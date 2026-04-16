Μια ανείπωτη τραγωδία συγκλονίζει τη νοτιοανατολική Τουρκία, καθώς ένας 14χρονος μαθητής, ο Ισά Αράς Μερσίνι, άνοιξε πυρ μέσα στο σχολείο του, στην επαρχία Καχραμανμαράς, σκοτώνοντας τουλάχιστον εννέα ανθρώπους — οκτώ συμμαθητές του και έναν καθηγητή.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών, Μουσταφά Τσιφτσί, από την επίθεση τραυματίστηκαν ακόμη 13 άτομα, εκ των οποίων τα έξι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο δράστης, μαθητής της όγδοης τάξης, εισέβαλε σε δύο αίθουσες διδασκαλίας, όπου βρίσκονταν παιδιά της πέμπτης (ηλικίας 10-11 ετών) και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως.

A teenage student shot at least four people dead, including three fellow pupils, and wounded at least 20 others at a middle school in Turkey, the local governor said, marking the country's second school attack in two days

Το «είδωλο» του 14χρονου και ο μισογυνισμός

Τα στοιχεία που έρχονται στο φως από την τουρκική αστυνομία είναι ανατριχιαστικά. Ο 14χρονος φαίνεται πως είχε εμπνευστεί από τον Έλιοτ Ρότζερ, τον Αμερικανό που το 2014 διέπραξε τη σφαγή στο Ίσλα Βίστα της Καλιφόρνια, ως «τιμωρία» προς τις γυναίκες που τον απέρριπταν.

«Τα πρώτα ευρήματα έδειξαν ότι ο δράστης χρησιμοποιούσε στο προφίλ του στο WhatsApp εικόνα που παρέπεμπε στον Έλιοτ Ρότζερ», ανέφερε η επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας, ενώ διαπιστώνεται ένα διαδικτυακό κύμα βίας που φέρεται να συνδέεται με το παιχνίδι PUGB.

Οπλισμένος «σαν αστακός» με τα όπλα του πατέρα του

Ο κυβερνήτης της περιοχής, Μουκερέμ Ουνλουέρ, αποκάλυψε πως ο έφηβος μετέφερε στο σακίδιό του πέντε όπλα και επτά γεμιστήρες, τα οποία φέρεται να ανήκαν στον πατέρα του, πρώην αστυνομικό επιθεωρητή.

New footage has emerged of the attacker, İsa Aras Mersinli, who shot and killed 9 people and injured 13 in Kahramanmaraş today. The video was reportedly recorded by classmates shortly before the attack. The attacker died by suicide.

Ο πατέρας του δράστη, Ουγκούρ Μερσίνλι, καθώς και η μητέρα του, έχουν ήδη συλληφθεί και κρατούνται. Ο ίδιος ο 14χρονος έπεσε νεκρός, κατά τη διάρκεια του μακελειού, με τις αρχές να διερευνούν αν αυτοκτόνησε ή αν έχασε τη ζωή του μέσα στο χάος που επικράτησε.

Kahramanmaraş'ta okula silahla saldırdıktan sonra yaşamına son veren İsa Aras Mersinli'nin cenazesi, okuldan zırhlı polis aracıyla çıkarıldı. Bu sırada okul önünde bekleyen kalabalık aracı durdurmaya çalıştı. Polis aracı, kalabalığın arasından güçlükle bölgeden uzaklaştı.

Κύμα βίας στα σχολεία της Τουρκίας

Το περιστατικό αυτό αποτελεί το δεύτερο μέσα σε μόλις δύο ημέρες, προκαλώντας έντονη ανησυχία για την ασφάλεια στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας:

Την Τρίτη: Ένας πρώην μαθητής άνοιξε πυρ σε σχολείο στη Σανλιούρφα, τραυματίζοντας 16 άτομα πριν αυτοκτονήσει.

Τον Μάιο του 2024: Διευθυντής σχολείου στην Κωνσταντινούπολη έπεσε νεκρός από σφαίρες πρώην μαθητή.

Παράλληλα, μετά το χθεσινό μακελειό έχουν γίνει, σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ERTnews στην Τουρκία, τρεις προσαγωγές, εκ των οποίων μία αφορά σε μαθητή, μετά από ανάρτησή του στα social media, στην οποία προανήγγειλε ανάλογη επίθεση σε σχολείο της επαρχίας Σίβας στην κεντρική Ανατολία.

Την ίδια ώρα, υπό έρευνα βρίσκονται 591 λογαριασμοί κοινωνικής δικτύωσης που επικροτούν τις δύο αιματηρές επιθέσεις σε σχολεία, των τελευταίων ημερών.

Πολιτικές αντιδράσεις και κενά ασφαλείας

Ο ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης (CHP), Οζγκούρ Οζέλ, έκανε λόγο για μια «βαθιά ευπάθεια στον τομέα της ασφάλειας», τονίζοντας ότι η βία στα σχολεία δεν μπορεί πλέον να θεωρείται μεμονωμένο γεγονός. Ζήτησε άμεσα μέτρα, όπως πλήρη έλεγχο στις εισόδους, αύξηση του προσωπικού ασφαλείας και εντατικοποίηση των περιπολιών.

Önce İstanbul’da, Fatma öğretmenimizi öğrencisinin saldırısıyla kaybettik.

Dün Şanlıurfa’da bir okulda düzenlenen silahlı saldırıda 16 canımız yaralandı.

Bugün de Kahramanmaraş’tan gelen haberle yüreğimize bir ateş daha düştü. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet,… — Özgür Özel (@eczozgurozel) April 15, 2026

Παρά τους αυστηρούς νόμους περί οπλοκατοχής στην Τουρκία, υπολογίζεται ότι κυκλοφορούν χιλιάδες παράνομα όπλα, ενώ η ευκολία πρόσβασης του 14χρονου στον οπλισμό του πατέρα του ανοίγει ξανά τη συζήτηση για την ασφάλεια των πολιτών.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας στα σχολεία με τη συνεργασία τεσσάρων υπουργείων, Παιδείας, Υγείας, Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης.