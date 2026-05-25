Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Δευτέρας μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη, με στόχο την εξάρθρωση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης που λυμαινόταν τα ταμεία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες η Aστυνομία έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής στη σύλληψη τουλάχιστον 20 ατόμων από περιοχές του Ρεθύμνου, του Ηρακλείου και του Λασιθίου.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι λογιστές, που φέρονται να είχαν αναλάβει το οικονομικό σκέλος της απάτης και υπεύθυνοι Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), οι οποίοι διέθεταν την απαραίτητη τεχνογνωσία και πρόσβαση στο σύστημα για να κατευθύνουν παράνομα τις επιδοτήσεις.

Aπό τις μέχρι τώρα έρευνες προκύπτει ότι το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της ζημιώνοντας τον Oργανισμό ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ.