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Επιθέσεις σαν αυτές που σημειώθηκαν στην Αγία Πετρούπολη νωρίτερα σήμερα, «επιτρέπουν στο Κίεβο να διαπραγματευτεί τον τερματισμό του πολέμου «επί ίσοις όροις»», υποστήριξε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μιλώντας σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, δικαιολογώντας την απόφαση για τη διεξαγωγή των πληγμάτων.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ακόμη ότι είναι «μόνο θέμα χρόνου» να αυξηθεί περαιτέρω η κλίμακα των επιθέσεων, οι οποίες έχουν αναγκάσει ορισμένα ρωσικά διυλιστήρια να διακόψουν τη λειτουργία τους και έχουν ενισχύσει το ηθικό των Ουκρανών πολιτών, οι οποίοι ζουν υπό τη συνεχή απειλή ρωσικών drones και πυραυλικών επιθέσεων για περισσότερα από τέσσερα χρόνια.

Σύμφωνα με αναλυτές, καθώς η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας στο εσωτερικό της Ρωσίας, ενώ παράλληλα οι ουκρανικές δυνάμεις στο μέτωπο φαίνεται να βρίσκονται στην καλύτερη θέση τους εδώ και χρόνια.

Όπως εκτιμούν, η ρωσική εαρινή επίθεση παρουσιάζει σημάδια κόπωσης, εν μέρει λόγω των ουκρανικών αντεπιθέσεων που έχουν περιορίσει σημαντικά τα εδαφικά κέρδη της Μόσχας.

Μεταξύ άλλων, ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι είναι έτοιμος να έχει απευθείας συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, υπογραμμίζοντας ότι το Κίεβο θεωρεί εδώ και καιρό πως αυτή είναι η μόνη οδός για την επίλυση του βασικού αγκαθιού στις μέχρι σήμερα αδιέξοδες συνομιλίες: του ζητήματος του Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία.

«Είμαι έτοιμος για απευθείας συνομιλίες με τον Πούτιν προκειμένου να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος, αντί να περιμένουμε μέχρι να επιλυθούν όλες οι συγκρούσεις στον κόσμο και να έρθει τελικά η σειρά μας», δήλωσε ο Ζελένσκι, σε μια εμφανή αναφορά στις συνομιλίες που διεξάγονται με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ και στη σημερινή εστίαση της Ουάσινγκτον στη σύγκρουση με το Ιράν.

Μήνυμα Ρούτε προς τους Ρώσους νεοσύλλεκτους

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε από την πλευρά του, προειδοποίησε τους νεαρούς Ρώσους ότι πιθανότατα θα πεθάνουν αν καταταγούν για να πολεμήσουν στην Ουκρανία.

«Σας πουλάνε μια απατηλή συμφωνία» είπε ο Ρούτε, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Κίεβο, απευθυνόμενος σε «νεαρούς Ρώσους και τις οικογένειές τους».

«Άνδρες σαν εσάς που ρίχτηκαν στη μάχη… Δεν θα εκπαιδευτείτε. Ο εξοπλισμός που θα σας παρέχουν θα είναι κατώτερης ποιότητας. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να πεθάνετε ή να τραυματιστείτε όσο θα βρίσκεστε εκεί», συνέχισε. «Και οι πιθανότητες είναι, ότι αν τραυματιστείτε θα σας αφήσουν να υποφέρετε στη λάσπη και να πεθάνετε».

Ο Ρούτε χαρακτήρισε «συγκλονιστικές» τις ρωσικές απώλειες στην Ουκρανία όπου, όπως υποστήριξε, περισσότεροι από 30.000 στρατιώτες σκοτώνονται κάθε μήνα. Παρόμοια στοιχεία είχε επικαλεστεί και στο παρελθόν. «Αυτό σημαίνει ότι χάνονται περισσότεροι άνδρες σε έναν μήνα από όσους έχασε η Σοβιετική Ένωση σε 10 χρόνια τη δεκαετία του 1980 στο Αφγανιστάν», δήλωσε ο αρχηγός του ΝΑΤΟ.

«Αυτό δεν είναι κάτι αφηρημένο. Ένας από αυτούς πιθανότατα θα είστε εσείς», συνέχισε, απευθυνόμενος πάντα στους νεοσύλλεκτους Ρώσους.