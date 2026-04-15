Σε μια πιθανή συμφωνία-πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου φαίνεται πως πλησιάζουν ΗΠΑ και Ιράν, καθώς σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους σημειώθηκε πρόοδος στις διαπραγματεύσεις της Τρίτης.

Όπως μεταδίδει το Axios, οι δύο πλευρές, με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν, της Αιγύπτου και της Τουρκίας, επιχειρούν να γεφυρώσουν τις εναπομείνασες διαφορές πριν από τη λήξη της εκεχειρίας στις 21 Απριλίου.

Δεν είναι δεδομένη η επίτευξη συμφωνίας

Παρά τα ενθαρρυντικά σημάδια, αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι η επίτευξη συμφωνίας δεν είναι δεδομένη, καθώς παραμένουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Στο παρασκήνιο, η διαπραγματευτική ομάδα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τη συμμετοχή των Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ διατηρεί συνεχή επικοινωνία με την ιρανική πλευρά και τους μεσολαβητές, ανταλλάσσοντας προτάσεις και σχέδια συμφωνίας.

«Υπάρχει πρόοδος και οι πλευρές πλησιάζουν», ανέφερε χαρακτηριστικά Αμερικανός αξιωματούχος, ενώ άλλος υπογράμμισε ότι «υπάρχουν δυνάμεις και στις δύο πλευρές που θέλουν συμφωνία, όμως το ζητούμενο είναι να υπάρξει συνολική συναίνεση εντός της ιρανικής ηγεσίας».

Νέος γύρος άμεσων συνομιλιών αναμένεται να πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη καθοριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία.

Ο αντιπρόεδρος Βανς, ο οποίος ηγήθηκε των αρχικών επαφών στο Πακιστάν, δήλωσε ότι έχει «πολύ καλή αίσθηση» για την πορεία των διαπραγματεύσεων, σημειώνοντας ότι η ιρανική πλευρά εμφανίζεται διατεθειμένη να καταλήξει σε συμφωνία.

Σύνθετα τα ζητήματα

Εφόσον επιτευχθεί μια αρχική συμφωνία-πλαίσιο, θα απαιτηθεί παράταση της εκεχειρίας ώστε να διαπραγματευτούν οι λεπτομέρειες μιας συνολικής συμφωνίας, καθώς, όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές,«τα ζητήματα είναι σύνθετα και δεν μπορούν να λυθούν μέσα σε λίγες ημέρες».

Την ίδια ώρα, η πίεση προς την Τεχεράνη εντείνεται. Ο ναυτικός αποκλεισμός που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ έχει περιορίσει δραστικά τις εξαγωγές πετρελαίου, βασική πηγή εσόδων για τη χώρα.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το Ιράν εξάγει περίπου 1,5 εκατομμύριο βαρέλια ημερησίως, αποκομίζοντας περί τα 140 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που θα μπορούσε να μηδενιστεί υπό συνθήκες πλήρους αποκλεισμού.

Η οικονομική κατάσταση της χώρας επιδεινώνεται περαιτέρω από τον πόλεμο και τις κυρώσεις, με βασικούς βιομηχανικούς τομείς να έχουν πληγεί, ενώ συνεχείς κυβερνοεπιθέσεις και διακοπές στο διαδίκτυο επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο την οικονομική δραστηριότητα.

Σε αυτό το πλαίσιο, η διπλωματία κινείται παράλληλα με την πίεση, με στόχο μια συμφωνία πριν από τη λήξη της εκεχειρίας, σε ένα ιδιαίτερα ρευστό και κρίσιμο γεωπολιτικό περιβάλλον.