Τραγωδία εκτυλίχθηκε το Σάββατο στο Κίεβο, όταν ένοπλος εισέβαλε και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως σε δρόμο και σούπερ μάρκετ, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον έξι ανθρώπων και τον τραυματισμό 15, προτού πέσει νεκρός από τις σφαίρες των αστυνομικών δυνάμεων.

Το χρονικό της επίθεσης και η ομηρία

Σύμφωνα με τις επίσημες αναφορές του Υπουργού Εσωτερικών, Ιχόρ Κλιμένκο, ο δράστης άνοιξε πυρ στην περιοχή Χολοσιίβσκι, σκοτώνοντας τέσσερις ανθρώπους στον δρόμο κι ακόμη έναν εντός του καταστήματος. Στη συνέχεια, ταμπορώθηκε μέσα στο σούπερ μάρκετ, κρατώντας ομήρους και ανοίγοντας πυρ κατά των αστυνομικών που έσπευσαν στο σημείο.

«Ο δράστης στο Κίεβο εξουδετερώθηκε κατά τη διάρκεια της σύλληψης», δήλωσε ο Κλιμένκο. «Οι ειδικές δυνάμεις της εθνικής αστυνομίας εισέβαλαν στο κατάστημα όπου βρισκόταν ο επιτιθέμενος. Είχε πάρει ομήρους και πυροβόλησε εναντίον αστυνομικού. Είχαν προηγηθεί προσπάθειες των διαπραγματευτών να έρθουν σε επαφή μαζί του», που διήρκεσαν 40 λεπτά.

Σε βίντεο που έχουν ανέβει στα social media, διακρίνεται ένας ένοπλος να κρατάει ένα αυτόματο όπλο και να πυροβολεί όποιον βλέπει στον δρόμο.

Η ταυτότητα του δράστη

Ο Γενικός Εισαγγελέας Ρουσλάν Κραβτσένκο ταυτοποίησε τον δράστη ως έναν 58χρονο γεννημένο στη Μόσχα. Τα στοιχεία που προκαλούν ερωτήματα είναι:

  • Το όπλο: Χρησιμοποίησε αυτόματο όπλο, το οποίο κατείχε νόμιμα, έχοντας εξασφαλίσει ιατρικό πιστοποιητικό.
  • Το παρελθόν: Είχε ποινικό μητρώο και, πριν βγει στο δρόμο, είχε βάλει φωτιά στο διαμέρισμα όπου διέμενε.
  • Η σύνδεση με το μέτωπο: Είχε ζήσει για ένα διάστημα στην περιοχή του Ντονέτσκ, στο επίκεντρο του πολέμου με τη Ρωσία.

Τέτοιου είδους επιθέσεις θεωρούνται εξαιρετικά σπάνιες για την Ουκρανία, με την Υπηρεσία Ασφαλείας (SBU) να έχει αναλάβει την πλήρη διαλεύκανση των κινήτρων του δράστη, ερευνώντας το συμβάν ως τρομοκρατική ενέργεια, ενώ η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη.

Το μήνυμα Ζελένσκι και οι απώλειες

«Πήρε ομήρους και δυστυχώς ένας από αυτούς σκοτώθηκε. Τέσσερις άνθρωποι πέθαναν απλά στο δρόμο», δήλωσε ο ουκρανός πρόεδρος.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είχε ενημερώσει νωρίτερα για το περιστατικό μέσω Telegram, επιβεβαιώνοντας τον τραγικό απολογισμό.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, πρόσθεσε πως μια γυναίκα, περίπου 30 ετών, η οποία περιλαμβανόταν στους 15 τραυματίες (ανάμεσά τους κι ένας 12χρονος), υπέκυψε τελικά στα τραύματά της στο νοσοκομείο.