Με ανάρτησή του στο Χ ο νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μακάριος Λαζαρίδης αμφισβητεί -σε ανοίκειο ύφος- σημερινό δημοσίευμα της έντυπης έκδοσης «Βήματος» που υπογράφει ο συντάκτης της εφημερίδας Βασίλης Λαμπρόπουλος. Δυστυχώς για τον ίδιο, θα όφειλε να είναι περισσότερο προσεκτικός. Η ημερομηνία που επικαλείται αφορά βεβαίως άλλη εταιρία από την Intellexa, όπως προκύπτει από τα έγγραφα που έχει στη διάθεσή της η εφημερίδα και αναρτώνται στην ηλεκτρονική της έκδοση.

Ο κ. Λαζαρίδης (αλλά και άλλα κυβερνητικά στελέχη τις τελευταίες ώρες) επικαλείται μια ημερομηνία άσχετη με την Intellexa και το Pretador.

Ρομπέν της … δημοσιογραφίας @VasLabropoulos τι γράφεις εδώ στο @tovimagr, στις 11/5/2022; Γινόταν παρακολουθήσεις επί @syriza_gr; Για πες μας. To be continued… pic.twitter.com/x5nDWubVHz — Μακάριος Λαζαρίδης 🇬🇷 (@mvlazaridis) April 11, 2026

Στο αναλυτικό έγγραφο συμμετεχόντων, τμήμα του οποίου δημοσιεύθηκε στην κυριακάτικη έκδοση του «Βήματος», αποτυπώνεται κι η ημερομηνία 3/8/2018 που επιχειρείται να συσχετισθεί με την δημιουργό του παράνομου λογισμικού, ώστε να «ετεροχρονισθεί» η δραστηριότητα της Intellexa και το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Ομως από την απλή παρατήρηση του πίνακα που δημοσιεύεται στην έντυπη έκδοση αλλά και τα πλήρη δεδομένα που παρουσιάζονται τώρα στην ηλεκτρονική έκδοση διαπιστώνεται ότι αυτή η ημερομηνία αφορά τον πίνακα (πάνω από αυτόν της Intellexa) αλλης εταιρείας (με πλήρη τίτλο αυτής «… Hellas Μόνοπροσωπη ΙΚΕ)της κοινοπραξίας και τον «χρόνο προσθήκης» – δημιουργίας της προ οκταετίας.

Πρόκειται για εταιρεία πληροφορικής άσχετη με την υπόθεση του Predator. Συνεπώς «άνθρακες ο θησαυρός».