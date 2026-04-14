Ο εν αναμονή πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Πέτερ Μαγιάρ, γνωρίζει πολύ καλά τι ζητά από την Ευρώπη, και οι Βρυξέλλες γνωρίζουν ακριβώς τι περιμένουν από τη Βουδαπέστη.

Παρόλο που η επίσημη ανάληψη των καθηκόντων του τοποθετείται το νωρίτερα στις 5 Μαΐου, ο Μαγιάρ έχει ήδη σηκώσει το τηλέφωνο. Η επικοινωνία του με την Πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σηματοδοτεί μια προσπάθεια ανοικοδόμησης των σχέσεων που κατέρρευσαν κατά τη διάρκεια της 16ετούς διακυβέρνησης του Βίκτορ Όρμπαν, όπως σχολιάζει το Politico.

Το κυνήγι του χαμένου χρήματος

Για τη νέα κυβέρνηση Μαγιάρ, η απόλυτη προτεραιότητα μετά την εκλογική νίκη είναι να «ξεπαγώσει» τη χρηματοδότηση που είχε σταματήσει λόγω της δημοκρατικής οπισθοδρόμησης της χώρας.

Συγκεκριμένα, ο Μαγιάρ στοχεύει:

Στα 18 δισ. ευρώ των ευρωπαϊκών κονδυλίων που παραμένουν δεσμευμένα.

Σε περίπου 16 δισ. ευρώ ευρωπαϊκών αμυντικών δανείων.

Στη διακοπή του προστίμου ύψους 1 εκατ. ευρώ την ημέρα για την άρνηση συμμόρφωσης με τη μεταναστευτική νομοθεσία.

Τι ζητάει η Ευρώπη ως αντάλλαγμα

Οι Βρυξέλλες δεν σκοπεύουν να δώσουν αυτά τα «δώρα» χωρίς εγγυήσεις. Ο Μαγιάρ πρέπει να αποδείξει ότι εννοεί τις μεταρρυθμίσεις στο αυταρχικό κράτος που κληρονόμησε.

Ο κεντρικός πολιτικός στόχος της Κομισιόν είναι η Ουγγαρία να σταματήσει να θέτει βέτο στο ζωτικής σημασίας δάνειο των 90 δισ. ευρώ προς το Κίεβο και να στηρίξει το νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Παράλληλα, η Ευρώπη πιέζει για την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και την προστασία της ελευθερίας του Τύπου.

Το πλεονέκτημα της «σούπερ-πλειοψηφίας»

Σε αντίθεση με την Πολωνία, όπου ο Ντόναλντ Τουσκ αντιμετώπισε εμπόδια από έναν εχθρικό Πρόεδρο, ο Μαγιάρ διαθέτει πλειοψηφία δύο τρίτων στο κοινοβούλιο. Αυτό του δίνει την απόλυτη δύναμη να προχωρήσει σε σαρωτικές αλλαγές στο δικαστικό σύστημα χωρίς καθυστερήσεις.

«Έχουμε τη δύναμη να μετασχηματίσουμε το κράτος και θα το κάνουμε», δήλωσε ο ίδιος, δείχνοντας έτοιμος να κινηθεί με ταχύτητα για να ικανοποιήσει τα κριτήρια της Κομισιόν.

Η «Πολωνική συνταγή» και οι ισορροπίες με τη Μόσχα

Είναι χαρακτηριστικό ότι η πρώτη επίσκεψη του Μαγιάρ στο εξωτερικό θα γίνει στην Πολωνία. Εκεί θα συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τουσκ, ο οποίος διαθέτει την πρόσφατη εμπειρία του «ξεπαγώματος» κονδυλίων άνω των 100 δισ. ευρώ.

Παρά το κλίμα αισιοδοξίας, ο Μαγιάρ παραμένει προσεκτικός σε ορισμένα θέματα. Παραδέχεται ότι η Ουγγαρία θέλει ακόμη να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, ενώ για την Ουκρανία ξεκαθαρίζει ότι, αν και θα βοηθήσει οικονομικά, δεν επιθυμεί μια διαδικασία ένταξης «fast-track».

Αγώνας δρόμου ενάντια στο χρόνο

Ο χρόνος πιέζει ασφυκτικά, καθώς αν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις για το κράτος δικαίου δεν εφαρμοστούν μέχρι τον Αύγουστο, η Ουγγαρία κινδυνεύει να χάσει οριστικά ένα μεγάλο μέρος των χρημάτων.

Ο Μαγιάρ έχει ήδη ζητήσει να επισπευσθεί η ορκωμοσία της νέας Βουλής για τις 5 Μαΐου, ώστε να παρουσιάσει άμεσα το πακέτο των μεταρρυθμίσεων. Η κρίσιμη στιγμή θα είναι στα τέλη Μαΐου, όταν οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα αξιολογήσουν τη θέση της Βουδαπέστης, σε μια συνάντηση που θα αποτελέσει το πρώτο μεγάλο τεστ για το νέο Ούγγρο ηγέτη.