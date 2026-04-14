Η υπόθεση του θανάτου της 19χρονης στην Κεφαλονιά έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία και έχει προκαλέσει έντονα ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της.

Η νεαρή κοπέλα, που βγήκε για να διασκεδάσει, εντοπίστηκε σε κρίσιμη κατάσταση και λίγο αργότερα κατέληξε, αφήνοντας πίσω της βαθιά θλίψη και οργή. Οι εξελίξεις με τις συλλήψεις και τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως εντείνουν το μυστήριο, ενώ οι Αρχές καλούνται να ρίξουν φως στην υπόθεση και να αποδώσουν ευθύνες όπου υπάρχουν.

Η νεαρή Μυρτώ βγήκε για να διασκεδάσει και βρέθηκε ημιλιπόθυμη, σε άθλια κατάσταση, σε πλατεία στο Αργοστόλι. Λίγη ώρα μετά εξέπνευσε στο νοσοκομείο του νησιού.

Ο πατέρας της μιλά στο «Live News», λίγες ώρες μετά την απώλεια του παιδιού του. Συντετριμμένος, λέει ότι δεν ξέρει τι συνέβη την τελευταία νύχτα στη ζωή της κόρης του.

«Δεν ξέρω τι έγινε. ‘Έφυγε’ ένα παιδί 2 μέτρα, 18,5 χρόνων. Μία θεά, μία κούκλα. Και την βρήκα πάνω στο ‘μάρμαρο’ στο νοσοκομείο. Ούτε έπινε το παιδί μου, ούτε μέθαγε. Ήταν ένα παιδί με άριστες προδιαγραφές. Το παιδί μου το βρήκα στο ‘μάρμαρο’».

Τρεις συλλήψεις

Οι Αρχές έχουν προχωρήσεις σε τρεις συλλήψεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας είναι ένας 22χρονος από την Αλβανία, και ο δεύτερος, ο 26χρονος, είχε διακριθεί στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα νέων άρσης βαρών Κ17, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο.

Το απόγευμα της Τρίτης συνελήφθη και τρίτο άτομο. Πρόκειται για έναν 23χρονο κάτοικο Αργοστολίου, ο οποίος σύμφωνα με τις πληροφορίες, προσήλθε αυτοβούλως στο αστυνομικό τμήμα και στη συνέχεια συνελήφθη.

Η δικογραφία αφορά το αδίκημα της έκθεσης σε κίνδυνο.

Σε βίντεο που ανέλυσαν οι αστυνομικοί, φαίνεται ένας εκ των συλληφθέντων να μεταφέρει την 19χρονη στην πλατεία όπου βρέθηκε να ψυχορραγεί, συνοδευόμενος από τους άλλους δύο.

Ο 26χρονος και ο 22χρονος που συνελήφθησαν, μετέβησαν αυτοβούλως συνοδευόμενοι από τους δικηγόρους τους στις Αρχές και ενημερώθηκε ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Κεφαλονιάς.

Σε εξέλιξη είναι έρευνες των αστυνομικών στα σπίτια των συλληφθέντων, παρουσία εισαγγελέα.

Τι ισχυρίζονται οι συλληφθέντες

Σύμφωνα με όσα ισχυρίζονται οι νεαροί μαζί με την 19χρονη είχαν κάνει χρήση κοκαΐνης σε δωμάτιο ξενοδοχείου. Τα ξημερώματα όταν η κοπέλα άρχισε να μην αισθάνεται καλά την μετέφεραν και την εγκατέλειψαν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση σε ένα μικρό πάρκο κοντά στην κεντρική πλατεία στο Αργοστόλι.

«Έγινε μία κλήση στο ΕΚΑΒ να πάνε στο γηροκομείο να πάρουν ένα άλλο περιστατικό. Ενώ πηγαίνανε στο γηροκομείο, είπανε αναβάλλεται το περιστατικό και να πάνε στην πλατεία του Αργοστολίου. Ήτανε στον δρόμο πεταμένο το παιδί μου, κάτω στον δρόμο, αλλά ήταν με τις αισθήσεις του ακόμα».

Ο πατέρας της 19χρονης ειδοποιήθηκε όταν η κόρη του είχε ήδη ξεψυχήσει.

«Και αμέσως με πήραν τηλέφωνο και πήγα και το βρήκα πάνω στο ‘μάρμαρο’ το παιδί μου».

Τι συνέβη τη νύχτα της Δευτέρας του Πάσχα

Ο πατέρας της 19χρονης αναφέρει πως είχε κακό προαίσθημα.

«Της λέω ‘πρόσεχε παιδί μου, γιατί οι διαόλοι κυκλοφοράνε τη νύχτα και έχουν αγγελικό πρόσωπο’».

Προφητικό αποδείχθηκε και ένα από τα τελευταία μηνύματα της μητέρας της 19χρονης. Έγραφε στη Μυρτώ πως χωρίς εκείνη δεν έχει νόημα η δική της ζωή.

«Ήταν το στερνοπούλι μου, η ζωή μου όλη», συμπληρώνει ο πατέρας της.

Από την πλευρά της, η μητέρα της αναφέρει:

«Μίλησα κατά τις 02:30 η ώρα τη νύχτα και της λέω ‘Μυρτούλα μου, πρόσεχε λίγο σε παρακαλώ. Σε αγαπάμε πολύ κι εγώ κι ο μπαμπάς’. ‘Κι εγώ σ’ αγαπάω μανούλα μου’, μου λέει. Μία φίλη της τώρα που είχανε παρέα, είχε γνωρίσει ένα αγόρι και αυτός πρέπει να της έδωσε τίποτα ναρκωτικά και την πέταξε. Έστειλε μήνυμα μετά αυτό το καθίκι στη φίλη της και της λέει ότι ‘την έχουμε αφήσει’, λέει, ‘την έχουμε παρατήσει’. Μου το παρατήσανε το παιδί. Της είπε στο μήνυμα ‘έχουμε παρατήσει τη Μυρτώ εκεί πέρα μόνη της’. Το παιδί το ΕΚΑΒ το βρήκε έξω από ένα σουβλατζίδικο. Μου το έδειξε το μήνυμα, το διάβασα και μου λέει ‘τώρα πάω Αστυνομία να καταθέσω’. Τον ξέρω και της είχα πει ‘μωρέ παιδάκι μου’, της λέω, ‘δεν μου αρέσει αυτός’. ‘Αμάν μωρέ μαμά’, μου λέει ‘ό,τι κάνω στραβό το βλέπεις;’. Της λέω ‘παιδάκι μου, δεν θέλω να σου χαλάω χατίρι’. Μου λέει ‘άσε με μωρέ μαμά. Όλα λάθος τα βλέπεις’».

Ο θρήνος των δικών της ανθρώπων ραγίζει καρδιές τις τελευταίες ώρες.