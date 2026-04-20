Σε ένα κλίμα έντονης αβεβαιότητας και διπλωματικής κινητικότητας, Ισραήλ και Λίβανος προετοιμάζονται για τον δεύτερο γύρο των απευθείας συνομιλιών τους στην Ουάσιγκτον, ο οποίος έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Πέμπτη.

Η διαδικασία, που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του αμερικανικού Στέιτ Ντιπάρτμεντ, αποτελεί τη συνέχεια της ιστορικής συνάντησης της 14ης Απριλίου μεταξύ των πρεσβευτών των δύο χωρών, Γεχιέλ Λάιτερ και Νάντα Μουάουαντ. Πρόκειται για την πρώτη επαφή μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών μετά την έναρξη ισχύος της δεκαήμερης κατάπαυσης του πυρός την περασμένη εβδομάδα, με εκπρόσωπο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ να διαβεβαιώνει ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να διευκολύνουν «απευθείας συζητήσεις καλής πίστης» μεταξύ των δύο κυβερνήσεων.

Νέες απειλές από την Χεζμπολάχ

Ωστόσο, το διπλωματικό αυτό άνοιγμα σκιάζεται από τις εκρηκτικές δηλώσεις της Χεζμπολάχ, η οποία θέτει ευθέως ζήτημα ανατροπής των δεδομένων στον νότιο Λίβανο. Ο βουλευτής του φιλοϊρανικού κινήματος, Χασάν Φαρντάλα, διεμήνυσε ότι η οργάνωση θα παραβιάσει την «κίτρινη γραμμή» οριοθέτησης που εγκαθίδρυσε ο ισραηλινός στρατός στη μεθοριακή ζώνη —στα πρότυπα της Λωρίδας της Γάζας— με σκοπό την προστασία του βορείου Ισραήλ. «Αυτή την κίτρινη γραμμή θα την παραβιάσουμε με την αντίσταση, επικαλούμενοι το νόμιμο δικαίωμά μας να υπερασπιστούμε τη ζωή μας και τη χώρα μας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Φαρντάλα στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η Χεζμπολάχ, η οποία παραμένει κάθετα αντίθετη στις απευθείας διαπραγματεύσεις της Βηρυτού με το Τελ Αβίβ, χαρακτήρισε τη διαδικασία ως πορεία προς τη «συνθηκολόγηση». Ο κ. Φαρντάλα κάλεσε τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, να εγκαταλείψει τον διάλογο, επιμένοντας ότι όσο διαρκεί η «κατοχή», δεν μπορεί να τεθεί ζήτημα αφοπλισμού της «αντίστασης». «Κανείς στον Λίβανο ή στο εξωτερικό δεν θα μπορέσει να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ», τόνισε ο βουλευτής, προειδοποιώντας ότι η οργάνωση δεν θα παραμείνει αδρανής απέναντι στις ισραηλινές επιθέσεις.

Εγκλωβισμένη η Βηρυτός

Παρά την πολεμική ρητορική, η οργάνωση εμφανίζεται να επιδιώκει τη συνέχιση της εκεχειρίας, υπό την προϋπόθεση όμως ότι θα συνοδευτεί από την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τον νότο, την επιστροφή των εκτοπισμένων στα χωριά τους, την απελευθέρωση κρατουμένων και την εκπόνηση σχεδίου ανοικοδόμησης των κατεστραμμένων περιοχών.

Παράλληλα, το κίνημα δηλώνει πως έχει ενημερώσει το Ιράν για το σύνολο των ισραηλινών επιθέσεων, προσβλέποντας σε διπλωματική παρέμβαση μέσω του Ισλαμαμπάντ, το οποίο δρα ως διαμεσολαβητής μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον.

Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη, καθώς το Ισραήλ έχει κατηγορήσει επανειλημμένα τη Χεζμπολάχ για ανασυγκρότηση των στρατιωτικών της δυνατοτήτων μετά τον πόλεμο του 2024, ενώ το κίνημα διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί συμφωνίες που θα το οδηγήσουν σε αποδυνάμωση, όπως συνέβη στο πρόσφατο παρελθόν.

Η Βηρυτός βρίσκεται πλέον εγκλωβισμένη ανάμεσα στις πιέσεις της διεθνούς κοινότητας για ειρήνευση και την αποφασιστικότητα της Χεζμπολάχ να διατηρήσει το οπλοστάσιο και τον έλεγχο στις μεθοριακές περιοχές.