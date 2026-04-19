Όσοι περίμεναν ένα κλειστό ντέρμπι «Δικεφάλων» στη Νέα Φιλαδέλφεια, διαψεύστηκαν παταγωδώς. Η ΑΕΚ, παραδίδοντας σεμινάριο αφοσίωσης και τακτικής, θριάμβευσε με 3-0 επί του ΠΑΟΚ στην «Αγιά Σοφιά – Allwyn Arena» για τη 2η αγωνιστική των Play Off. Με αυτή τη νίκη, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς απέκτησε τεράστιο προβάδισμα για την κατάκτηση του φετινού τίτλου, αφήνοντας τους «ασπρόμαυρους» οκτώ βαθμούς πίσω, τέσσερις αγωνιστικές πριν το φινάλε.

Το αυτογκόλ που ξεκλείδωσε το ματς

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον ΠΑΟΚ να έχει την κατοχή, αλλά την ΑΕΚ να είναι η ομάδα που «δάγκωνε» στις αντεπιθέσεις. Μόλις στο 4’, ο Τσιφτσής αρνήθηκε το γκολ στον Πινέδα, ενώ λίγο αργότερα, ο έλληνας τερματοφύλακας πραγματοποίησε μια απίθανη διπλή επέμβαση σε προσπάθειες των Ζίνι και Βάργκα.

Η πίεση της Ένωσης καρποφόρησε στο 36’. Μετά από ενέργεια του Ζίνι και σέντρα του Περέιρα, ο Τόμας Κεντζιόρα, στην προσπάθειά του να αμυνθεί, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, αφήνοντας «σύξυλο» τον Τσιφτσή για το 1-0.

Κυριαρχία και «κιτρινόμαυρος» χορός

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ραζβάν Λουτσέσκου προσπάθησε με γρήγορες αλλαγές (Μιχαηλίδης, Κένι) να αλλάξει το μομέντουμ, όμως η ΑΕΚ παρέμεινε πιο επικίνδυνη. Αφού ο Περέιρα έχασε μια απίστευτη ευκαιρία σε κενή εστία, στο 63’, τη σκυτάλη πήρε ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά.

Στο 73’, ο μαυριτανός εξτρέμ «χόρεψε» τον Μπάμπα και με εξαιρετικό αριστερό σουτ, έγραψε το 2-0, βάζοντας «φωτιά» στις εξέδρες. Ο θρίαμβος ολοκληρώθηκε στο 80’, όταν ο Ορμπελίν Πινέδα εκμεταλλεύτηκε λάθος στη μεσαία γραμμή του ΠΑΟΚ και σε μια αντεπίθεση πέντε εναντίον δύο, πλάσαρε ψύχραιμα για το τελικό 3-0.

Στο +8 και βλέπει… κούπα

Ο ΠΑΟΚ, το μόνο που κατάφερε, ήταν να έχει ένα δοκάρι με τον Μαντί Καμαρά στο 87’, σε μια από τις ελάχιστες στιγμές που απείλησε ουσιαστικά.

Πλέον, η Ένωση στρέφει την προσοχή της στις διπλές αναμετρήσεις με τον Παναθηναϊκό, ενώ ο ΠΑΟΚ καλείται να ανασυνταχθεί άμεσα, καθώς ακολουθεί ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στον ΟΦΗ, στο Πανθεσσαλικό (Σάββατο 25/4).

Διαιτητής: Χεσούς Χιλ Μανθάνο (Ισπανία)

Κίτρινες: Γκατσίνοβιτς – Σάντσες, Ζαφείρης, Κωνσταντέλιας.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσια, Μουκουντί, Ρότα, Πενράις (56’ Πήλιος), Ρέλβας, Πινέδα, Μάριν, Περέιρα (67’ Ζοάο Μάριο), Γκατσίνοβιτς (56’ Κοϊτά), Βάργκα, Ζίνι (85’ Κουτέσα).

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Σάντσες (46’ Κένι), Κεντζιόρα, Λόβρεν (46’ Μιχαηλίδης), Μπάμπα, Ζαφείρης (58’ Καμαρά), Οζντόεφ, Κωνσταντέλιας, Χατσίδης (58’ Ζίβκοβιτς), Τάισον (82’ Πέλκας), Γερεμέγεφ.