Νέα ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες θανάτου της άτυχης Μυρτούς στην Κεφαλονιά γεννούν τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας, με τις τελευταίες κινήσεις της 19χρονης το βράδυ της Δευτέρας του Πάσχα να αναλύονται λεπτό προς λεπτό. Από τη μυστηριώδη οικονομική ενίσχυση ενός 66χρονου μέχρι τη στάση της διαχειρίστριας του καταλύματος, οι αρχές αναζητούν την αλήθεια πίσω από τις κάμερες ασφαλείας.

Όλα ξεκίνησαν αργά το βράδυ της Δευτέρας, όταν η Μυρτώ αναχώρησε από το σπίτι της για να συναντήσει τον 23χρονο φίλο της. Ενώ βρισκόταν ακόμη στην πλατεία, καταγράφηκε οικονομική συναλλαγή με έναν 66χρονο άνδρα, ο οποίος εκείνη την ώρα βρισκόταν στην Πρέβεζα και της απέστειλε το ποσό των 220 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 66χρονος ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς πως προχώρησε σε αυτή την κίνηση επειδή «την λυπήθηκε» και ήθελε να τη βοηθήσει να καλύψει το κόστος της διανυκτέρευσης.

Ο ρόλος του 66χρονου

Ενώ υπάρχουν υπόνοιες πως τα χρήματα που της απέστειλε χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά ναρκωτικών, ο ίδιος, μιλώντας στο «Live News», υποστηρίζει πως έδρασε αποκλειστικά από διάθεση βοήθειας προς ένα κορίτσι που ισχυριζόταν ότι ήταν άστεγο.

Το χρονικό της επικοινωνίας τους

Ο 66χρονος περιέγραψε τη γνωριμία τους μέσω κοινών γνωστών και την κρίσιμη επικοινωνία που είχαν το βράδυ της Δευτέρας. Σύμφωνα με τον ίδιο, η 19χρονη τον κάλεσε σε βιντεοκλήση στις 23:38, δηλώνοντας πως βρίσκεται στον δρόμο μετά από καυγά με τους γονείς της:

«Ήταν καθισμένη σε κάτι σκαλιά… σε όχι καλή κατάσταση. Μου είπε ότι έφυγε από το σπίτι, ότι θα μείνει στα παγκάκια και το έχει ξανακάνει. Της είπα: ‘‘Δώσε μου ένα IBAN να σου βάλω κάποια χρήματα, να πας να βρεις ένα δωμάτιο να μείνεις, να είσαι ασφαλής’’».

Παρά την αρχική της άρνηση, η Μυρτώ δέχθηκε τελικά τη βοήθεια μέσω IRIS, με τον 66χρονο να της προτείνει μάλιστα να μεταβεί στην Πρέβεζα ή να μείνει σε δικό του χώρο στην Αθήνα για να «ξεφύγει».

«Κάποιος μπήκε στο δωμάτιο»

Η τελευταία φορά που ο μάρτυρας είδε ζωντανή τη Μυρτώ ήταν στις 04:02 τα ξημερώματα, σε μια δεύτερη βιντεοκλήση μέσα από το δωμάτιο του Airbnb.

«Την έβλεπα και μου έλεγε πως βρήκε δωμάτιο. Και εκεί που μίλαγε κάτι πήγε να μου πει… Ακούω να ανοίγει η πόρτα. Ακούω έναν θόρυβο. Υποθέτω ότι άνοιξε η πόρτα, ότι κάποιος μπήκε. Και μου έκλεισε την βιντεοκλήση απότομα».

Ο 66χρονος αποκάλυψε επίσης πως και ο 23χρονος κατηγορούμενος του είχε ζητήσει στο παρελθόν το ποσό των 200 ευρώ, στοιχείο που ήδη εξετάζεται από την Ασφάλεια, στην οποία παρέδωσε και το κινητό του τηλέφωνο.

Το «τυφλό» σημείο στις κάμερες και οι αντιφάσεις

Η αστυνομική έρευνα εστιάζει τώρα σε δύο κρίσιμα σημεία που αφορούν το υλικό από το σύστημα παρακολούθησης του κτιρίου:

Εσωτερική καταγραφή: Η 19χρονη διακρίνεται να περπατά πίσω από την υπεύθυνη του καταλύματος και τον 23χρονο.

Εξωτερική κάλυψη: Παραδόξως, οι κινήσεις τους δεν έχουν καταγραφεί από την εξωτερική κάμερα, γεγονός που εγείρει υποψίες για το αν το υλικό σβήστηκε σκόπιμα προκειμένου να μην αποκαλυφθούν επιπλέον στοιχεία ή πρόσωπα.

Στο στόχαστρο το κατάλυμα και οι ένοικοι

Αν και η ιδιοκτήτρια του AirBnB έλεγε πως δεν είχε άλλους πελάτες πέραν από την Μυρτώ και τον 23χρονο, νέα στοιχεία που έφερε στο φως η εκπομπή «Live News» αποκαλύπτουν πως υπήρχαν και άλλοι ένοικοι εκείνο το βράδυ.

Συγκεκριμένα:

Ένα 18χρονο κορίτσι στο δωμάτιο 11

Ο 56χρονος πατέρας της με τη σύντροφό του στο δωμάτιο 15

27 λεπτά μετά τα μεσάνυκτα στο κατάλυμα μπαίνει ο 23χρονος με την Μυρτώ, ενώ στα πλάνα διακρίνεται και η ιδιοκτήτρια που τους οδηγεί στο δωμάτιο 10 στον πρώτο όροφο.

