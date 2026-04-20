Ενώ τα δημόσια μηνύματα παραμένουν συγκεχυμένα και επιφυλακτικά, στο διπλωματικό παρασκήνιο καταγράφεται έντονη κινητικότητα. Ιρανοί αξιωματούχοι αφήνουν να εννοηθεί ότι αντιπροσωπεία της χώρας τους ενδέχεται να ταξιδέψει στην Ισλαμαμπάντ την Τρίτη (21/4), την ίδια ημέρα που αναμένεται να φτάσει ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, συνοδευόμενος από ομάδα Αμερικανών διαπραγματευτών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, δύο ανώτεροι Ιρανοί αξιωματούχοι με γνώση των σχεδίων ανέφεραν ότι ιρανική αντιπροσωπεία προγραμματίζει να μεταβεί στο Πακιστάν για συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Μοχάμαντ-Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, σημαντική πολιτική και στρατιωτική φυσιογνωμία που ηγείται των διαπραγματεύσεων, αναμένεται να συμμετάσχει υπό την προϋπόθεση ότι θα δώσει το «παρών» και ο Βανς, όπως σημείωσαν οι ίδιες πηγές.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος πρόκειται να αναχωρήσει από την Ουάσιγκτον την Τρίτη με προορισμό το Πακιστάν, και λόγω της διάρκειας του ταξιδιού, η ιρανική αποστολή θα έχει επαρκή χρόνο να φτάσει από την Τεχεράνη.

Την ίδια ώρα, το Πακιστάν προχωρά στις απαραίτητες προετοιμασίες για τον δεύτερο γύρο συνομιλιών, τον οποίο αναμένεται να φιλοξενήσει. Ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας, Mohsin Naqvi, δήλωσε ότι έχουν ληφθεί αυστηρά και ολοκληρωμένα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των ξένων αντιπροσωπειών.

Η ασφάλεια αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για την Τεχεράνη, καθώς αρκετοί αξιωματούχοι της έχουν στο παρελθόν χάσει τη ζωή τους σε επιθέσεις που αποδίδονται στις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Το ξενοδοχείο Serena στην Ισλαμαμπάντ, όπου πραγματοποιήθηκε ο πρώτος γύρος συνομιλιών νωρίτερα μέσα στον μήνα, έχει εκκενωθεί, ενώ χιλιάδες επιπλέον δυνάμεις ασφαλείας έχουν αναπτυχθεί στην πόλη.

Τραμπ: «Εξαιρετικά απίθανο» να παραταθεί η εκεχειρία που λήγει την Τετάρτη

Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι «εξαιρετικά απίθανο» να παρατείνει τη δεκαπενθήμερη κατάπαυση του πυρός με το Ιράν, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία πριν από τη λήξη της, ενώ τόνισε ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν αποκλεισμένα μέχρι την οριστικοποίηση μιας συμφωνίας.

Σε τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε τη Δευτέρα, ο Τραμπ ανέφερε ότι ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς θα αναχωρήσει αργότερα εντός της ημέρας για να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις στο Πακιστάν, οι οποίες, όπως είπε, είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσουν την Τρίτη.

«Δεν πρόκειται να παρασυρθώ σε μια βιαστική κακή συμφωνία. Έχουμε όλο τον χρόνο του κόσμου στη διάθεσή μας», δήλωσε ο Πρόεδρος.

Ερωτηθείς για την εκεχειρία που ο ίδιος ανακοίνωσε στις 7 Απριλίου, ο Τραμπ σημείωσε ότι είναι «εξαιρετικά απίθανο να την παρατείνω», διευκρινίζοντας ότι: «Είναι το βράδυ της Τετάρτης. Βράδυ Τετάρτης, ώρα Ουάσινγκτον».

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άλμα καθώς οι ΗΠΑ διατήρησαν τον αποκλεισμό στο στενό και το Πολεμικό Ναυτικό κατέσχεσε ένα πλοίο με σημαία Ιράν. Ωστόσο, ο Τραμπ ήταν ανένδοτος: «Δεν πρόκειται να τα ανοίξω».

«Θέλουν να το ανοίξω. Οι Ιρανοί θέλουν απεγνωσμένα να ανοίξει. Δεν πρόκειται να το ανοίξω μέχρι να υπογραφεί συμφωνία», δήλωσε ο Τραμπ.