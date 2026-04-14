Τέλος στο «κρυφτό» αναφορικά με την υπόθεση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, ζητά επιτακτικά το ΠαΣοΚ. Με μια σκληρή ανακοίνωση, η Χαριλάου Τρικούπη καλεί την κυβέρνηση και τον ίδιο τον πρωθυπουργό να πάρουν σαφή θέση για τις καταγγελίες που θέλουν τον Μακάριο Λαζαρίδη να κατείχε θέση ειδικού επιστήμονα, χωρίς να διαθέτει τον απαραίτητο τίτλο σπουδών από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ).

Η ομολογία και το «κενό» του πτυχίου

Η υπόθεση απέκτησε νέες διαστάσεις μετά την παραδοχή του ίδιου του βουλευτή Καβάλας πως για τον διορισμό του, το 2007, κατέθεσε τίτλο σπουδών από το «The College of Southeastern Europe». Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, το εν λόγω ίδρυμα λειτουργούσε ως εργαστήριο ελευθέρων σπουδών και τα πτυχία του δεν αναγνωρίζονταν ως ισότιμα με εκείνα των ΑΕΙ.

Η αξιωματική αντιπολίτευση υπογραμμίζει πως ο κ. Λαζαρίδης «πληρωνόταν από το δημόσιο χωρίς να το δικαιούται», με βάση τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος για τη θέση του ειδικού επιστήμονα, θέτοντας ηθικό και πολιτικό ζήτημα για την παραμονή του στο υπουργικό συμβούλιο.

«Συγχωροχάρτι» ή αποπομπή;

Στην ανακοίνωσή του, το Γραφείο Τύπου του ΠαΣοΚ απευθύνει αμείλικτα ερωτήματα προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη:

Η ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη

Η κυβέρνηση καλείται επισήμως να πάρει θέση για τον κ. Λαζαρίδη.

«Οι μέρες του Πάσχα πέρασαν και το κρυφτό τελείωσε τόσο για τον κ. Λαζαρίδη όσο και για τον κ. Μητσοτάκη.

Η κυβέρνηση καλείται επισήμως δια του Κυβερνητικού Εκπροσώπου να πάρει θέση αν ο κ. Λαζαρίδης θα παραμείνει μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου μετά την ομολογία του ότι κατείχε θέση Ειδικού Επιστήμονα Υπουργού το 2007 χωρίς να πληροί τις προϋποθέσεις ως απόφοιτος απλής ιδιωτικής σχολής και όχι ΑΕΙ.

Με άλλα λόγια, πληρωνόταν από το δημόσιο χωρίς να το δικαιούται, όπως ο ίδιος δήλωσε δημόσια.

Ο Πρωθυπουργός της “αριστείας” θα δώσει συγχωροχάρτι για τις “υπηρεσίες” του κ. Λαζαρίδη που πρωταγωνιστεί στην τοξικότητα για να αποπροσανατολίσει από τα σκάνδαλα;

Τι γραμμάτια ξεπληρώνει στον κ. Λαζαρίδη και τον καλύπτει παρά την εκ μέρους του παραδοχή των αποκαλύψεων;

Ανέχεται ο κ. Μητσοτάκης ένα μέλος της κυβέρνησης του να έχει καθ’ ομολογία του εξαπατήσει το δημόσιο;».

Στο μικροσκόπιο και η ποινική διάσταση

Πέρα από το πολιτικό σκέλος, η υπόθεση ενδέχεται να λάβει και νομική τροπή. Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, έχει ήδη παραγγείλει έρευνα για το θέμα, ενώ τίθεται πλέον το ερώτημα αν ο κ. Λαζαρίδης οφείλει να επιστρέψει τα ποσά που εισέπραξε από το 2007 και το 2013 σε κρατικές θέσεις.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός επιμένει να χαρακτηρίζει τις αποκαλύψεις ως «fake news», υποστηρίζοντας πως κατέθεσε ό,τι του ζητήθηκε και πως, αν υπήρχε πρόβλημα, θα έπρεπε να του είχε επισημανθεί από τη Διεύθυνση Διοικητικού της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.

Ωστόσο, οι απαντήσεις του στη Βουλή, μετά τις πιέσεις και τα ΦΕΚ που παρουσίασε ο Παύλος Πολάκης, φαίνεται να στενεύουν τα περιθώρια των ελιγμών του.