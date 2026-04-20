Υπέρ της άρσης ασυλίας των δύο βουλευτών Αθανασίου και Χατζηβασιλείου εισηγείται ομόφωνα η επιτροπή Δεοντολογίας. Ο Χαράλαμπος Αθανασίου, κατέθεσε δια ζώσης στην επιτροπή η οποία συνεδρίασε στη μια το μεσημέρι για περίπου 40 λεπτά. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου κατέθεσε υπόμνημα ζητώντας, όπως έχει επαναλάβει και σε δημόσιες τοποθετήσεις του, την άρση της ασυλίας του.

Ο Χαράλαμπος Αθανασίου, μιλώντας σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες δήλωσε ότι «δεν υπάρχει αδίκημα. Απορώ πως την έστειλε τη δικογραφία», εννοώντας την ευρωπαϊκή εισαγγελία. Μάλιστα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αν θα κινηθεί ακόμη και νομικά εναντίον της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

Ο Τάσος Χατζηβασιλείου στο υπόμνημα του υπογραμμίζει πως «σε καμία περίπτωση δεν αποπειράθηκα, δεν σχεδίασα και δεν εκτέλεσα ουδεμία παράνομη πράξη». Επέμεινε στις θέσεις του ότι είναι νόμιμο αίτημα και δήλωσε σε κάθε περίπτωση πως επιθυμεί απερίφραστα να αρθεί η ασυλία του.

Την Τετάρτη η απόφαση για τους 11+2 βουλευτές της ΝΔ

Σημειώνεται ότι η απόφαση για τους 11+2 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα ληφθεί τη Τετάρτη στην Ολομέλεια της Βουλής με ονομαστική ψηφοφορία. Ωστόσο, παρότι οι βουλευτές έχουν ζητήσει την άρση ασυλίας τους, βουλευτές της κυβερνητικής παράταξης ζυγίζουν τις κινήσεις τους θέλοντας είτε να καταψηφίσουν είτε να απέχουν από τη ψηφοφορία στέλνοντας το δικό τους μήνυμα.

Όσον αφορά τους υπουργούς Λιβανός και Αραμπατζή, η διαδικασία είναι διαφορετική. Σύμφωνα με το άρθρο 86 του Συντάγματος δεν γίνεται ασκείται καμία δίωξη, αλλά ούτε και ανάρκιση ή προανάκριση χωρίς την προηγούμενη απόφαση της Βουλής. Για αυτή την περίπτωση, χρειάζονται 30 υπογραφές βουλευτών για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Ήδη, η κ. Αραμπατζή έχει ζητήσει να προχωρήσει η διαδικασία αυτή ώστε να αποδείξει την αθωότητα της, όπως υποστηρίζει.