Ενα σκοτεινό παζλ που μόλις τώρα αρχίζει να συμπληρώνεται βρίσκεται πίσω από τον θάνατο της 19χρονης στη Κεφαλονιά, με τις αρχές να έχουν προχωρήσει ήδη σε τρεις συλλήψεις.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 19χρονη βρισκόταν μαζί με τους 3 νεαρούς πριν καταρρεύσει. Σε βίντεο ντοκουμέντο έχει αποτυπωθεί ένας από αυτούς να τη μεταφέρει στο σημείο όπου εντοπίστηκε, και τα άλλα δύο άτομα να ακολουθούν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συλληφθέντες υποστηρίζουν ότι η 19χρονη είχε κάνει την κράτηση δωματίου στο οποίο συγκεντρώθηκαν και οι τέσσερις, πριν η νέα γυναίκα εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις της.

Πηγές της ΕΛ.ΑΣ. μεταφέρουν πως και τα τρία άτομα θα υποβληθούν σε εξετάσεις αίματος και ούρων, καθώς υπάρχουν υποψίες για χρήση ουσιών.

Τι λέει ο ιδιοκτήτης του καταλύματος

Σε ανάρτηση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης προχώρησε ο ιδιοκτήτης του καταλύματος όπου είχαν κάνει κράτηση τα τέσσερα άτομα.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

«Αναφορικά με το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε χθες στο ξενοδοχείο μας, παραθέτουμε τα μέχρι στιγμής επιβεβαιωμένα στοιχεία:

Στις 12:10 δεχθήκαμε τηλεφωνική επικοινωνία για άμεση κράτηση. Στις 12:30 πραγματοποιήθηκε η άφιξη και το check-in από μέλος της οικογένειάς μας.

Μετά την άφιξη, δεν υπάρχει αυτόπτης μάρτυρας εντός του ξενοδοχείου. Η εξέλιξη των γεγονότων αποτυπώνεται αποκλειστικά στο υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, το οποίο έχει ήδη παραδοθεί στις αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με το καταγεγραμμένο υλικό, διαπιστώνεται η είσοδος στον χώρο ατόμων που δεν είχαν καταχωρηθεί ως πελάτες. Τα άτομα αυτά εμφανίζονται να εισέρχονται και να εξέρχονται επανειλημμένα από συγκεκριμένη είσοδο.(2 ατομα)

Περί ώρα 04:30, καταγράφεται η απομάκρυνση της νεαρής γυναίκας από τον χώρο του καταλύματος από τα εν λόγω άτομα σε λιπόθυμη κατάσταση. Περί ώρα 05:15, αποχώρησε και το άτομο που είχε πραγματοποιήσει το check-in.

Η επιχείρησή μας συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές, στις οποίες έχει παραδοθεί όλο το διαθέσιμο υλικό, ώστε να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια της εκλιπούσας και παρακαλούμε για σεβασμό στην ιδιωτικότητα όλων των εμπλεκομένων, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.»

Ποιοι έχουν συλληφθεί

Για τον θάνατο της 19χρονης έχουν συλληφθεί τρία άτομα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 22χρονο Αλβανό και δύο Έλληνες ηλικίας 26 και 23 ετών.

Οι δύο πρώτοι κατηγορούνται για «έκθεση σε κίνδυνο», ενώ προσήλθαν μόνοι τους στο ΤΔΕΕ Αργοστολίου Κεφαλονιάς μόλις έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου της 19χρονης.

Σύμφωνα με όσα ισχυρίζονται οι νεαροί μαζί με την 19χρονη είχαν κάνει χρήση κοκαΐνης σε δωμάτιο ξενοδοχείου. Τα ξημερώματα όταν η κοπέλα άρχισε να μην αισθάνεται καλά την μετέφεραν και την εγκατέλειψαν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση σε ένα μικρό πάρκο κοντά στην κεντρική πλατεία στο Αργοστόλι.

Το sms που τους πρόδωσε

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη των ερευνών φαίνεται να έπαιξε και ένα SMS που έστειλαν οι συλληφθέντες σε φίλη της κοπέλας, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, τους «πρόδωσε» και οδήγησε τις αρχές στα ίχνη τους.

Όταν έλαβε τα μηνύματα, η φίλη της, ενημέρωσε όπως φαίνεται τους οικείους της αλλά και την αστυνομία.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών

Ανακοίνωση εξέδωσε η Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών σχετικά με τον 26χρονο συλληφθέντα, που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση.

Στην ανάρτησή της η Ομοσπονδία αναφέρει:

«H Eλληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών θέλει να ανακοινώσει ότι το άτομο που έχει συλληφθεί στην Κεφαλονιά δεν είναι εν ενεργεία αθλητής της άρσης βαρών, ούτε διαθέτει Αθλητικό Δελτίο.

Κάθε αναφορά σε αυτόν ως «αθλητής της άρσης βαρών» αδικεί την προσπάθεια και τον κόπο χιλιάδων ενεργών αθλητών της άρσης βαρών που είναι πιστοί στις αξίες του Αθλητισμού και του Ολυμπισμού και δεν έχουν σχέση με έκνομες ενέργειες.»