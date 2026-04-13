Η 16ετής κυριαρχία του Βίκτορ Όρμπαν έλαβε τέλος, με τον Πέτερ Μαγιάρ να επιτυγχάνει μια σαρωτική νίκη που του εξασφαλίζει την πλειοψηφία των δύο τρίτων (138 έδρες) στο ουγγρικό κοινοβούλιο.

Η επικράτηση του Πέτερ Μαγιάρ δεν ήταν μια απλή εκλογική νίκη, αλλά ένας πολιτικός τυφώνας που σάρωσε ένα σύστημα που φάνταζε ακλόνητο για 16 χρόνια.

Ο Μαγιάρ κατάφερε να «γκρεμίσει το κάστρο» του Όρμπαν χρησιμοποιώντας τα ίδια τα όπλα του καθεστώτος εναντίον του: εκμεταλλεύτηκε τη βαθιά γνώση του για τους εσωτερικούς μηχανισμούς του Fidesz για να αποκαλύψει σκάνδαλα διαφθοράς, ενώ παράλληλα έχτισε μια πρωτοφανή δυναμική στους δρόμους, κινητοποιώντας τη νεολαία και τους απογοητευμένους πολίτες που είχαν πάψει να πιστεύουν στην αλλαγή.

Με μια εκστρατεία που συνδύασε τον σύγχρονο ευρωπαϊκό προσανατολισμό με την υπόσχεση για κάθαρση και «επιστροφή του εθνικού πλούτου» στον λαό, κατάφερε να σπάσει το μονοπώλιο της ενημέρωσης και να μετατρέψει την οργή σε μια σαρωτική πλειοψηφία δύο τρίτων, αναγκάζοντας τον μέχρι πρότινος πανίσχυρο Όρμπαν να παραδώσει τα κλειδιά της εξουσίας.

Αυτή η ανατροπή δεν αλλάζει μόνο την Ουγγαρία, αλλά ανακατεύει την τράπουλα σε ολόκληρη την Ευρώπη, σημειώνει σε ανάλυσή του το Politico, καταγράφοντας τα νέα δεδομένα για Τραμπ, Πούτιν, Ζελένσκι και άλλους ηγέτες κρατών και αξιωματούχους.

Οι Νικητές

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Αντόνιο Κόστα: Οι επικεφαλής της ΕΕ απαλλάσσονται από τον πιο «δύσκολο» ηγέτη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ο Όρμπαν χρησιμοποιούσε συστηματικά το βέτο του για να μπλοκάρει κρίσιμες αποφάσεις (όπως η βοήθεια στην Ουκρανία) και τροφοδοτούσε τον ευρωσκεπτικισμό.

Οι Ουκρανοί (με αστερίσκο): Η νίκη του Μαγιάρ αναμένεται να «ξεκλειδώσει» το δάνειο των 90 δισ. ευρώ που είχε παγώσει ο Όρμπαν. Ωστόσο, η χαρά του Ζελένσκι είναι συγκρατημένη, καθώς ο Μαγιάρ παραμένει αντίθετος στην αποστολή όπλων και στην ταχεία ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ, θεματα που σκοπεύει να θέσει σε δημοψήφισμα.

Η Νεολαία της Ουγγαρίας: Το 2/3 των νέων κάτω των 30 ετών ήθελαν την απομάκρυνση του Όρμπαν. Πολλοί δήλωναν έτοιμοι να εγκαταλείψουν τη χώρα αν κέρδιζε ξανά το Fidesz. Τώρα, η ελπίδα για αλλαγή επιστρέφει στους δρόμους της Βουδαπέστης.

Δημοσιογράφοι και Γιατροί: Οι ανεξάρτητοι ρεπόρτερ, που αποκάλυψαν τις σχέσεις Βουδαπέστης-Κρεμλίνου, δικαιώνονται μετά από χρόνια διώξεων.

Οι γιατροί προσδοκούν την επένδυση 1 δισ. ευρώ ετησίως που υποσχέθηκε ο Μαγιάρ για την υγεία, έναν τομέα που ο Όρμπαν είχε αφήσει να παρακμάσει.

Οι Χαμένοι

Ντόναλντ Τραμπ και Τζέι Ντι Βανς: Ο Λευκός Οίκος χάνει τον ισχυρότερο σύμμαχό του στην Ευρώπη. Παρά τις πέντε δημόσιες στηρίξεις του Τραμπ και την επίσκεψη του αντιπροέδρου Βανς στη Βουδαπέστη λίγες μέρες πριν τις εκλογές, η παρέμβαση των ΗΠΑ δεν απέδωσε καρπούς.

Το Κρεμλίνο: Ο Βλαντιμίρ Πούτιν χάνει μια πολύτιμη πηγή «εσωτερικής πληροφόρησης» μέσα από την ΕΕ. Οι αποκαλύψεις για απευθείας επαφές του Ούγγρου ΥΠΕΞ με τη Μόσχα σχετικά με τις ευρωπαϊκές κυρώσεις δείχνουν το μέγεθος της απώλειας για τη Ρωσία.

Επιχειρηματίες και Think Tanks του Όρμπαν: Το δίκτυο των συντηρητικών ινστιτούτων και οι «κολλητοί» επιχειρηματίες του Όρμπαν (όπως ο Λόριντς Μέσαρος) χάνουν την προνομιακή πρόσβαση στο δημόσιο χρήμα και τα κονδύλια της ΕΕ. Ο Μαγιάρ προανήγγειλε ίδρυση γραφείου για την ανάκτηση του εθνικού πλούτου και φυλάκιση των διεφθαρμένων.

Η Ευρωπαϊκή Ακροδεξιά: Η ήττα του Όρμπαν αποτελεί πλήγμα για το κόμμα «Πατριώτες για την Ευρώπη» και ηγέτες όπως η Μαρίν Λεπέν, ο Σαντιάγο Αμπασκάλ και η Τζόρτζια Μελόνι, που χάνουν έναν βασικό στρατηγικό εταίρο στις Βρυξέλλες.