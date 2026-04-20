Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν νωρίς το πρωί στο 7ο Γυμνάσιο στο Χαϊδάρι, όταν μια 13χρονη μαθήτρια έπεσε από τον πρώτο όροφο, υπό συνθήκες που ακόμη διερευνώνται από τις αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κορίτσι βρισκόταν στο μπαλκόνι του σχολείου στην κουπαστή, όταν ξαφνικά φέρεται να έχασε την ισορροπία του και να έπεσε στο κενό.

Πώς συνέβη το ατύχημα με την 13χρονη στο σχολείο

Μαρτυρίες μαθητών αναφέρουν ότι η 13χρονη ήταν καθισμένη στην κουπαστή, στα κάγκελα του μπαλκονιού. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, το σχολείο πάγωσε. Καθηγητές και μαθητές έσπευσαν στο σημείο, ενώ ειδοποιήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ.

Η κινητή μονάδα έφτασε μέσα σε περίπου πέντε λεπτά, δίνοντας μάχη με τον χρόνο.

Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Η μαθήτρια παραλήφθηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση και μεταφέρθηκε αρχικά στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», όπου οι γιατροί προχώρησαν σε διασωλήνωση για να σταθεροποιήσουν την κατάστασή της.

Λίγη ώρα αργότερα κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για τη ζωή της.

Ερευνες για τα αίτια της πτώσης

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της πτώσης, εξετάζοντας τόσο τις μαρτυρίες των μαθητών όσο και την κατάσταση των εγκαταστάσεων του σχολείου.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, με γονείς και μαθητές να παραμένουν αναστατωμένοι από όσα εκτυλίχθηκαν μέσα σε λίγα λεπτά, μετατρέποντας μια συνηθισμένη σχολική ημέρα σε εφιάλτη.