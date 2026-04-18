Την παραίτησή του από τη θέση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπέβαλε ο Μακάριος Λαζαρίδης, με μια μακροσκελή δήλωση.

Ο βουλευτής Καβάλας, μετά το σάλο για το πτυχίο του και επικαλούμενος την ανάγκη να διαφυλαχθεί το κυβερνητικό έργο από τις επιθέσεις της αντιπολίτευσης, επέλεξε να αποχωρήσει από το κυβερνητικό σχήμα, υπεραμυνόμενος ταυτόχρονα της πολιτικής και προσωπικής του εντιμότητας.

Νωρίτερα το πρωί του Σαββάτου η Ντόρα Μπακογιάννης, μιλώντας στο MEGA, χαρακτήρισε σαφές το γεγονός ότι το ζήτημα με το πτυχίο του υφυπουργού ήταν παράτυπο, τονίζοντας ότι οφείλει να παραιτηθεί για να διευκολύνει τον Μητσοτάκη και τη ΝΔ

«Πορεύτηκα με διαφάνεια και κεφάλι ψηλά»

Στη δήλωσή του, ο κ. Λαζαρίδης υπογραμμίζει ότι η προσωπική και πολιτική του διαδρομή χαρακτηρίστηκε από αξιοπρέπεια και προσήλωση στις αρχές της Νέας Δημοκρατίας.

Αναφερόμενος στη θητεία του, τόνισε την υπερηφάνεια του για τους αγώνες στο πλευρό του Κυριάκου Μητσοτάκη, τόσο στην αντιπολίτευση όσο και στη διακυβέρνηση, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην εμπιστοσύνη των πολιτών της Καβάλας που τον εξέλεξαν δύο φορές βουλευτή.

«Από την πρώτη στιγμή επέλεξα τη διαφάνεια», σημειώνει, υπενθυμίζοντας ότι δημοσιοποίησε οικειοθελώς το «πόθεν έσχες» του ήδη από το 2019, αποδεικνύοντας πως δεν φοβήθηκε ποτέ τον έλεγχο.

Αιχμές κατά της αντιπολίτευσης και λόγοι παραίτησης

Ο παραιτηθείς Υφυπουργός κάνει λόγο για επιθέσεις από μια «τοξική αντιπολίτευση», η οποία, όπως αναφέρει, επιχειρεί να τον πλήξει χρησιμοποιώντας «λάσπη και συκοφαντία» για ζητήματα που ανάγονται σε βάθος εικοσαετίας.

Παρά την απόκρουση των κατηγοριών με πολιτικά επιχειρήματα, ο κ. Λαζαρίδης εξηγεί ότι οδηγείται στην παραίτηση για να μην αποτελέσει η υπόθεσή του τροχοπέδη στο έργο της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ξεκαθαρίζει, ωστόσο, ότι η απόφαση αυτή δεν αναιρεί την πίστη του στις αξίες που υπηρετεί, ενώ ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη του και τους συνεργάτες του για τη στήριξη στη μέχρι τώρα διαδρομή του.

Ολόκληρη η δήλωση παραίτησης του Μακάριου Λαζαρίδη

«Σε όλη μου την προσωπική ζωή πορεύτηκα με εντιμότητα και έζησα την οικογένειά μου με αξιοπρέπεια, που δεν θα αφήσω κανέναν να αμαυρώσει.

Με τις ίδιες αξίες στάθηκα και στην πολιτική, πάντα με το κεφάλι ψηλά. Έδωσα αγώνες, εντός και εκτός Βουλής, με τη Νέα Δημοκρατία, με σταθερή προσήλωση στις αρχές και τις αξίες που υπηρετώ.

Οι πολίτες της Καβάλας με τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους και με εξέλεξαν δύο φορές βουλευτή στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, γεγονός που αποτελεί για εμένα ύψιστη τιμή, αλλά και ευθύνη.

Είμαι υπερήφανος για τις μάχες στο πλευρό του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη τόσο στα δύσκολα χρόνια της αντιπολίτευσης όσο και κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης της χώρας.

Υπηρέτησα με συνέπεια και αίσθημα καθήκοντος, συμβάλλοντας, στο μέτρο των δυνάμεών μου, στην προσπάθεια για μια ισχυρή και σύγχρονη Ελλάδα.

Από την πρώτη στιγμή της δημόσιας παρουσίας μου επέλεξα τη διαφάνεια. Έδωσα στη δημοσιότητα το “πόθεν έσχες” μου προεκλογικά το 2019, χωρίς να είμαι υποχρεωμένος, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι δεν φοβήθηκα ποτέ τον έλεγχο, αλλά αντιθέτως τον επιδίωξα.

Όλο αυτό το διάστημα απέκρουσα με επιχειρήματα και πολιτική αξιοπρέπεια τις επιθέσεις μιας τοξικής αντιπολίτευσης, η οποία, παραπαίουσα, αναζητά τρόπο να διασωθεί εκλογικά, επενδύοντας στη λάσπη και τη συκοφαντία για ένα ζήτημα μάλιστα που συνέβη πριν 20 σχεδόν χρόνια.

Ωστόσο, με γνώμονα την ανάγκη να διαφυλαχθεί απερίσπαστα το έργο της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υποβάλλω την παραίτησή μου από τη θέση του Υφυπουργού.

Η απόφασή μου αυτή δεν αναιρεί ούτε στο ελάχιστο την πίστη μου στις αρχές που υπηρέτησα και θα συνεχίσω να υπηρετώ.

Ευχαριστώ από καρδιάς τον Πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη του και όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό μου σε αυτή τη διαδρομή».