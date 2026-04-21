5 το πρωί: Θολό τοπίο στις επαφές ΗΠΑ-Ιράν – Πρεμιέρα για τον Κοινωνικό Τουρισμό – Κρίσιμες ώρες για την 13χρονη στο Χαϊδάρι
Η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή «κρέμεται» πλέον από μία κλωστή καθώς από την μία πλευρά οι Αμερικανοί δηλώνουν έτοιμοι να μεταβούν στο Πακιστάν και να διαπραγματευτούν ενώ οι Ιρανοί παραμένουν επιφυλακτικοί. Θα καθίσουν άραγε στο ίδιο τραπέζι για την επίτευξη μιας συμφωνίας;
1
Θα συναντηθούν Αμερικανοί και Ιρανοί στο Πακιστάν;
- Ο Τραμπ θέλει συμφωνία: Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς αναμένεται πλέον να αναχωρήσει για το Πακιστάν, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλούνται οι New York Times, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ανοιχτός ακόμη και σε απευθείας συνάντηση εφόσον υπάρξει πρόοδος χαρακτηρίζοντας ωστόσο«εξαιρετικά απίθανο» την παράταση της εκεχειρίας που λήγει το βράδυ της Τετάρτης.
- Τι θα κάνει το Ιράν; Ανώτατοι Ιρανοί αξιωματούχοι ανέφεραν στους ΝΥΤ ότι η Τεχεράνη ετοιμάζει αντιπροσωπεία για το Πακιστάν την Τρίτη, με επικεφαλής τον Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ. Ο Γκαλιμπάφ, ο οποίος είναι ο ισχυρός πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου και διατηρεί στενούς δεσμούς με τους Φρουρούς της Επανάστασης, έχει θέσει ως απαράβατο όρο την ταυτόχρονη συμμετοχή του Αμερικανού αντιπροέδρου.
- Τι συμβαίνει στον Λίβανο; Σε ένα κλίμα έντονης αβεβαιότητας και διπλωματικής κινητικότητας, Ισραήλ και Λίβανος προετοιμάζονται για τον δεύτερο γύρο των απευθείας συνομιλιών τους στην Ουάσιγκτον, την ερχόμενη Πέμπτη. Ωστόσο, το διπλωματικό αυτό άνοιγμα σκιάζεται από τις εκρηκτικές δηλώσεις της Χεζμπολάχ, η οποία θέτει ευθέως ζήτημα ανατροπής των δεδομένων στον νότιο Λίβανο.
2
Ανεβαίνουν οι τόνοι για την άρση ασυλίας των βουλευτών
- Ομόφωνη εισήγηση: Η Επιτροπή Δεοντολογίας εισηγείται ομόφωνα την άρση της ασυλίας των δύο βουλευτών, έπειτα από σχετικό αίτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου ζήτησε απερίφραστα την άρση του προκειμένου να αποδείξει την αθωότητά του, ενώ ο Χαράλαμπος Αθανασίου εξέφρασε την έντονη απορία του για τη διαβίβαση της δικογραφίας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά κατά των ευρωπαϊκών αρχών.
- Κρίσιμη ψηφοφορία την Τετάρτη: Η τελική απόφαση για τους συνολικά 13 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα ληφθεί αύριο στην Ολομέλεια της Βουλής. Παρά τη δημόσια επιθυμία των ίδιων των βουλευτών να ελεγχθούν, στο εσωτερικό της γαλάζιας παράταξης επικρατεί αναβρασμός, με ορισμένα στελέχη να εξετάζουν την αποχή ή την καταψήφιση ως μια κίνηση πολιτικού μηνύματος.
- Η διαδικασία για τους πρώην Υπουργούς: Για τις περιπτώσεις των κ.κ. Λιβανού και Αραμπατζή ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 86 του Συντάγματος περί ευθύνης υπουργών, η οποία απαιτεί τη συγκέντρωση 30 υπογραφών για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Η κ. Αραμπατζή έχει ήδη τοποθετηθεί υπέρ της κίνησης των διαδικασιών, δηλώνοντας έτοιμη να αποδείξει πως δεν υφίσταται καμία παράνομη πράξη.
3
Υποπτες αντιφάσεις στην υπόθεση θανάτου της 19χρονης
- Η τελευταία βιντεοκλήση: Στο επίκεντρο των ερευνών για τον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά βρίσκεται η μεταφορά χρημάτων από 66χρονο, που υποστηρίζει πως ήθελε να τη βοηθήσει. Κομβική θεωρείται μια βιντεοκλήση από το Airbnb, η οποία διακόπηκε απότομα όταν ακούστηκε θόρυβος, με τις Αρχές να μην αποκλείουν το ενδεχόμενο παρουσίας τρίτου προσώπου.
