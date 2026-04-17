Σε ισχύ τέθηκε η κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, ωστόσο άρχισε με εκατέρωθεν παραβιάσεις. Όπως καταγγέλλει η Βηρυτός λίγο μετά την έναρξή της ακούστηκαν σφοδρά πυρά στο νότιο τμήμα της λιβανικής πρωτεύουσας.

Ο στρατός του Λιβάνου κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διέπραξε «επιθέσεις» και βομβαρδισμούς, κατά παραβίαση της δεκαήμερης κατάπαυσης του πυρός. Σε ανάρτησή του έκανε λόγο για «παραβιάσεις της συμφωνίας» και ανέφερε ότι σημειώθηκαν «αρκετές ισραηλινές επιθέσεις» και «σποραδικοί βομβαρδισμοί» του πυροβολικού που έπληξαν «έναν αριθμό χωριών».

Από την πλευρά της η Χεζμπολάχ, ανακοίνωσε πως σε αντίποινα «βομβάρδισε συγκέντρωση ισραηλινών στρατιωτικών κοντά στην πόλη Χιάμ», στο νότιο τμήμα του Λιβάνου.

Το μήνυμα του Τραμπ στην Χεζμπολάχ

Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε μήνυμα προς την Χεζμπολάχ λίγο Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε χθες Πέμπτη πως ελπίζει ότι το λιβανικό σιιτικό κίνημα Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν, θα «συμπεριφερθεί καλά» κατά τη διάρκεια της δεκαήμερης κατάπαυσης του πυρός, που τέθηκε σε ισχύ τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

«Ελπίζω ότι η Χεζμπολά θα συμπεριφερθεί καλά αυτή τη σημαντική περίοδο. Θα είναι σπουδαία στιγμή για αυτούς αν το κάνουν. Αρκετά με τους σκοτωμούς. Πρέπει επιτέλους να έχουμε ειρήνη!», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social, πληκτρολογώντας ιδίως αυτή την τελευταία λέξη με κεφαλαία γράμματα, όπως συνηθίζει για έμφαση.

Λίγες ώρες αργότερα προχώρησε σε νέα ανάρτηση εκφράζοντας την αισιοδοξία του για την κατάσταση στον Λίβανο. «Ίσως έχουμε μια ιστορική ημέρα για τον Λίβανο. Καλά πράγματα συμβαίνουν» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η έκκληση του Γκουτέρες

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες εξήρε την κατάπαυση του πυρός «μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου» και κάλεσε «όλα τα μέρη» να την τηρήσουν «πλήρως», αναφέρει ανακοίνωση που δημοσιοποίησε ο εκπρόσωπός του Στεφάν Ντουζαρίκ στη Νέα Υόρκη.

«Ο Γενικός Γραμματέας καλωσορίζει την ανακοίνωση περί κατάπαυσης του πυρός δέκα ημερών ανάμεσα στο Ισραήλ και στον Λίβανο» και εξαίρει τον «ρόλο των ΗΠΑ» για τη σύναψή της, αναφέρει το κείμενο, προσθέτοντας ότι «ελπίζει ότι η κατάπαυση του πυρός θα ανοίξει τον δρόμο για διαπραγματεύσεις».

«Παροτρύνει όλα τα μέρη να τηρήσουν πλήρως την κατάπαυση του πυρός και να συμμορφωθούν προς τις υποχρεώσεις τους δυνάμει του διεθνούς δικαίου», προστίθεται στην ανακοίνωση, που χρησιμοποιεί διατυπώσεις που αφήνουν να εννοηθεί ότι απευθύνεται και στο σιιτικό κίνημα Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν.