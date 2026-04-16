Κρίσιμη θεωρείται η αυριανή Παρασκευή 17/4 καθώς αναμένεται ιστορική συνάντηση ανάμεσα στους ηγέτες του Ισραήλ και του Λιβάνου, όπως ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ο Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του στο Truth Social.

«Προσπαθώ να βρω λίγο χώρο για να ανασάνουν οι δύο ηγέτες. Έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που οι δύο ηγέτες μίλησαν, περίπου 34 χρόνια. Θα συμβεί αύριο. Ωραία!», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social.

Η δήλωση έρχεται μία μέρα μετά από τις δηλώσεις κορυφαίου αξιωματούχου της αμερικανικής κυβέρνησης ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα επικροτούσε ενδεχόμενη κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο. ‘Οπως διευκρίνισε μια τέτοια συμφωνία δεν αποτελεί μέρος των διαπραγματεύσεων με το Ιράν.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της προσκείμενης στο Ιράν οργάνωσης Χεζμπολάχ, ο αξιωματούχος διευκρίνισε: «Δεν είναι κάτι που ζητήσαμε, ούτε αποτελεί μέρος των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με το Ιράν».