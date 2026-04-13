Σε μια εκλογική αναμέτρηση που ανατρέπει πλήρως το πολιτικό σκηνικό στην Ουγγαρία, το δεξιό, φιλοευρωπαϊκό κόμμα Tisza του Πέτερ Μαγιάρ κατέκτησε σαρωτική νίκη, εξασφαλίζοντας πλειοψηφία δύο τρίτων στο κοινοβούλιο.

Με καταμετρημένο το 97% των ψήφων, το Tisza καταλαμβάνει 138 από τις 199 έδρες, αφήνοντας πίσω το Fidesz του Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος αποχωρεί από την εξουσία μετά από 16 χρόνια κυριαρχίας.

Η έκβαση των εκλογών σηματοδοτεί μια ιστορική πολιτική αλλαγή, με σαφές μήνυμα επαναπροσέγγισης της Ουγγαρίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και απομάκρυνσης από την έως τώρα πιο συγκρουσιακή και φιλορωσική γραμμή του Όρμπαν.

«Ρώσοι σπίτια σας!» – Πανηγυρισμοί και αιχμές από την Ευρώπη

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, χαιρέτισε με ενθουσιασμό το αποτέλεσμα, κάνοντας λόγο για «ένδοξη νίκη» και στέλνοντας σαφές πολιτικό μήνυμα: «Ουγγαρία, Πολωνία, Ευρώπη ξανά ενωμένες!». Με ιδιαίτερη αιχμή, πρόσθεσε στα ουγγρικά «Ruszkik haza!» («Ρώσοι σπίτια σας!»), στηλιτεύοντας τις σχέσεις της προηγούμενης κυβέρνησης με τη Μόσχα.

Από τη Μαδρίτη, ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ έκανε λόγο για «νίκη των ευρωπαϊκών αξιών», ενώ ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε το αποτέλεσμα «ιστορική στιγμή για την ευρωπαϊκή δημοκρατία».

«Σήμερα νίκησαν η Ευρώπη και οι ευρωπαϊκές αξίες. Συγχαρητήρια σε όλους τους ούγγρους πολίτες γι’ αυτές τις ιστορικές εκλογές», έγραψε ο Σάντσεθ στο λογαριασμό του στο X, εκφράζοντας την επιθυμία του να εργασθεί μαζί με τον Μαγιάρ «για ένα καλύτερο μέλλον για όλους τους Ευρωπαίους».

Ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ συνεχάρη σήμερα τον νικητή των βουλευτικών εκλογών στην Ουγγαρία Πέτερ Μαγιάρ, το κόμμα του οποίου, το Tisza, εκθρόνισε το Fidesz του απερχόμενου πρωθυπουργού Βίκτορ Ορμπάν, που βρισκόταν στην εξουσία εδώ και 16 χρόνια.

«Είναι μια ιστορική στιγμή, όχι μόνο για την Ουγγαρία, αλλά επίσης για την ευρωπαϊκή δημοκρατία. Χαίρομαι στην ιδέα ότι θα εργασθώ μαζί σας για την ασφάλεια και την ευημερία των δύο χωρών μας», έγραψε ο εργατικός ηγέτης στο X.

Συγχαρητήρια και προσδοκίες συνεργασίας

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για «μεγάλη βραδιά για την Ουγγαρία και την Ευρώπη», συγχαίροντας τον νικητή για την «εντυπωσιακή» του επικράτηση.

Στο ίδιο κλίμα, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν υπογράμμισε τη σημασία της δημοκρατικής συμμετοχής και της προσήλωσης της Ουγγαρίας στις ευρωπαϊκές αξίες, ενώ ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έκανε λόγο για ανάγκη κοινής δράσης για μια «ισχυρή και ενωμένη Ευρώπη».

Ειδικότερα, o γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε πως συνομίλησε απόψε με τον Πέτερ Μαγιάρ για να τον συγχαρεί για τη νίκη του στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν σήμερα στην Ουγγαρία.

«Μόλις μίλησα με τον Πέτερ Μαγιάρ για να τον συγχαρώ για τη νίκη του στην Ουγγαρία!», έγραψε ο Μακρόν στο X.

«Η Γαλλία χαιρετίζει μια νίκη της δημοκρατικής συμμετοχής, της προσήλωσης του ουγγρικού λαού στις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο ρόλο της Ουγγαρίας στην Ευρώπη», δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν μέσω του X.

«Μαζί ας κάνουμε να προχωρήσει μια Ευρώπη περισσότερο κυρίαρχη, για την ασφάλεια της ηπείρου μας, της ανταγωνιστικότητάς μας και της δημοκρατίας μας», πρόσθεσε ο γάλλος πρόεδρος.

Από το Βερολίνο, ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς συνεχάρη επίσης τον ούγγρο αντιπολιτευόμενο ηγέτη για τη σημερινή εκλογική του νίκη.

«Ο ουγγρικός λαός αποφάσισε. Τα εγκάρδια συγχαρητήριά μου για την εκλογική επιτυχία σας, αγαπητέ @magyarpeterMP. Προσβλέπω να εργασθώ μαζί σας. Ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας για μια ισχυρή, ασφαλή και πάνω απ’ όλα ενωμένη Ευρώπη. Gratulálok, kedves Magyar Péter!”, έγραψε στο X.

Αντίστοιχα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα στάθηκε στο υψηλό ποσοστό συμμετοχής, τονίζοντας πως «ο λαός μίλησε» και εκφράζοντας την πρόθεσή του για στενή συνεργασία με τη νέα ηγεσία.

«Το ρεκόρ συμμετοχής στις εκλογές αποδεικνύει το δημοκρατικό πνεύμα του ουγγρικού λαού. Ο λαός μίλησε και η βούλησή του είναι σαφής. Ανυπομονώ να συνεργαστώ στενά με τον Πέτερ Μάγιαρ για να κάνουμε την Ευρώπη ισχυρότερη και πιο ευημερούσα», αναφέρει στο μήνυμά του ο Αντόνιο Κόστα.

Μηνύματα από Ουκρανία και Ιταλία

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, συνεχάρη τον Μαγιάρ για την «εμφατική νίκη», εκφράζοντας την ετοιμότητα για ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας «προς το συμφέρον των δύο εθνών».

Congratulations to @magyarpeterMP and the TISZA party on their resounding victory. It is important when constructive approach prevails. Ukraine has always sought good-neighbourly relations with everyone in Europe and we are ready to advance our cooperation with Hungary.… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 12, 2026



Από την πλευρά της, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ευχαρίστησε τον Όρμπαν για τη συνεργασία των προηγούμενων ετών, ενώ παράλληλα συνεχάρη τον νέο νικητή, επισημαίνοντας τη σημασία της συνέχισης της συνεργασίας Ιταλίας–Ουγγαρίας.

«Η Ουγγαρία επέλεξε την Ευρώπη»

Ιδιαίτερο συμβολισμό είχε η παρέμβαση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία τόνισε ότι «η Ουγγαρία επέλεξε την Ευρώπη», προσθέτοντας ότι «η καρδιά της Ευρώπης χτυπά πιο δυνατά απόψε».

Το εκλογικό αποτέλεσμα στην Ουγγαρία δεν αποτελεί μόνο εσωτερική πολιτική αλλαγή, αλλά αναμένεται να επηρεάσει συνολικά τις ισορροπίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σηματοδοτώντας πιθανή στροφή προς μεγαλύτερη σύγκλιση και ενότητα στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα.