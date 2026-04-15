Διασωληνομένος στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού νοσηλεύεται ο Γιώργος Μυλωνάκης. Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ είχε λιποθυμικό επεισόδιο στο Μέγαρο Μαξίμου το πρωί της Τετάρτης.

Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Μυλωνάκης λιποθύμησε κατά την διάρκεια του πρωινού καφέ με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Αμέσως στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο το οποίο μετέφερε τον κ. Μυλωνάκη στον Ευαγγελισμό.

Εκεί υποβλήθηκε σε εξετάσεις, οι οποίες σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έδειξαν ότι έχει ανεύρυσμα στον εγκέφαλο. Αμέσως αποφασίστηκε να διασωληνωθεί στη ΜΕΘ και να αποφασιστεί ο καλύτερος τρόπος για την αντιμετώπιση του ανευρύσματος.

Λίγο μετά τις 11 έφτασε στο νοσοκομείο και ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να ενημερωθεί για την πορεία της υγείας του. Εκεί βρίσκονταν ήδη ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης είναι από τους στενότερους συνεργάτες του Κυριακου Μητσοτάκη, από τα χρόνια που ο νυν πρωθυπουργος ήταν υπουργός διοικητικής μεταρρύθμισης – επί διακυβέρνησης Σαμάρα. Έκτοτε βρίσκεται συνεχώς στο στενό επιτελείο του Μητσοτάκη. Εχει διατελέσει και Γενικός Γραμματέας της Βουλής (2019-2024), προτού αναλάβει καθήκοντα εντός του Μεγάρου Μαξίμου.

Τις επόμενες ώρες αναμένεται να υπάρξει αναλυτικό ιατρικό ανακοινωθέν.