Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Κεφαλονιάς με το θάνατο της 19χρονης κοπέλας. Η ΕΛΑΣ συνεχίζει τις έρευνες και ανακρίνει τρία άτομα τα οποία φέρονται να ήταν μαζί με τη νεαρή τη στιγμή που έχασε τις αισθήσεις της σε δωμάτιο ξενοδοχείου. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για το αδίκημα της «έκθεσης».

Οι Αρχές εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό, στο οποίο φαίνεται η μεταφορά της νεαρής στο σημείο όπου εντοπίστηκε, ενώ ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εξελίχθηκε το περιστατικό.

Σε βίντεο ντοκουμέντο έχει αποτυπωθεί ένας από αυτούς να τη μεταφέρει στο σημείο όπου εντοπίστηκε, και τα άλλα δύο άτομα να ακολουθούν.

«Δεν είχε καμία σχέση με κανένα από τα τρία άτομα»

Μιλώντας στο MEGA ο πατέρας της 19χρονης τόνισε ότι η κόρη του έπεσε θύμα παγίδας. «Δεν έχασα το κορίτσι μου, έχασα τη ζωή μου όλη. Έχασα τον άγγελό μου. Σε παγίδα έπεσε το παιδί μου. Δεν το μεταφέρανε, δεν το βγάλανε έξω το παιδί, το πετάξανε το παιδί μου. Έκαναν αυτά που θέλαν να κάνουν οι κύριοι αυτοί. Εγώ το παιδί μου το έχασα. Εγώ αυτόν τον άγγελο που έχασα, αυτό το παιδί που έχασα, του είχα δώσει αρχές. Το παγιδέψανε το παιδί μου.

Δεν έχει σχέση το παιδί μου ούτε με ναρκωτικά, ούτε με ποτά. Το παγιδέψανε, το πήρε ο ένας που ήταν γνωστός της φίλος της που ήρθε για Πάσχα, απ’ ότι ξέρω, στη Κεφαλονιά και στη συνέχεια ήταν συνεννοημένοι με τους άλλους δύο και πήγαν εκεί και της ρίξανε τίποτα στο ποτήρι της που έπινε και δεν ξέρω τι κάνανε» ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια τόνισε: «Το παιδί μου βγήκε έξω για να πάει σε μια φίλη της και μετά η φίλη της που γνώριζε αυτά τα παιδιά έφυγε, πήγε με το αγόρι της και έγινε αυτό το σκηνικό που έγινε, που ακόμα δεν ξέρω πώς και τι έγινε. Δεν είχε καμία σχέση με κανένα από τα τρία άτομα. Δεν μου είπε ότι θα μείνει εκτός. Είπε ότι θα βγει με τη φίλη της και είναι και κάποιος φίλος από παλιά, αλλά θα καθυστερούσε να έρθει».

«Κάποιος περαστικός το είδε το παιδί μου πεταμένο και δεν ήταν πεταμένο στην άκρη του δρόμου, στο πεζοδρόμιο. Είναι μια στα παιδική χαρά εκεί και έχει μουράγιο, πίσω από το μουράγιο ήταν το παιδί μου. Το είχαν κρυμμένο πεθαμένο εκεί. Και μου είπε ο άνθρωπος ότι πήρε στις πέντε παρά παρακάτι. Τον πήραν τηλέφωνο να πάει για ένα άλλο περιστατικό, πήρε σήμα να πάει στο Γηροκομείο που είναι απέναντι και στον δρόμο, ενώ να πάρει να παραλάβει κάποιο άλλο περιστατικό, του ήρθε νέο σήμα και του είπαν να πάει στην πλατεία. Και το παιδί την ώρα που το πήρε, μου είπε ο οδηγός του αυτοκινήτου, είχε τις αισθήσεις του».

Εν αναμονή των τοξικολογικών

Στο σώμα της δεν εντοπίστηκαν εμφανή τραύματα, ενώ τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διευκρινιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση. Παράλληλα, στην ΕΛΑΣ αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων τα οποία και εκείνα μπορούν να δώσουν απαντήσεις.