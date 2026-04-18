Τραγωδία εκτυλίχθηκε το Σάββατο στο Κίεβο, όταν ένοπλος εισέβαλε και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως σε δρόμο και σούπερ μάρκετ, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον έξι ανθρώπων και τον τραυματισμό 15, προτού πέσει νεκρός από τις σφαίρες των αστυνομικών δυνάμεων.

Το χρονικό της επίθεσης και η ομηρία

Σύμφωνα με τις επίσημες αναφορές του Υπουργού Εσωτερικών, Ιχόρ Κλιμένκο, ο δράστης άνοιξε πυρ στην περιοχή Χολοσιίβσκι, σκοτώνοντας τέσσερις ανθρώπους στον δρόμο κι ακόμη έναν εντός του καταστήματος. Στη συνέχεια, ταμπορώθηκε μέσα στο σούπερ μάρκετ, κρατώντας ομήρους και ανοίγοντας πυρ κατά των αστυνομικών που έσπευσαν στο σημείο.

Gunman opens fire in Holosiivskyi district, killing at least 5 people on the street. He then took hostages inside a Velmart supermarket and fired at police. Mayor Klitschko: ~10 injured, including a child, hospitalized. Attacker neutralized by special forces. pic.twitter.com/m9mV1oqTlV — World Monitor (@MonitorWarnow) April 18, 2026

«Ο δράστης στο Κίεβο εξουδετερώθηκε κατά τη διάρκεια της σύλληψης», δήλωσε ο Κλιμένκο. «Οι ειδικές δυνάμεις της εθνικής αστυνομίας εισέβαλαν στο κατάστημα όπου βρισκόταν ο επιτιθέμενος. Είχε πάρει ομήρους και πυροβόλησε εναντίον αστυνομικού. Είχαν προηγηθεί προσπάθειες των διαπραγματευτών να έρθουν σε επαφή μαζί του», που διήρκεσαν 40 λεπτά.

Σε βίντεο που έχουν ανέβει στα social media, διακρίνεται ένας ένοπλος να κρατάει ένα αυτόματο όπλο και να πυροβολεί όποιον βλέπει στον δρόμο.

Kyiv: a gunman shot civilians at close range, set his apartment ablaze, then barricaded himself with hostages in a supermarket. Ukrainian KORD stormed the building after negotiations failed and killed the suspect. Authorities say he had Russian ties: Moscow-region origi pic.twitter.com/VrHsCYz1OM — General Quacker | الجنرال كواكر (@general_he42676) April 18, 2026

Η ταυτότητα του δράστη

Ο Γενικός Εισαγγελέας Ρουσλάν Κραβτσένκο ταυτοποίησε τον δράστη ως έναν 58χρονο γεννημένο στη Μόσχα. Τα στοιχεία που προκαλούν ερωτήματα είναι:

Το όπλο: Χρησιμοποίησε αυτόματο όπλο, το οποίο κατείχε νόμιμα, έχοντας εξασφαλίσει ιατρικό πιστοποιητικό.

Το παρελθόν: Είχε ποινικό μητρώο και, πριν βγει στο δρόμο, είχε βάλει φωτιά στο διαμέρισμα όπου διέμενε.

Η σύνδεση με το μέτωπο: Είχε ζήσει για ένα διάστημα στην περιοχή του Ντονέτσκ, στο επίκεντρο του πολέμου με τη Ρωσία.

Τέτοιου είδους επιθέσεις θεωρούνται εξαιρετικά σπάνιες για την Ουκρανία, με την Υπηρεσία Ασφαλείας (SBU) να έχει αναλάβει την πλήρη διαλεύκανση των κινήτρων του δράστη, ερευνώντας το συμβάν ως τρομοκρατική ενέργεια, ενώ η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη.

Το μήνυμα Ζελένσκι και οι απώλειες

«Πήρε ομήρους και δυστυχώς ένας από αυτούς σκοτώθηκε. Τέσσερις άνθρωποι πέθαναν απλά στο δρόμο», δήλωσε ο ουκρανός πρόεδρος.

Ukrainian President Zelensky said police and the SBU are investigating a civilian attack in Kyiv. The suspect was born in Russia, had lived in the Donetsk region for years, and had a prior criminal record. pic.twitter.com/MqpRDOzYTy — 🚨Global Alert (@trendingnews911) April 18, 2026

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είχε ενημερώσει νωρίτερα για το περιστατικό μέσω Telegram, επιβεβαιώνοντας τον τραγικό απολογισμό.

Ukraine’s Minister of Internal Affairs Ihor Klymenko has just reported that the attacker in Kyiv who opened fire on civilians has been eliminated. All the circumstances are being established. At present, 5 people have been confirmed killed. My condolences to the families and… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 18, 2026

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, πρόσθεσε πως μια γυναίκα, περίπου 30 ετών, η οποία περιλαμβανόταν στους 15 τραυματίες (ανάμεσά τους κι ένας 12χρονος), υπέκυψε τελικά στα τραύματά της στο νοσοκομείο.