο οφείλεται ασφαλώς στη διεθνή αύξηση της αστικοποίησης, καθώς ενώ για τις παραδοσιακές αγροτικές οικογένειες τα παιδιά αποτελούν επιπλέον πόρο, για τις αστικές αποτελούν πηγή εξόδων. Όμως, η γήρανση του πληθυσμού μειώνει τον δυναμισμό της κοινωνίας και τη δυνατότητά της για καινοτομίες.

Ενώ το πρόβλημα της γηράνσεως του πληθυσμού είναι παγκόσμιο, ειδικά στις ΗΠΑ το δημογραφικό πρόβλημα αποτελεί μία από τις χαρακτηριστικές εμμονές του εκλογικού πυρήνα του Ντόναλντ Τραμπ και αποτελεί ειρωνεία το γεγονός ότι το πρόβλημα κορυφώθηκε επί των ημερών της κυβέρνησής του. Το 2026 αναμένεται να είναι το πρώτο έτος που θα υπάρξει πτώση του πληθυσμού των ΗΠΑ. Σε αυτήν την απολύτως πρωτοφανή εξέλιξη συμβάλλει η μείωση των γεννήσεων, αλλά και η μη αναπλήρωση του αμερικανικού πληθυσμού μέσω της μετανάστευσης. Ο αριθμός των μεταναστών έχει γνωρίσει πτώση από τα 2,7 εκατομμύρια τον Ιούλιο του 2024 στο 1,3 εκατομμύρια το 2025, καθώς πέρα από τις μαζικές απελάσεις οι πολιτικές Τραμπ καθιστούν πλέον τις ΗΠΑ μη ελκυστικές ως χώρα προορισμού μεταναστών. Αν συνεχιστεί ο ίδιος ρυθμός μείωσης, ο αριθμός των μεταναστών αναμένεται να πέσει στους 321.000 τον Ιούλιο του 2026. Ενώ άλλες ανεπτυγμένες βιομηχανικές χώρες, όπως λ.χ. η Γερμανία και η Ιαπωνία, έχουν δημογραφικό πρόβλημα εδώ και δεκαετίες και προσαρμόζονται σταδιακά στη μείωση του πληθυσμού, για τις ΗΠΑ πρόκειται για μια ραγδαία επιδείνωση η οποία προκλήθηκε κυρίως από τις πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ.

Οι λύσεις που σχεδιάζει ο Λευκός Οίκος φέρουν τη σφραγίδα του πνεύματος του Προέδρου: Ειδικός λογαριασμός με την επωνυμία «Τραμπ», όπου θα κατατίθενται 1000 δολάρια για κάθε νέο παιδί· ένα εθνικό μετάλλιο μητρότητας για κάθε πατριώτισσα που θα επιδίδεται με αυταπάρνηση στο καθήκον της. Όμως χρειάζονται χρόνια ή και δεκαετίες για να αντιστραφεί η αρνητική δυναμική. Ενδεχομένως η τεχνητή νοημοσύνη να παρέμβει δυναμικά, για να καλύψει το κενό σε ορισμένα από τα αδιέξοδα που θα προκαλέσει η γήρανση του πληθυσμού. Όμως η εξέλιξη αυτή δεν είναι προβλέψιμη και δεν θα είναι οπωσδήποτε θετική για τους πολίτες. Περισσότερο μπορούμε να αναμένουμε μια όξυνση του διαγενεακού χάσματος και των συγκρούσεων των γενεών.