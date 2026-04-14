Μια φορά και ένα καιρό στη χώρα που λέγεται Ελλάδα, μια 53χρονη γυναίκα οδηγήθηκε στις φυλακές, όπου παρέμεινε 23 ολόκληρες μέρες.

Το έγκλημα της ήταν ότι είχε πλαστογραφήσει το απολυτήριο δημοτικού (είχε τελειώσει την Ε’ τάξη αντί για την ΣΤ’), προκειμένου να προσληφθεί, ως καθαρίστρια. Το δικαστήριο την καταδίκασε σε 10 χρόνια κάθειρξη για απάτη και πλαστογραφία σε βάρος του Δημοσίου. Η γυναίκα, μητέρα δύο παιδιών, οδηγήθηκε στις φυλακές.

Μετά τις (εύλογες) αντιδράσεις που προκάλεσε στην κοινή γνώμη η ποινή, που θεωρήθηκε εξοντωτική, η γυναίκα αποφυλακίστηκε. Η όλη υπόθεση ανέδειξε ζητήματα αυστηρότητας της δικαιοσύνης σε περιπτώσεις επιβίωσης. «Το έκανα για να μεγαλώσω τα παιδιά μου. Δεν σκότωσα, δεν έκλεψα, δεν είχα ξανακάνει κάποιο αδίκημα. Και να σκότωνα, τέτοια ποινή δεν θα άκουγα», είχε πει τότε.

Τα χρόνια πέρασαν και η χώρα μας απέκτησε κυβέρνηση των αρίστων. Και πρωθυπουργό που έχει δηλώσει ότι «είμαι ο πρώτος πολιτικός που πραγματοποίησε ελέγχους στο δημόσιο για πλαστά πτυχία και δικαιολογητικά και δε θα απολογηθώ γι αυτό». Δυστυχώς, του ξέφυγε o συνεργάτης του, ο Μ. Λαζαρίδης.

Βέβαια, ο σημερινός υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης δεν έκανε πλαστογραφία. Ομολόγησε όμως ότι κατείχε θέση Ειδικού Επιστήμονα Υπουργού χωρίς τα τυπικά προσόντα. Χωρίς να έχει πτυχίο. Συνεπώς, έπαιρνε χρήματα από το Ελληνικό Δημόσιο, χωρίς να τα δικαιούται. Υπάρχει θέμα; Και βέβαια υπάρχει!

Αλλά το βασικό θέμα είναι ο τρόπος που αντέδρασε ο υπουργός. Όχι μόνο δεν αισθάνθηκε την ανάγκη να απολογηθεί, αλλά πέρασε στην αντεπίθεση, με ένα απίστευτο θράσος. Τα έβαλε με τους πάντες και τα πάντα, χρησιμοποιώντας εκφράσεις που ταιριάζουν περισσότερο σε κουτσαβάκι, παρά σε υπουργό της κυβέρνησης.

Απείλησε τον δημοσιογράφο Θανάση Κουκάκη ότι θα κάνει «μαύρη Ανάσταση», άλλους δημοσιογράφους ότι «πήγαν κουβά», επιτέθηκε με ειρωνείες κατά του δημοσιογράφου του «Βήματος» Βασίλη Λαμπρόπουλου και στη συνέχεια κατά της εφημερίδας, λέγοντας «τόσοι είστε».

Ο κ. Λαζαρίδης δεν έμεινε εκεί. Σε γραπτά του κείμενα, υποστήριζε ότι έχει αποφοιτήσει από δημόσιο πανεπιστήμιο (όλοι εμείς που έχουμε αποφοιτήσει από δημόσιο πανεπιστήμιο, έγραφε σε ανάρτηση του), δε δείχνει το πτυχίο του και αποκαλεί «αμμόρφωτους» (το γράφει με δύο ”μ”) όσους επιμένουν να του ασκούν κριτική. Αστεία πράγματα.

Το θέμα είναι ότι ο Πρωθυπουργός παρακολουθεί όλο αυτό το θέατρο του παραλόγου και το αφήνει να εξελίσσεται, χωρίς να παίρνει την παραμικρή θέση. Δεν τον κάλεσε στο τηλέφωνο, όχι για να του ζητήσει το πτυχίο του, αλλά τουλάχιστον για να τον μαζέψει. Δεν, δεν, δεν, τίποτα. Απόλυτη σιωπή, εδώ και πέντε ημέρες.

Συμφωνεί ο κ. Μητσοτάκης με το παραλήρημα του υπουργού του; Διαφωνεί; Κανείς δεν ξέρει. Δεν υπάρχει το παραμικρό σήμα. Θα τον κρατήσει στην κυβέρνηση; Ουδείς γνωρίζει. Η λογική λέει πως όχι.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, τόσες μέρες σιωπής γεννούν προβληματισμό. Για το αν πράγματι ο κ. Μητσοτάκης εννοεί όσα λέει για την αριστεία ή χρειάζεται και τους Λαζαρίδηδες για να κάνουν τη «βρώμικη» δουλειά.