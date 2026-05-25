Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Αύριο είναι η ώρα. Ο Αλέξης Τσίπρας ετοιμάζεται να ανακοινώσει την ίδρυση ενός νέου κόμματος που, όπως λέει, θα είναι η Μπαρτσελόνα της πολιτικής ζωής. Φτιάχνεται για να πάρει το πρωτάθλημα στο πολιτικό ποδόσφαιρο. Πότε; Αν όλα πάνε σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του, στις μεθεπόμενες εκλογές. Δηλαδή το 2030.

Δε γνωρίζω αν ο Τσίπρας την έχει δει, Μέσι της πολιτικής. Ο καθένας μπορεί να νομίζει για τον εαυτό του, ότι θέλει. Τζάμπα είναι. Το νέο κόμμα, όμως, ουδεμία σχέση με την Μπάρτσα έχει. Απέχει από τη φιλοσοφία της, θα έλεγα ότι κινείται στον αντίποδα της.

Ο τεράστιος σύλλογος της Καταλωνίας έχει ως μότο του το «més que un club», κάτι περισσότερο από ένας σύλλογος. Διοικείται από τα μέλη του τα οποία σχηματίζουν ένα διοικητικό συμβούλιο (junta directiva) που είναι το ανώτατο όργανο του συλλόγου.

Το κόμμα Τσίπρα όχι μόνο δεν είναι κάτι περισσότερο από ένα κόμμα αλλά μέχρι στιγμής είναι μόνο ο αρχηγός του. Α, και ένα μανιφέστο γενικόλογο. Δε λέει κάτι που δεν έχουμε ξανακούσει. Καμία σχέση με Μέσι ή έστω με Γιαμάλ. Αυτοί έκαναν στο γήπεδο πράματα και θάματα.

Ο Τσίπρας ακολουθεί την πεπατημένη. Διέλυσε το κόμμα του και το εμφανίζει με νέα συσκευασία. Δε θα πούμε και ουάου!

Επιπλέον, το κόμμα Τσίπρα δε θα διοικείται από τα μέλη του, αλλά από τον ίδιο. Σιγά μη βάλει συνεταίρους ο Τσίπρας στο οικοδόμημα του. Το ανώτατο όργανο του κόμματος θα είναι ο κ. Τσίπρας. Όποιος δε συμφωνεί είναι για τον εξώστη.

Παρακάμπτω το ότι στην Μπαρτσελόνα αγνοούν ότι ένας Ελληνας πολιτικός χρησιμοποιεί τα εμβλήματα της ομάδας «για να κάνει παιχνίδι». Γιατί, άντε να το καταλάβω το να θες να πεις θα γίνω Μπαρτσελόνα. Αλλά να χρησιμοποιείς τα εμβλήματα ενός μεγάλου σωματείου, όπως εσύ νομίζεις, μου φαίνεται κάπως.

Σε αυτές τις μικρές διαφορές ας προσθέσουμε και μια ακόμα. Ότι η Μπαρτσελόνα έχει ένα μεγαλείο.

Γιατί το λέω αυτό; Μέχρι την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές το κόμμα Τσίπρα, που όλα τα σφάζει και όλα τα μαχαιρώνει, δεν έχει πει λέξη για την κατάκτηση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος μπάσκετ από τον Ολυμπιακό.

Δε θυμάμαι καν να του έχει ευχηθεί καλή επιτυχία, πριν από τον τελικό.

Δεν άκουσαν στο κόμμα Τσίπρα την είδηση; Δεν είδαν τους συγκλονιστικούς πανηγυρισμούς σε όλη τη χώρα; Δεν το αξιολογούν ως είδηση; Η σκέφτονται τι θα γράψουν στην ανακοίνωση, αν βγάλουν;

Δεν είμαι σε θέση να πω αν η δυσκολία αυτή έχει να κάνει με τις οπαδικές προτιμήσεις του κ. Τσίπρα. Δε θέλω να το πιστέψω. Ίσως να οφείλεται στα αργά ανακλαστικά του νέου κόμματος. Το κόμμα μπορεί να πηγαίνει για πρωτάθλημα αλλά η ομάδα δεν έχει ακόμα ρολάρει.

Σε κάθε περίπτωση δεν έχει περάσει απαρατήρητο το γεγονός. Ερώτηση. Αν στη θέση του Ολυμπιακού ήταν ο ΠΑΟ, το κόμμα Τσίπρα θα είχε την ίδια στάση;

Σε κάθε περίπτωση, ο χθεσινός άθλος του Ολυμπιακού είναι τόσο μεγάλος που δε μειώνεται από την ύπαρξη η μη ανακοίνωσης από το κόμμα Τσίπρα και από οποιοδήποτε άλλο κόμμα.

Είναι μια λεπτομέρεια, που όμως κάνει τη διαφορά.

Γιατί δείχνει νοοτροπία.