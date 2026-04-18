Στον δρόμο για τις φυλακές Κορυδαλλού βρίσκονται από νωρίς το πρωί του Σαββάτου οι τρεις νεαροί κατηγορούμενοι για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά.

Η μεταγωγή των τριών ανδρών (22, 23 και 26 ετών) ξεκίνησε υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, με το πλοίο της γραμμής από το Αργοστόλι, μετά τη μαραθώνια απολογία τους που οδήγησε στην προφυλάκισή τους.

Αναβαθμισμένο κατηγορητήριο και οργή λαού

Οι δικαστικές αρχές έκριναν ομόφωνα προφυλακιστέους τους τρεις νεαρούς, αναβαθμίζοντας την κατηγορία που αντιμετωπίζουν σε ανθρωποκτονία από πρόθεση διά παραλείψεως (κακούργημα).

Η διαδικασία στο Δικαστικό Μέγαρο Κεφαλονιάς υπήρξε δραματική, καθώς έξω από το κτίριο είχε συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου που αποδοκίμασε έντονα τους κατηγορούμενους με κραυγές «δολοφόνοι». Προκειμένου να αποφευχθούν λιντσαρίσματα, οι αρχές αναγκάστηκαν να τους φυγαδεύσουν από την πίσω πόρτα αργά το βράδυ της Παρασκευής.

Το ίχνος του IRIS και ο 66χρονος μάρτυρας-κλειδί

Την ίδια ώρα, οι έρευνες των Αρχών διευρύνονται για να διαπιστωθεί η εμπλοκή και άλλων προσώπων. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται ένας 66χρονος πρώην σύμβουλος επιχειρήσεων από την Πρέβεζα, ο οποίος φέρεται να είχε τακτική επικοινωνία με τη Μυρτώ.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι γνώρισε την κοπέλα μέσω του 23χρονου κατηγορούμενου και πως το μοιραίο βράδυ της μετέφερε το ποσό των 220 ευρώ μέσω IRIS, καθώς η ίδια του είχε εκμυστηρευτεί πως δεν είχε πού να μείνει. Ο 66χρονος προσκόμισε το αποδεικτικό της συναλλαγής, ωστόσο οι αναλυτές των εγκληματολογικών εργαστηρίων εξετάζουν εξονυχιστικά όλα τα ψηφιακά ίχνη και τις κλήσεις των εμπλεκομένων για να συμπληρώσουν το παζλ των τελευταίων ωρών της 19χρονης.

Σε κλίμα οδύνης το «τελευταίο αντίο»

Μέσα σε αυτό το εκρηκτικό σκηνικό, η Κεφαλονιά αποχαιρέτισε τη Μυρτώ την Παρασκευή. Η κηδεία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Μητροπόλεως Αργοστολίου σε κλίμα ανείπωτης θλίψης. Η μητέρα της 19χρονης, με λόγια που συγκλόνισαν τους παρευρισκόμενους, περιέγραψε το αβάσταχτο κενό που άφησε η κόρη της, ενώ το στεφάνι του παππού της με το μήνυμα «καλό ταξίδι αγγελούδι μου» αποτύπωνε τη γενικότερη συντριβή της τοπικής κοινωνίας.