Ολοκληρώθηκε το πολύωρο χειρουργείο στο οποίο υπεβλήθη το μεσημέρι της Δευτέρας η 13χρονη μαθήτρια λόγω του διάχυτου εγκεφαλικού οιδήματος που υπέστη έπειτα από πτώση από το μπαλκόνι του πρώτου ορόφου του σχολείου της στο Χαϊδάρι.

Σύμφωνα με τους γιατρούς, ήταν ένα απαιτητικό και δύσκολο χειρουργείο που διήρκησε πάνω από τέσσερις ώρες.

Η μαθήτρια παραμένει διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του Παίδων σε κρίσιμη κατάσταση και σύμφωνα με τους γιατρούς, έζησε από θαύμα, καθώς είχε χάσει πάρα πολύ αίμα από την πτώση.

Υπενθυμίζεται πως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ κλήθηκε και την παρέλαβε από το σχολείο για το νοσοκομείο «Αττικόν», όπου διακομίστηκε αρχικά. Λίγη ώρα αργότερα, της σοβαρότητας της κατάστασής της, μεταφέρθηκε στο «Παίδων».

Υπήρχαν μέτρα ασφαλείας στο σχολικό κτίριο;

Οι εικόνες που κατέγραψαν οι τηλεοπτικές κάμερες καταδεικνύουν την κακή συντήρηση τμημάτων του σχολικού κτιρίου. Τα προστατευτικά κάγκελα του μπαλκονιού ναι μεν έχουν αλλαχθεί, όχι όμως και οι υπόλοιποι εξωτερικοί χώροι, όπως το μπαλκόνι.

«Δεν υπήρχαν ούτε κιγκλιδώματα τα οποία να σπάσουν ούτε τίποτα. Ξέρουμε ότι έπεσε το κορίτσι από το μπαλκόνι. Υπήρχε κιγκλίδωμα ήταν σταθερό. Αυτό που μας ενδιαφέρει και προέχει είναι η υγεία του παιδιού. Έχουμε δώσει εντολή να γίνει διερεύνηση του συμβάντος», δήλωσε ο γ.γ Υπουργείου Παιδείας.