- Τα κενά στις κάμερες: Την ίδια στιγμή, εξετάζεται ένα «τυφλό» σημείο στο σύστημα παρακολούθησης, καθώς ενώ η 19χρονη καταγράφεται στο εσωτερικό του καταλύματος, απουσιάζουν πλάνα από την εξωτερική κάμερα. Το γεγονός αυτό προκαλεί ερωτήματα για πιθανή αλλοίωση ή διαγραφή υλικού, με την αστυνομία να εξετάζει αν επιχειρήθηκε απόκρυψη στοιχείων ή παρουσίας άλλων προσώπων.
- Οι «αόρατοι» ένοικοι: Νέα δεδομένα ανατρέπουν τους αρχικούς ισχυρισμούς της υπεύθυνης του καταλύματος ότι δεν υπήρχαν άλλοι ένοικοι. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο κτίριο διέμεναν τουλάχιστον τρία ακόμη άτομα τη μοιραία νύχτα. Η αντίφαση αυτή θεωρείται ύποπτη και θέτει στο μικροσκόπιο τη στάση της διαχειρίστριας.
4
Κρίσιμες ώρες για τη 13χρονη που έπεσε από μπαλκόνι σχολείου
- Πώς βρέθηκε στο κενό: Από το μπαλκόνι του σχολείου της έπεσε μια 13χρονη μαθήτρια στο Χαϊδάρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κορίτσι βρισκόταν στην κουπαστή, όταν ξαφνικά φέρεται να έχασε ισορροπία του και να έπεσε στο κενό. Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και η 13χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο Αττικόν και μετά στο νοσοκομείο Παίδων.
- «Ζει από θαύμα»: Η ανήλικη παραμένει διασωληνωμένη στη ΜΕΘ, μετά την πολύωρη χειρουργική επέμβαση στην οποία υπεβλήθη λόγω διάχυτου εγκεφαλικού οιδήματος. Φέρει δύο κατάγματα στο κρανίο και ένα στη λεκάνη, ενώ έχασε σημαντική ποσότητα αίματος από την πτώση. Οι γιατροί χαρακτηρίζουν την κατάστασή της κρίσιμη, ωστόσο εκτιμούν ότι δεν διατρέχει άμεσο κίνδυνο για τη ζωή της.
- Ερωτήματα για την ασφάλεια: Το περιστατικό φέρνει στο προσκήνιο ζητήματα σχετικά με τη συντήρηση και την ασφάλεια του σχολικού κτιρίου, με τις εικόνες να δείχνουν σημαντικές φθορές στους εξωτερικούς χώρους. Από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας έχει ήδη δοθεί εντολή για πλήρη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση.
5
Πρεμιέρα για τις αιτήσεις Κοινωνικού Τουρισμού
- Ξεκινούν οι αιτήσεις: Ανοίγει σήμερα, Τρίτη 21 Απριλίου, η ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δ.ΥΠ.Α. για το φετινό πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού, το οποίο θα παραμείνει ενεργό για 13 μήνες. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά έως τις 25 Απριλίου, με τη σειρά προτεραιότητας να καθορίζεται από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους.
- Τι ισχύει για τους πολύτεκνους; Μια από τις φετινές καινοτομίες είναι η μόνιμη ένταξη των πολύτεκνων οικογενειών στο πρόγραμμα σε ετήσια βάση, χωρίς τον περιορισμό του αποκλεισμού αν δεν χρησιμοποιήσουν την επιταγή τους μια χρονιά. Παράλληλα, το πρόγραμμα επεκτείνεται πλήρως και στις ανάδοχες μητέρες.
- Ποιοι κινδυνεύουν με αποκλεισμό: Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη χρήση των επιταγών, καθώς η Δ.ΥΠ.Α. προειδοποιεί πως όσοι λάβουν την επιδότηση αλλά δεν την αξιοποιήσουν, ενδέχεται να αποκλειστούν από το πρόγραμμα της επόμενης χρονιάς. Εξαιρούνται ρητά μόνο τα άτομα με αναπηρία και οι πολύτεκνες οικογένειες. Σημειώνεται ότι για τους περισσότερους προορισμούς η συμμετοχή είναι ελάχιστη (έως 12€), ενώ παραμένει μηδενική για 11 περιοχές.
