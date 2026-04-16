Τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον Πρόεδρο του Λιβάνου Τζόζεφ Αούν και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στον απόηχο των τελευταίων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για την κατάσταση στον Λίβανο και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επίτευξη δεκαήμερης εκεχειρίας ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο, υπογραμμίζοντας τη σημασία της αποκλιμάκωσης της έντασης.

Ο πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη η κυβέρνηση του Λιβάνου να ασκεί πλήρως την κυριαρχία της σε όλη την επικράτεια, επισημαίνοντας παράλληλα τον ρόλο της σταθερότητας για την ευρύτερη περιοχή.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η Ελλάδα διατηρεί στρατηγική σχέση με το Ισραήλ και εξαιρετικές σχέσεις με τον Λίβανο, εκφράζοντας την ετοιμότητα της χώρας να συμβάλει όπου αυτό κριθεί αναγκαίο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατέληξε τονίζοντας ότι η διατήρηση της εκεχειρίας αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ειρήνη και τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή, σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη συγκυρία για την περιοχή.