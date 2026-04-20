Σε σοβαρή κατάσταση μεταφέρθηκε στο Παίδων «Αγία Σοφία» μία 13χρονη μαθήτρια από το Χαϊδάρι, η οποία έπεσε από τον 1ο όροφο του σχολείου της.

Στο ΤΕΠ του νοσοκομείου, η κατάσταση της εκτιμήθηκε από παιδιάτρους, νευροχειρουργούς και εντατικολόγους και μεταφέρθηκε επειγόντως στο χειρουργείο με διάχυτο εγκεφαλικό οίδημα.

Η μητέρα της μίλησε στο MEGA:

«Ήμουν σούπερ μάρκετ. Με ειδοποίησαν από το σχολείο ότι έπεσε, δεν ήξερα τίποτα. Δεν ξέρουμε κάτι ακόμη, αυτήν την ώρα χειρουργείται, περιμένουμε να δούμε τι θα πουν οι γιατροί».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη φέρει δύο κατάγματα στο κρανίο και ένα στη λεκάνη, με τους γιατρούς να σημειώνουν πως δεν κινδυνεύει η ζωή της.

«Ακούστηκαν φωνές και βγήκαμε έξω να δούμε τι έγινε»

Καθηγήτρια του σχολείου, που έσπευσε στο σημείο όταν ενημερώθηκε από μαθητές, τονίζει:

«Είναι η πρώτη φορά που γίνεται τέτοιο ατύχημα. Το κορίτσι μιλούσε με κάποια παιδιά εκείνη την στιγμή ενώ νωρίτερα είχαμε πει σε έναν άλλον μαθητή να μην κάθεται εκεί και έφυγε. Δεν πρόλαβε κάποιος να της πει να φύγει και σε κλάσματα δευτερολέπτων γλίστρησε προς τα πίσω. Ακούστηκαν φωνές από τους μαθητές και βγήκαμε έξω να δούμε τι έγινε, κάποια παιδιά έτρεξαν στο γραφείο και μας είπαν ότι η μαθήτρια έπεσε από τα κάγκελα. Δεν μιλούσε, προσπαθούσαμε να της μιλήσουμε αλλά δεν ανταποκρινόταν. Στο συγκεκριμένο σημείο κάθε μέρα κάθονται αρκετά παιδιά. Σε όλους γίνονταν συστάσεις να μην κάθονται στα κάγκελα», περιγράφει καθηγήτρια του σχολείου.

Σημειώνεται ότι το ΕΚΑΒ έσπευσε στο σχολείο μέσα σε 4 λεπτά, μετέφερε αρχικά την ανήλικη στο «Αττικόν» χωρίς τις αισθήσεις της όπου και διασωληνώθηκε, και έπειτα διεκομίσθη στο «Αγία Σοφία».

Τη μαθήτρια επισκέφθηκε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, ενώ το υπουργείο διεξάγει τη δίκη του έρευνα για το συμβάν.

Ταυτόχρονα, τους μαθητές θα υποστηρίξουν ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί του Δήμου και του υπουργείου Παιδείας.