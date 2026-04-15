Για τους προβληματισμούς της Αθήνας για την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση που επικρατεί στο Λίβανο εν μέσω των βομβαρδισμών του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ θα τα διαβάσατε στο «Βήμα της Κυριακής». Το ζήτημα άπτεται του ελληνικού συστήματος ασφαλείας, το προσφυγικό μπορεί να λειτουργήσει ως νέα ωρολογιακή βόμβα, ενώ σε περίπτωση ξεσπάσματος εμφυλίου είναι βέβαιο ότι οι ήδη κλονισμένοι χριστιανικοί πληθυσμοί θα υποστούν ακόμα περισσότερα, αναφέρει ο Βηματοδότης. Από εκεί και πέρα, οι βλέψεις του Τελ Αβίβ είναι πλέον φανερό ότι προβληματίζουν όλο και περισσότερους Ευρωπαίους, μεταξύ των οποίων και την Αθήνα.

Παρά τη στρατηγική σχέση που διατηρεί με το Ισραήλ, η κυβέρνηση προσυπέγραψε δια του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη την Κοινή Δήλωση για τον Λίβανο, χαιρετίζοντας καταρχάς τις απευθείας συνομιλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ως συνήθως καταδικάζονται οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ κατά του εδάφους του Ισραήλ, αλλά καταδικάζονται (για πρώτη φορά) τα «μαζικά» όπως χαρακτηρίζονται χτυπήματα του IDF κατά του Λιβάνου.

«Οι πολίτες και οι υποδομές πρέπει να προστατεύονται σύμφωνα με το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο», λένε οι «17», μεταξύ των οποίων η Γαλλία, η Ολλανδία, η Ισπανία, η Μεγάλη Βρετανία και η Κύπρος. Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα… αναγκάζεται να σταθεί απέναντι από το Ισραήλ. Είναι κάτι που συνέβη και στην περίπτωση της Γάζας, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να επαναλαμβάνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα ότι «οι φίλοι είναι αυτοί που πρέπει να λένε τη σκληρή αλήθεια».

Σύμφωνα με τον Βηματοδότη, το είπε και προσφάτως στο CNN και την Κριστιάν Αμανπούρ. Το αντιφατικό του πράγματος είναι ότι η υπογραφή της Κοινής Δήλωσης ήρθε εν μέσω της σφοδρής αντιπαράθεσης του Ισραήλ με την Τουρκία και λίγες ώρες μετά τις ελληνοτουρκικές αντεγκλήσεις για τη στρατηγική συμμαχία με το Τελ ΑβίΒ. Όπως σας έχουμε ξαναγράψει, είναι δύσκολοι καιροί για διπλωμάτες…