Η ιδιοκτήτρια φεύγει και στο δωμάτιο μένει η Μυρτώ και ο 23χρονος. Ακριβώς δίπλα, στο δωμάτιο 11, διαμένει ένα 18χρονο κορίτσι, ενώ στον κάτω όροφο, στο δωμάτιο 15, ο 56χρονος πατέρας της μαζί με τη σύντροφό του.

Από το περιβάλλον της 18χρονης σημειώνεται:

«Η κοπέλα έμενε στο ξενοδοχείο από το Πάσχα. Ο 22χρονος την είχε επισκεφθεί και την προηγούμενη μέρα στο ίδιο δωμάτιο. Εκείνο το βράδυ ο 22χρονος ήταν για ένα ποτό και κανόνισαν να πάει αργότερα να την βρει. Εκείνη άκουσε κάποια στιγμή τη φωνή του 26χρονου και τον αναγνώρισε. Πήρε τηλέφωνο τον 22χρονο και τον ενημέρωσε πως στο ξενοδοχείο είναι και ο 26χρονος. Αργότερα, της ανέφερε ο 22χρονος ότι τον είχε καλέσει και του είχε πει ότι ήταν στο διπλανό δωμάτιο. Όταν άρχισαν να φωνάζουν από το δωμάτιο που βρισκόταν η Μυρτώ, η 18χρονη δεν βγήκε καθόλου έξω να δει τι συμβαίνει, γιατί φοβήθηκε και της είπε 22χρονος να μείνει μέσα. Ο 22χρονος έφυγε ξαφνικά και με την 18χρονη μίλησε αργότερα. Της είπε ότι όταν μπήκε στο δωμάτιο είδε τη Μυρτώ κάτω και άρχισε να της κάνει αέρα και να της φωνάζει ‘‘ζεις;’’ Έπειτα, πήρε το μπουφάν της και την κατέβασε στο ΕΚΑΒ μαζί με τον 26χρονο».

Το μυστηριώδες κορίτσι στο δωμάτιο 11 είναι η σύντροφος του 22χρονου κατηγορούμενου, όπως αποκάλυψε ο αδελφός του.

Τα παραπάνω επιβεβαίωσε και ο 22χρονος στην απολογία του, υποστηρίζοντας πως στο κατάλυμα βρέθηκε εκείνο το βράδυ γιατί είχε πάει να επισκεφτεί την κοπέλα του που έμενε εκεί με τον πατέρα της για τις ημέρες του Πάσχα.

Αύτο σημαίνει πως η 18χρονη -παρά την καλή ηχομόνωση του καταλύματος- έμαθε πως στις 02:21 τη νύχτα ο 26χρονος αρσιβαρίστας μπήκε στο κατάλυμα και κατευθύνθηκε προς το δωμάτιο 10 που βρισκόταν η Μυρτώ και ο 23χρονος.

Σύμφωνα με τον αδελφό του κατηγορούμενου, λίγα λεπτά αργότερα ο 26χρονος άρχισε να χτυπά την πόρτα στο δωμάτιο 11 που βρίσκονταν ο 22χρονος και να καλεί σε βοήθεια λέγοντας «έλα γρήγορα, η κοπέλα έχει πάθει επιληπτικό σοκ».

«Μου χτύπησαν την πόρτα γύρω στις 04:20 τα ξημερώματα για να μου ζητήσουν βοήθεια. Όντως πήγα να βοηθήσω και είδα ότι η κοπέλα δεν ήταν καλά», έχει πει ο νεαρός στην απολογία του.

Δευτερόλεπτα λεπτά εμφανίζονται να κουβαλούν αναίσθητη την Μυρτώ.

Τι υποστηρίζει τώρα η υπεύθυνη του καταλύματος

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μεταστροφή στις δηλώσεις της υπεύθυνης των δωματίων. Ενώ αρχικά υποστήριζε στην εκπομπή «Live News» πως το μοιραίο βράδυ δεν υπήρχαν άλλοι πελάτες στο κτίριο, η πραγματικότητα τη διέψευσε κατηγορηματικά.

«Έκανα τη δουλειά μου και δεν προσπάθησα να καλύψω κανέναν», δηλώνει πλέον η ίδια, προσπαθώντας να δικαιολογήσει την απόκρυψη της αλήθειας για τους υπόλοιπους ενοίκους.

Οι αρχές εξετάζουν πλέον με προσοχή αν η στάση της διαχειρίστριας και η πιθανή αλλοίωση του οπτικού υλικού αποτελούν προσπάθεια συγκάλυψης στοιχείων που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στα αίτια της τραγωδίας.

Στον Κορυδαλλό οι κατηγορούμενοι – «Δεν έχει φανεί όλη η αλήθεια»

Ενώ οι τρεις κατηγορούμενοι οδηγούνται στις φυλακές Κορυδαλλού, το κλίμα παραμένει εκρηκτικό.

Οι συγγενείς των κατηγορουμένων δηλώνουν ενοχλημένοι από τις αποκαλύψεις, κάνοντας λόγο για «αδικία» εις βάρος των δικών τους ανθρώπων.

Ο πατέρας της Μυρτούς παραμένει ακλόνητος στην πεποίθησή του ότι υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που ευθύνονται. «Ακόμα δεν έχει φανεί όλη η αλήθεια», επαναλαμβάνει, την ώρα που οι Αρχές ερευνούν τον ρόλο δύο νέων προσώπων που μπαίνουν στο κάδρο.

Η έρευνα συνεχίζεται, με την ανάλυση των τηλεφωνικών κλήσεων και των ψηφιακών ιχνών να θεωρείται το «κλειδί» για να διαλευκανθεί αν ο θάνατος της 19χρονης ήταν αποτέλεσμα μιας μοιραίας σειράς γεγονότων ή μιας εγκληματικής ενέργειας με περισσότερους συμμετέχοντες.