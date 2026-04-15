Σε μια κλιμάκωση της καταστολής, το ιρανικό καθεστώς ετοιμάζεται να εκτελέσει τέσσερις διαδηλωτές, ανάμεσα στους οποίους βρίσκεται και μια γυναίκα, η οποία πιστεύεται ότι είναι η πρώτη γυναίκα κρατούμενη που θα θανατωθεί από το Ιράν μετά τις πρόσφατες κινητοποιήσεις.

Η Τεχεράνη συνεχίζει το ανελέητο κυνηγητό εναντίον όσων συμμετείχαν στις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου, όταν πολίτες σε ολόκληρη τη χώρα βγήκαν στους δρόμους για να εναντιωθούν στην καταπιεστική κυβέρνηση. Το Επαναστατικό Δικαστήριο της Τεχεράνης ανακοίνωσε ότι τέσσερα άτομα που συνελήφθησαν μετά τη μαζική εξέγερση καταδικάστηκαν σε θάνατο.

Τα θύματα της καταστολής

Οι καταδικασθέντες είναι η Bita Hemmati και ο 34χρονος σύζυγός της Mohammadreza Majidi-Asl, καθώς και δύο γείτονές τους, οι Behrouz Zamaninejad και Kourosh Zamaninejad. Μέχρι στιγμής, το Ιράν έχει εκτελέσει δι’ απαγχονισμού επτά άτομα που συμμετείχαν τις διαδηλώσεις, όμως η Hemmati θεωρείται η πρώτη γυναίκα που καταδικάζεται σε θάνατο για τα γεγονότα του Ιανουαρίου.

Σημειώνεται πως στο Ιράν σε αυτές τις περιπτώσεις η εκτέλεση γίνεται με την μέθοδο του απαγχονισμού, παρουσία δικαστικού λειτουργού και ιατροδικαστή.

Εκτός από τη θανατική ποινή, η ομάδα κατηγορήθηκε για «συνάθροιση και συμπαιγνία κατά της εθνικής ασφάλειας», καταδικάστηκε σε πενταετή κάθειρξη στις διαβόητες φυλακές του Ιράν, ενώ διατάχθηκε η δήμευση όλων των περιουσιακών τους στοιχείων.

Καταγγελίες για βασανιστήρια και «ομολογίες»

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται η οργάνωση HRANA, οι συλλήψεις των τεσσάρων έγιναν ταυτόχρονα στο κτίριο όπου διέμεναν.

Four detainees from Iran’s January 2026 protests have been sentenced to death by Tehran’s Revolutionary Court. Concerns persist over broad charges and possible coerced confessions.

Ο διαβόητος Ιρανός δικαστής Iman Afshari -δικαστικός βραχίονας της καταστολής και δικαστής των πολιτικών εκτελέσεων στην Τεχεράνη- ισχυρίστηκε ότι η ομάδα «τραυμάτισε δυνάμεις ασφαλείας» και χρησιμοποίησε «εκρηκτικές ύλες και απροσδιόριστα όπλα» κατά τις διαδηλώσεις της 8ης και 9ης Ιανουαρίου.

Ωστόσο, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν ότι:

Οι κρατούμενοι υπέστησαν τρομερές πιέσεις κατά τις ανακρίσεις.

Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για εξαναγκαστικές ομολογίες.

Οι δίκες ήταν συνοπτικές, χωρίς την παρουσία ανεξάρτητων δικηγόρων.

«Δεκάδες άτομα που συνελήφθησαν στις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου 2026 έχουν καταδικαστεί σε θάνατο μετά από κατάφωρα άδικες δίκες-εξπρές», αναφέρει το Κέντρο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Ιράν (CHRI) με έδρα τη Νέα Υόρκη.

Το χρονικό της εξέγερσης

Οι διαδηλώσεις ξέσπασαν στις 28 Δεκεμβρίου 2025 και εξαπλώθηκαν ταχύτατα σε όλη τη χώρα. Το καθεστώς επέβαλε συσκότιση στο διαδίκτυο (internet blackout), ενώ αναφορές κάνουν λόγο για χιλιάδες πιθανούς νεκρούς κατά την προσπάθεια καταστολής της εξέγερσης.